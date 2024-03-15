Финал Гран-при России. КМС. Базылюк, Дзепка, Двоеглазова, Принева, Тихонова выступят с произвольными программами
15 марта в финале Гран-при России юниорки представят произвольные программы.
Всероссийские соревнования «Кубок Федерации» (финал Гран-при России среди юниоров)
ФТ Сириус
Юниорки, КМС
Произвольная программа
Начало – 15:25 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Маргарита Базылюк
2. Варвара Кравчина
3. Агата Петрова
4. Екатерина Ципухина
5. Милана Лебедева
6. Надежда Понтелеенко
Вторая разминка
7. Алиса Юрова
8. Мария Мазур
9. Полина Тихонова
10. Алена Принева
11. Алиса Двоеглазова
12. София Дзепка
Положение после короткой программы
1. София Дзепка – 74,03
2. Алиса Двоеглазова – 73,58
3. Алена Принева – 72,48
4. Полина Тихонова – 68,72
5. Мария Мазур – 67,59
6. Алиса Юрова – 67,40
7. Надежда Понтелеенко – 67,23
8. Милана Лебедева – 67,05
9. Екатерина Ципухина – 65,90
10. Агата Петрова – 63,32
11. Варвара Кравчина – 62,39
12. Маргарита Базылюк – 62,20
Все равно она невероятная!
Удачи Алисе Двоеглазовой, пусть не упустит свой шанс!
И в музыку не попала (
Вот бы Горбачёвой так научиться. Правда, Горбачёва в остальном посильнее гораздо, она и с одним 4С больше получала гораздо, чем будет сейчас рекорд у Ципухиной...