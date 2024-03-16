В Молдове сравнили расходы страны на оборону и бюджет «Реала».

«Инвестиции в оборону в нашей стране за последние 30 лет были мизерные, их почти не было, поэтому сейчас повышение [на 68% за год] практически от ничего», – цитирует министра иностранных дел Молдовы Михаила Попшоя RTVI.

Глава МИД страны сообщил, что расходы на оборону всегда составляли около 0,3% молдавского ВВП. В новой стратегии национальной безопасности поставлена цель достигнуть 1%, но в среднесрочной перспективе.

«Я иногда смотрю на бюджеты футбольных клубов Европы, того же « », который, кстати, два года назад проиграл тираспольскому « », других больших футбольных клубов – и у них линия обороны стоит дороже, чем наши инвестиции в национальную армию», – заявил Попшой.

В 2023 году бюджет Минобороны Молдовы составил около 1,7 млрд леев (96 млн долларов), или 0,55% от ВВП. По сравнению с 2022 годом расходы на оборонный сектор выросли на 68,2%.