Глава «Зенита» Медведев о жеребьевке Кубка России: «Спартак» попал»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Медведев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев высказался о предстоящей встрече «Зенита» и «Спартака» .

По итогам жеребьевки 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом».

«Спартак» попал», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Первые игры полуфинала пройдут 2-4 апреля. Ответные матчи – 16-18 апреля.

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91 комментарий
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Фаворит ли Зенит в этой паре? Да.
Ведет ли себя Медведев как клоун? Да.
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Опять дед не смог сдержать провинциальные комплексы.
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Вот у этого мужика реально какие-то комплексы.
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Попал, да
На Зенит)

Но зная Медведева, он скорее был именно что прямолинеен, как сапёрная лопатка, когда это говорил. Если действительно так, то лучше бы без лишнего шапкозакидательства обойтись, а то Радимов вон уже наванговал 🤕
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+27
Ответ Элдор ШоуУродов
Попал, да На Зенит) Но зная Медведева, он скорее был именно что прямолинеен, как сапёрная лопатка, когда это говорил. Если действительно так, то лучше бы без лишнего шапкозакидательства обойтись, а то Радимов вон уже наванговал 🤕
Медведев в своем репертуаре.
Мне интересно, у него кто-то из спартаковцев любовницу увел ?))
Корежет все время его почему то ))
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Пугает. 😊
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Надо же, что хамство животворящее делает... Я, конь с 48-летним стажем, готов в этом матче притопить за мясных. Кто бы сказал раньше - сам не поверил бы
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Буду очень желать победы Спартаку!
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Ответ marchellinos
Буду очень желать победы Спартаку!
Вся страна будет за Спартак
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Вот оно ему нужно? Жест уже видели, только встаёт вопрос, кому, по окончании матча.
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Руки то хоть в этот раз спрятал для сурдоперевода? медийная харя.
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Господи, когда он заткнется и будет сначала думать
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Блин, даже новость нормально не могут перепечатать, чтобы смысл не испортить.
"«Зенит» попал на «Спартак» в полуфинале Кубка России? Это «Спартак» попал», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым."
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Он живет ради этого, точнее они, не ругайте их за это, видимо во время матчей со Спартаком, немного начинают чувствовать себя столицей,это очень мило и забавно
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Культурная столица 🤷🏼
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В последнее время увеличилось количество комментариев от разных Медведевых.
+7
0
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Пошел мужик на охоту. Вдруг выбегает на него кабан. Мужик выпалил из двух стволов - дым, ни черта не видно.
Мужик стоит и дуумает: "Попал-не попал?"
Тут дым рассеивается, кабан стоит целый-невредимый и говорит: "Ну, мужик, ты попал!"
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0
+5
Ответ Miron_8383
Комментарий скрыт
Что?
1. Причем здесь это?
2. Я ссылался на детали дела, в которых Промес был замешан как обычный спонсор на тот момент. Какая защита?
О чем ты, не позорься. Амеба человеку (мне) не товарищ :)
+21
-16
+5
У меня такое ощущение, что Медведев собственноручно нагрел шар, чтобы Зениту попал Спартак.

У него реально с головой не все впоряде на тему Спартака, не знаю, чем они ему так жизнь испортили, но каждое его высказывание на эту тему звучит болезненно
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0
+5
Комплекс провинции, ничего нового
+8
-3
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Почему Медведев не может без всего этого? Уже кидались шапками прошлой весной, еле еле вытащили на 90, в этот раз едва не пропустили в конце.
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-4
+5
Ответ arspurs9
Комментарий удален модератором
Так алкогольный или скоро в школу?
Да и человек без ярких умственных способностей чаще всего будет считать себя чуть ли не умнее других, за примером в окно посмотри
Так что тебе не лучше знать, что и когда ты писал)
+6
-2
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Как бы извиняться не пришлось, как Буланову 😂
+6
-2
+4
игра покажет кто попал.
+4
-1
+3
Ответ mbauer
Надо же, что хамство животворящее делает... Я, конь с 48-летним стажем, готов в этом матче притопить за мясных. Кто бы сказал раньше - сам не поверил бы
Same here.
+3
0
+3
Спартак уверенно пройдет
+8
-5
+3
Довольное лицо супертролля Медведева давно должно было превратиться в мем.
+3
0
+3
Язык твой враг твой)
+5
-2
+3
Ответ Karamazoff
Радуется, что "Зениту" достался самый слабый из четверки . Опять шары подогрели, сволочи)
Ты только не пропади, после ответного матча
+4
-1
+3
Ох надеюсь это прочитают игроки спартака. Не болею за мясных, но за такое надо наказывать!
+7
-4
+3
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