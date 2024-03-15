Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Валнес, Амундсен, Шанава и Эвен Нортуг выступят в 1/4 финала классического спринта, Пеллегрино выбыл
15 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Фалуне пройдет классический спринт.
Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24
12-й этап
Фалун, Швеция
Спринт, классический стиль
Мужчины
Финалы – 17:15 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Полуфинал 1
Эрик Валнес (Норвегия)
Харальд Амундсен (Норвегия)
Джеймс Шунмейкер (США)
Йоханнес Клэбо (Норвегия)
Лаури Вуоринен (Финляндия)
Бенджамин Мозер (Австрия)
Полуфинал 2
Ондржей Черны (Чехия)
Сиверт Вииг (Норвегия)
Эдвин Ангер (Швеция)
Эвен Нортуг (Норвегия)
Люка Шанава (Франция)
Юхан Хагстрем (Швеция)
Федерико Пеллегрино (Италия) выбыл в 1/4 финала.
Расписание трансляций 12-го этапа Кубка мира по лыжам в Фалуне
Но с участием наших сильнейших лыжников это был бы значительно более захватывающий турнир, что уж тут говорить.
То что он проигрывал это не из-за трасс, а из-за проблем со здоровьем или недостаточной свежести: всё-таки Клэбо третий по тренировочным объёмам среди последних поколений норвежцев, больше тренировались только Сундби и Холлун (причём всего несколько сезонов ближек концу карьеры), у Гульберга тренировочные объёмы в полтора раза ниже, чем у Йоханнеса, к примеру, у Крюгера на 50-100 часов меньше, да ещё Клэбо и больше других сейчас тренируется на высоте.
Французы эпично с лыжами просели Жув 45 Же 50й, Шапа 43й.
Только Шанава ща счёт рук выгреб - 19й.