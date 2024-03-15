Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Валнес, Амундсен, Шанава и Эвен Нортуг выступят в 1/4 финала классического спринта, Пеллегрино выбыл

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15 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Фалуне пройдет классический спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

12-й этап

Фалун, Швеция

Спринт, классический стиль

Мужчины

Финалы – 17:15 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Полуфинал 1

Эрик Валнес (Норвегия)

Харальд Амундсен (Норвегия)

Джеймс Шунмейкер (США)

Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Лаури Вуоринен (Финляндия)

Бенджамин Мозер (Австрия)

Полуфинал 2

Ондржей Черны (Чехия)

Сиверт Вииг (Норвегия)

 

Эдвин Ангер (Швеция)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Люка Шанава (Франция)

Юхан Хагстрем (Швеция)

 

Федерико Пеллегрино (Италия) выбыл в 1/4 финала.

 

Расписание трансляций 12-го этапа Кубка мира по лыжам в Фалуне

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33 комментария
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Клэбо за две недели выиграл 5 гонок из 5, в т.ч. на 20 и 50 км, и 8 из последних 10 гонок. Удивительно, что при таком впечатляющем финише сезона БХГ он почти наверняка проиграет. Этот Кубок мира реально получился настолько интересным, насколько это возможно в свете всех событий, хотя многочисленные местные патриотические эксперты с пеной злобной зависти у рта, захлёбываясь, пророчили ему забвение, отрицательные рейтинги и пустые трибуны. Это далеко не первый их прогноз, который заканчивается позором, так что было бы глупо относиться к этому сколь бы то ни было серьёзно.
Но с участием наших сильнейших лыжников это был бы значительно более захватывающий турнир, что уж тут говорить.
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+6
Ответ Грюденфельдер
Завтра идеальная для внука трасса. Даже неинтересно смотреть.
Эм, для Клэбо любая трасса спринта - идеальная, когда он готов. Он даже на спринте в гору выиграл с очень большим запасом.
То что он проигрывал это не из-за трасс, а из-за проблем со здоровьем или недостаточной свежести: всё-таки Клэбо третий по тренировочным объёмам среди последних поколений норвежцев, больше тренировались только Сундби и Холлун (причём всего несколько сезонов ближек концу карьеры), у Гульберга тренировочные объёмы в полтора раза ниже, чем у Йоханнеса, к примеру, у Крюгера на 50-100 часов меньше, да ещё Клэбо и больше других сейчас тренируется на высоте.
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Ответ Nadezhda1
Если будут бегать таким темпом, то он станет "великим марафонцем".
а ты так никем и останешься))
+5
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За Клебо и Шистад
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Гран в этом сезоне после травмы серьёзной. А так очень перспективный спринтер.
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Надо же... Клэбо не первый в квале.
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Молодому шведу немного техники на спусках не хватало, да и лыжи проскальзывали. А так молодец.
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Таугболю не хватило длины ног)
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Эх, Пелле. Пересидел чутка за спиной норвега
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бесконечный спринт. Полная чушь этот ваш недокубок
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Сегодня Норвежский финал вперемешку с Ангером.
Французы эпично с лыжами просели Жув 45 Же 50й, Шапа 43й.
Только Шанава ща счёт рук выгреб - 19й.
+1
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Ответ Леопардер
Клэбо за две недели выиграл 5 гонок из 5, в т.ч. на 20 и 50 км, и 8 из последних 10 гонок. Удивительно, что при таком впечатляющем финише сезона БХГ он почти наверняка проиграет. Этот Кубок мира реально получился настолько интересным, насколько это возможно в свете всех событий, хотя многочисленные местные патриотические эксперты с пеной злобной зависти у рта, захлёбываясь, пророчили ему забвение, отрицательные рейтинги и пустые трибуны. Это далеко не первый их прогноз, который заканчивается позором, так что было бы глупо относиться к этому сколь бы то ни было серьёзно. Но с участием наших сильнейших лыжников это был бы значительно более захватывающий турнир, что уж тут говорить.
Ничего удивительного нет - решил ТДС, даже не гонки, а дополнительный бонус.
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Ответ закрыт по беспределу
Надо же... Клэбо не первый в квале.
Такое бывает. Шанава тот же частенько обыгрывал.
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Ответ Юрий Костыгин
Сундлинг украла пару очков у Сванн, Валнес проделал то же самое с Клэбой.
У Клэбо совсем призрачные шансы, это надо чтобы Амундсен в десятку в обеих дистанционных гонках не попал.
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Ответ zzzeeerrrooo
Сван тоже без шансов на коньке Джесс улетит в закат
На последней коньковой разделке Сванн проиграла Диггинс 3 секунды, причём с падением. Тут будет трасса схожая по сложности, плюс масс-старт. Так что всё от готовности будет зависеть.
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Ответ SkierNSK
На последней коньковой разделке Сванн проиграла Диггинс 3 секунды, причём с падением. Тут будет трасса схожая по сложности, плюс масс-старт. Так что всё от готовности будет зависеть.
Так разделка была на 10
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Ответ Кузя23
А кстати, что там по фтору? Проверочная машинка работает или уже все забили на неё?)
Какое там - проверки мази на мази 😀
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Ответ Грюденфельдер
Какое там - проверки мази на мази 😀
Я смотрю некоторые в начале сезона тихарились, а после НГ поехали)
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Ответ Грюденфельдер
Несмотря на габариты Ангер мягко говоря не умный парень ...
С учётом габаритов лучше говорить "не очень грамотный тактически" 😅
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