Махачев отказался от боя с Эдвардсом на UFC 300: «Попросил перенести турнир, потому что сейчас Рамадан. Мне ответили, что это невозможно»

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Ислам Махачев UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что отказался драться с Леоном Эдвардсом на UFC 300.

«Признаюсь, что мне предлагали бой с Леоном. Но его организация невозможна, потому что у нас сейчас Рамадан. Я даже тренироваться не могу – еще месяц буду поститься. Это очень сложно.

Я попросил перенести турнир на пару недель, но Али Абдель-Азиз ответил, что это невозможно. Конечно, я разочарован. Для меня это бой мечты, но у меня нет ни малейшего шанса выступить на UFC 300.

Это большое событие, большой поединок за второй пояс, но на этот раз я упустил свой шанс. Надеюсь, что однажды мне снова позвонят и предложат этот бой», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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17 комментариев
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А если в рамадан на мусульманское государство нападут враги то голодная обессилевшая армия не сможет оказать сопротивление?
+35
-14
+21
А вдруг война, а я устал?
+16
-3
+13
поэтому и предложили видимо😆
+14
-4
+10
UFC пора строже относиться к "отказникам". Развели детсад. Религиозные праздники, роды у кошки, к бабушке на дачу...Бойцы сегодня хуже телок.
Танк Эбботт на собеседование и обсуждение по контракту с вонючей сумкой приехал, типа "а че, драться не надо сегодня?"
+11
-2
+9
Ответ Назар Игорь
А если в рамадан на мусульманское государство нападут враги то голодная обессилевшая армия не сможет оказать сопротивление?
Это уже надо посмотреть
+10
-3
+7
Ответ Назар Игорь
А если в рамадан на мусульманское государство нападут враги то голодная обессилевшая армия не сможет оказать сопротивление?
тогда сейчас нужно нападать на хусситов?
+8
-1
+7
Ответ Назар Игорь
А если в рамадан на мусульманское государство нападут враги то голодная обессилевшая армия не сможет оказать сопротивление?
Во время войны мусульмане освобождаются от поста и намаза.
+3
0
+3
Ответ Barsenoga
У христиан тоже пост идёт по идее, но вы об этом даже и не знаете как вижу
Ещё не начался
+2
0
+2
Ответ Barsenoga
У христиан тоже пост идёт по идее, но вы об этом даже и не знаете как вижу
С 18 марта
+2
0
+2
Ответ Barsenoga
У христиан тоже пост идёт по идее, но вы об этом даже и не знаете как вижу
Какой пост, наоборот, обжираловка - масленица же
+1
0
+1
" На учëт встану, а воевать - шиш с маслом! Мне белый билет полагается, меня вишь как отделали".
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Ответ Назар Игорь
А если в рамадан на мусульманское государство нападут враги то голодная обессилевшая армия не сможет оказать сопротивление?
В таких случаях есть ослабление, можно не держать пост!!!
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Ответ Barsenoga
У христиан тоже пост идёт по идее, но вы об этом даже и не знаете как вижу
С заболеванием ЖКТ никто об этом никто точно не будет думать
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Ответ Melnikov1968
Только мусульмане делают акцент на своём посте. Ни разу не слышал что-то подобное от православных.
Да, мусульмане прямо акцеетируют на этом внимание. Но, с другой стороны много русских приятелей, с крестики вроде ходят, но ни разу не слышал, что они пост держат. Также бухают и в пост и не в пост)). Сам, если что атеист, так что мне эти игры - параллельно.
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