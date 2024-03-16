Глава МИД Молдовы: «У «Реала» и других топ-клубов линия обороны дороже, чем наши инвестиции в армию»
В Молдове сравнили расходы страны на оборону и бюджет «Реала».
«Инвестиции в оборону в нашей стране за последние 30 лет были мизерные, их почти не было, поэтому сейчас повышение [на 68% за год] практически от ничего», – цитирует министра иностранных дел Молдовы Михаила Попшоя RTVI.
Глава МИД страны сообщил, что расходы на оборону всегда составляли около 0,3% молдавского ВВП. В новой стратегии национальной безопасности поставлена цель достигнуть 1%, но в среднесрочной перспективе.
«Я иногда смотрю на бюджеты футбольных клубов Европы, того же «Реал Мадрид», который, кстати, два года назад проиграл тираспольскому «Шерифу», других больших футбольных клубов – и у них линия обороны стоит дороже, чем наши инвестиции в национальную армию», – заявил Попшой.
В 2023 году бюджет Минобороны Молдовы составил около 1,7 млрд леев (96 млн долларов), или 0,55% от ВВП. По сравнению с 2022 годом расходы на оборонный сектор выросли на 68,2%.
Семидесятые годы. Бог летает над Землёй и осматривает свои владения. Пролетая над Америкой, он видит, что в Белом доме сидит Никсон и плачет. Подлетает к нему и спрашивает:
— Ричард, что ты плачешь?
— Как же мне не плакать? СССР на меня всё время давит своими ракетами, потом ещё этот Уотергейтский скандал…
Бог ему говорит:
— Ну и что? Зато посмотри, какой уровень жизни у твоего народа. Посмотри, какая вы богатая и великая нация!
Постепенно эти слова приободрили президента, и он перестал плакать.
Летит Бог дальше. Пролетает над СССР и видит, что в Кремле сидит Брежнев и плачет. Он подлетает к нему и спрашивает:
— Лёня, что ты плачешь?
— Да США этими ракетами всё угрожают. С экономикой ничего не получается! Огромные очереди в магазинах…
— Да, но посмотри, какой у вас балет! А какая у вас армия! И у вас ведь тоже есть ракеты! — отвечает Бог.
Со временем Брежнев тоже успокоился и перестал плакать.
Бог полетел дальше. Пролетает над Монголией и видит, что там сидит Чойбалсан в своей юрте и плачет. Бог подлетел к нему, сел рядом и тоже заплакал.
а спортс не мог пройти мимо такой новости 🤣
а вы это всё вручную печатали? или копипастом?)
Рядом (любимая) Румыния и Украина.