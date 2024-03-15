Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Валнес, Амундсен, Шанава и Эвен Нортуг выступят в 1/4 финала классического спринта, Пеллегрино выбыл

15 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Фалуне пройдет классический спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

12-й этап

Фалун, Швеция

Спринт, классический стиль

Мужчины

Финалы – 17:15 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Полуфинал 1

Эрик Валнес (Норвегия)

Харальд Амундсен (Норвегия)

Джеймс Шунмейкер (США)

Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Лаури Вуоринен (Финляндия)

Бенджамин Мозер (Австрия)

Полуфинал 2

Ондржей Черны (Чехия)

Сиверт Вииг (Норвегия)

Эдвин Ангер (Швеция)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Люка Шанава (Франция)

Юхан Хагстрем (Швеция)

Федерико Пеллегрино (Италия) выбыл в 1/4 финала.

Расписание трансляций 12-го этапа Кубка мира по лыжам в Фалуне