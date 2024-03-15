Глава «Зенита» Медведев о жеребьевке Кубка России: «Спартак» попал»
Александр Медведев высказался о предстоящей встрече «Зенита» и «Спартака» .
По итогам жеребьевки 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом».
«Спартак» попал», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Первые игры полуфинала пройдут 2-4 апреля. Ответные матчи – 16-18 апреля.
Ведет ли себя Медведев как клоун? Да.
На Зенит)
Но зная Медведева, он скорее был именно что прямолинеен, как сапёрная лопатка, когда это говорил. Если действительно так, то лучше бы без лишнего шапкозакидательства обойтись, а то Радимов вон уже наванговал 🤕
Мне интересно, у него кто-то из спартаковцев любовницу увел ?))
Корежет все время его почему то ))
"«Зенит» попал на «Спартак» в полуфинале Кубка России? Это «Спартак» попал», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым."
Мужик стоит и дуумает: "Попал-не попал?"
Тут дым рассеивается, кабан стоит целый-невредимый и говорит: "Ну, мужик, ты попал!"
1. Причем здесь это?
2. Я ссылался на детали дела, в которых Промес был замешан как обычный спонсор на тот момент. Какая защита?
О чем ты, не позорься. Амеба человеку (мне) не товарищ :)
У него реально с головой не все впоряде на тему Спартака, не знаю, чем они ему так жизнь испортили, но каждое его высказывание на эту тему звучит болезненно
Да и человек без ярких умственных способностей чаще всего будет считать себя чуть ли не умнее других, за примером в окно посмотри
Так что тебе не лучше знать, что и когда ты писал)