Финал Гран-при России. КМС. Базылюк, Дзепка, Двоеглазова, Принева, Тихонова выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты женское катание Алиса Двоеглазова Алена Принева Надежда Понтелеенко Мария Мазур Серия Гран-при России Варвара Кравчина Милана Лебедева Агата Петрова София Дзепка Алиса Юрова Маргарита Базылюк Полина Тихонова Екатерина Ципухина Фигурное катание

15 марта в финале Гран-при России юниорки представят произвольные программы.

Всероссийские соревнования «Кубок Федерации» (финал Гран-при России среди юниоров)

ФТ Сириус

Юниорки, КМС

Произвольная программа

Начало – 15:25 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Маргарита Базылюк

2. Варвара Кравчина

3. Агата Петрова

4. Екатерина Ципухина

5. Милана Лебедева

6. Надежда Понтелеенко

Вторая разминка

7. Алиса Юрова

8. Мария Мазур

9. Полина Тихонова

10. Алена Принева

11. Алиса Двоеглазова

12. София Дзепка

Положение после короткой программы

1. София Дзепка – 74,03

2. Алиса Двоеглазова – 73,58

3. Алена Принева – 72,48

4. Полина Тихонова – 68,72

5. Мария Мазур – 67,59

6. Алиса Юрова – 67,40

7. Надежда Понтелеенко – 67,23

8. Милана Лебедева – 67,05

9. Екатерина Ципухина – 65,90

10. Агата Петрова – 63,32

11. Варвара Кравчина – 62,39

12. Маргарита Базылюк – 62,20

Расписание финала Гран-при России среди юниоров в Сочи

189 комментариев
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Учитывая, как отжигает мамИра сейчас в телеге по поводу Базылюк - желаю Марго сезон-беста
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+29
Ответ Крошечка хаврошечка
Марго в Кике такая спокойная сидела. Никаких эмоций от не очень удачного проката. Завтра с таким же спокойствием желаю сюелать все, что должна. Наплевать на место. Пусть просто все получится!
Ну так, а что ей рыдать что ли, ну упала, с трикселя между прочим, после такого сезона блестящего, ошибка где-то должна была вылезти. Да и Марго психологически стабильная, уж точно не станет слёзы лить и трястись как осиновый лист, этих соревнований ещё куча будет, а она и так почти всё в этом сезоне выиграла.
+18
-2
+16
Марго в Кике такая спокойная сидела. Никаких эмоций от не очень удачного проката. Завтра с таким же спокойствием желаю сюелать все, что должна. Наплевать на место. Пусть просто все получится!
+18
-2
+16
Ответ floret
Придержали баллы Марго, на целых 10 баллов меньше поставили по сравнению с ПР.
очень мало компонентов ей дали. очень мало.
+16
0
+16
Маргарита давай с последнего на первое, терять нечего, удачи
+17
-1
+16
Придержали баллы Марго, на целых 10 баллов меньше поставили по сравнению с ПР.
+20
-5
+15
Маргарита провела феерический сезон, все на высочайшем уровне!!!! Немножко нервно сегодня было, но наш боевой эльф выстоял!!!!
+14
0
+14
Молодец. Пусть и с помаркой, но это абсолютно не испортило прокат. Надеюсь это золото
+15
-1
+14
Судьи выкраивают. Оставили шансы для других.
+15
-2
+13
пока мамаИра весь сезон костерила старосту Калугину, у Буцаевой незаметно подросла чудесная Катя с 2 чудесными квадами))
+13
0
+13
Надеюсь Марго этого хватит для пьедестала. Но это не точно.
Все равно она невероятная!
+13
0
+13
Вот это Ципухина выдала! Два квадсальхова в программе! И на все остальное сил хватило. Молодец!
+12
0
+12
Марго начинала первой катать КП и, к сожалению, упала на трикселе и осталась без каскада. Завтра ей опять первой начинать прокат ПП. Пусть он будет удачным , успешным и победным для неё.
+13
-1
+12
Дудаков из огня да в полымя)
+12
0
+12
Нам тут всегда доказывают, что с маленьким ростом и птичьим весом легко прыгать у-си, упрекая в этом Адель и других девочек ТШТ, однако ж Надя второй сезон бьётся о тулуп, и только один раз в прошлом сезоне его исполнила, та же Кравчина, значит дело не только в теле
+14
-2
+12
168 см у Ципухиной и она делает два квада. Невероятно. Умничка Катя, с таким ростом поднимать себя на высоту квада - это совершенно другие энергозатраты
+11
0
+11
Ответ liat
Надеюсь Марго этого хватит для пьедестала. Но это не точно. Все равно она невероятная!
Для пьедестала хватит. А вот что с первым местом - будем посмотреть, как судьи "поработают"
+13
-2
+11
Пусть у Марго всё получится! В тройке всё равно будет.
Удачи Алисе Двоеглазовой, пусть не упустит свой шанс!
+12
-1
+11
Очень круто откатала Рита. Прыжки просто впечатывает в лёд, настолько уверенно прыгает. Но ошибка на кваде может дорого стоить, с учётом отставание в короткой.
+11
0
+11
Высокой, со здоровым индексом массы тела девушке с корнями из региона Кате Ципухиной просто моё почтение! Очень она мне симпатична! Квадсальхов стабильнейший!
+11
0
+11
Маргарита, умничка!Одна помарка, а в остальном все достойно!!!
+10
0
+10
Петрова так и будет без 3+3 в ПП?
+10
0
+10
Ответ Шубина
Маргарита вообще малоэмоциональна внешне, в прокатах тоже. Возможно, с возрастом изменится.
Я за ней тольао начала следить в этом сезоне. Более эмоционально спокойных фигуристок я не припомню. Ну, пусть ей эта черта характера поможет для будущих побед в ФК.
+11
-1
+10
Ответ Адриана
А разве не Самодурова работает с Агатой?
Видимо, слишком часто в губы целовала, отстранили 😁
+10
0
+10
у меня инфаркт микарда,вот такой рубец🙈
+11
-1
+10
Здорово! Очень радостно за Маргариту 🔥
+9
0
+9
Это спортсменка не только без ультра си, уважаемый Гришин, но и без 3+3 .
+9
0
+9
Алисе Двоеглазовой удачи!
+11
-2
+9
Одни беговые у Агаты. И так прыжки никакие еще и программы нет.
И в музыку не попала (
+10
-1
+9
Молодец какая! Два 4С сделала - и не развалила потом программу.
Вот бы Горбачёвой так научиться. Правда, Горбачёва в остальном посильнее гораздо, она и с одним 4С больше получала гораздо, чем будет сейчас рекорд у Ципухиной...
+10
-1
+9
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