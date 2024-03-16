Глава МИД Молдовы: «У «Реала» и других топ-клубов линия обороны дороже, чем наши инвестиции в армию»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА высшая лига Молдова Шериф Политика деньги Футбол

В Молдове сравнили расходы страны на оборону и бюджет «Реала».

«Инвестиции в оборону в нашей стране за последние 30 лет были мизерные, их почти не было, поэтому сейчас повышение [на 68% за год] практически от ничего», – цитирует министра иностранных дел Молдовы Михаила Попшоя RTVI.

Глава МИД страны сообщил, что расходы на оборону всегда составляли около 0,3% молдавского ВВП. В новой стратегии национальной безопасности поставлена цель достигнуть 1%, но в среднесрочной перспективе.

«Я иногда смотрю на бюджеты футбольных клубов Европы, того же «Реал Мадрид», который, кстати, два года назад проиграл тираспольскому «Шерифу», других больших футбольных клубов – и у них линия обороны стоит дороже, чем наши инвестиции в национальную армию», – заявил Попшой. 

В 2023 году бюджет Минобороны Молдовы составил около 1,7 млрд леев (96 млн долларов), или 0,55% от ВВП. По сравнению с 2022 годом расходы на оборонный сектор выросли на 68,2%.

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39 комментариев
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Одна из самых футбольных новостей,что я тут читал) конечно, не фотки девушек футболистов, но тоже очень информативно)
+52
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Как в старом анекдоте:
Семидесятые годы. Бог летает над Землёй и осматривает свои владения. Пролетая над Америкой, он видит, что в Белом доме сидит Никсон и плачет. Подлетает к нему и спрашивает:
— Ричард, что ты плачешь?
— Как же мне не плакать? СССР на меня всё время давит своими ракетами, потом ещё этот Уотергейтский скандал…
Бог ему говорит:
— Ну и что? Зато посмотри, какой уровень жизни у твоего народа. Посмотри, какая вы богатая и великая нация!
Постепенно эти слова приободрили президента, и он перестал плакать.
Летит Бог дальше. Пролетает над СССР и видит, что в Кремле сидит Брежнев и плачет. Он подлетает к нему и спрашивает:
— Лёня, что ты плачешь?
— Да США этими ракетами всё угрожают. С экономикой ничего не получается! Огромные очереди в магазинах…
— Да, но посмотри, какой у вас балет! А какая у вас армия! И у вас ведь тоже есть ракеты! — отвечает Бог.
Со временем Брежнев тоже успокоился и перестал плакать.
Бог полетел дальше. Пролетает над Монголией и видит, что там сидит Чойбалсан в своей юрте и плачет. Бог подлетел к нему, сел рядом и тоже заплакал.
+33
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+30
А Спортс хорош)) вышли на новый уровень
+19
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+19
Ответ ss_podonok
быстрее вступайте в нато👍. а то будет как сами знаете где..
Молдова вступит в НАТО только одним способом - в составе Румынии.
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+6
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А от кого Молдавия собралась оборонятся ? Рядом (любимая) Румыния и Украина.
Есть определённые территории на востоке Молдавии, которые не хотят ни в Евросоюз, ни в Румынию.
+6
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+6
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Одна из самых футбольных новостей,что я тут читал) конечно, не фотки девушек футболистов, но тоже очень информативно)
Прикрепить фото девушек Молдовы?)
+5
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+5
Ответ rigobersong
Хотят в Евросоюз думая, что все будут жить на уровне Германии, хотя и там жизнь не сахар, но для Евросоюза считается прям топом:) Так вот пообещают золотые горы, а на деле будут такими же как и нищая Румыния:)
ВВП по ППС на душу населения и большинство относительных показателей у Румынии выше, чем у России. Не хочешь ли ты сказать, что Россия нищая страна?
+7
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+3
Первая удочка закинута, ждут когда "там" клюнут
а спортс не мог пройти мимо такой новости 🤣
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+3
Ответ fbd
ВВП по ППС на душу населения и большинство относительных показателей у Румынии выше, чем у России. Не хочешь ли ты сказать, что Россия нищая страна?
Сейчас бы экономику по ВВП мерить...
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Это отрывок его интервью Венедиктову для RTVI. Парень 87 года рождения, недавно возглавил МИД Молдовы.
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Ну получается всё-таки что на оборону расходы выросли на 68%. А насколько выросли зарплаты за тот же период?
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Так-то у них и линия атаки посолиднее, и это еще без танков и бтр!
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быстрее вступайте в нато👍. а то будет как сами знаете где..
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Глава МИД Молдовы: «У «Красное и Белое» больше прибыль, чем наши инвестиции в армию
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Ответ brig_Mercury
Как в старом анекдоте: Семидесятые годы. Бог летает над Землёй и осматривает свои владения. Пролетая над Америкой, он видит, что в Белом доме сидит Никсон и плачет. Подлетает к нему и спрашивает: — Ричард, что ты плачешь? — Как же мне не плакать? СССР на меня всё время давит своими ракетами, потом ещё этот Уотергейтский скандал… Бог ему говорит: — Ну и что? Зато посмотри, какой уровень жизни у твоего народа. Посмотри, какая вы богатая и великая нация! Постепенно эти слова приободрили президента, и он перестал плакать. Летит Бог дальше. Пролетает над СССР и видит, что в Кремле сидит Брежнев и плачет. Он подлетает к нему и спрашивает: — Лёня, что ты плачешь? — Да США этими ракетами всё угрожают. С экономикой ничего не получается! Огромные очереди в магазинах… — Да, но посмотри, какой у вас балет! А какая у вас армия! И у вас ведь тоже есть ракеты! — отвечает Бог. Со временем Брежнев тоже успокоился и перестал плакать. Бог полетел дальше. Пролетает над Монголией и видит, что там сидит Чойбалсан в своей юрте и плачет. Бог подлетел к нему, сел рядом и тоже заплакал.
можно вопрос?
а вы это всё вручную печатали? или копипастом?)
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Мое увожение, редакторы спортса. Такого даже я от вас не ожидал.
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Ответ vova123456
Ну с Приднестровье может повторится конфликт. Там ещё остались российские "миротворцы", насколько я понимаю. Хотя сейчас времена другие, Украина уже сказала что если что, она поможет. А если русскими будет проведён коридор от /ДНР/ЛНР до Приднестровья, то тогда наверное уже ничто не спасёт.
Укранина сказала, что поможет. Давно так не ржал. 🤣🤣🤣
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Ответ Дороф
Сейчас бы экономику по ВВП мерить...
Сейчас бы увидеть в комментарии ВВП и забить на прочтение остального комментария, в котором упоминается так любимый в России ППС. Плюс к этому бери всякие средние зп и прочую красоту и оценивай уровень экономики. Или знаешь показатели лучше?
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Ответ fbd
Сейчас бы увидеть в комментарии ВВП и забить на прочтение остального комментария, в котором упоминается так любимый в России ППС. Плюс к этому бери всякие средние зп и прочую красоту и оценивай уровень экономики. Или знаешь показатели лучше?
Надо учитывать не какие-то показатели, а всё целиком...
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Ответ Дороф
Надо учитывать не какие-то показатели, а всё целиком...
На так возьми обычный ввп, возьми ввп по ППС (условный уровень цен), возьми голую среднюю зп, возьму разные рейтинги по покупательской способности населения, возьми изменения в реальных доходах населения за последние лет 10, возьми накопленную инфляция за лет 10. Я бегло сравнил и написал свой комментарий, там все довольно просто.
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Ответ fbd
На так возьми обычный ввп, возьми ввп по ППС (условный уровень цен), возьми голую среднюю зп, возьму разные рейтинги по покупательской способности населения, возьми изменения в реальных доходах населения за последние лет 10, возьми накопленную инфляция за лет 10. Я бегло сравнил и написал свой комментарий, там все довольно просто.
Ладно, ты меня ########. Не буду с тобой спорить.
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Жаль.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Одна из самых футбольных новостей,что я тут читал) конечно, не фотки девушек футболистов, но тоже очень информативно)
Новиковс плачет
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Ответ Птюч, Ёж.
И этот грошей просить будет теперь?
Будет. На борьбу с ПМР.
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Инвестиция в армию? Это по-другому вроде называется
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О чём этот румын?))
+2
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Теперь будет новый раздел МИД Дня.
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А от кого Молдавия собралась оборонятся ?
Рядом (любимая) Румыния и Украина.
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В СССР, вроде как, с расходами на оборону было всё достаточно хорошо, возможно, с такими желаниями стоит задуматься о прошлом. Да и от кого Молдове обороняться, страна в принципе находится в кольце друзей, никто в обиду не даст.
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кому он жалуется интересно
+1
-1
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