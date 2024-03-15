Фетисов о выборах президента РФ: «Решается будущее не только нашей страны, но и всего мира. Очень важно прийти и проголосовать»

Теги Алексей Морозов Вячеслав Фетисов Алексей Касатонов Валерий Каменский Александр Якушев Политика Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился мнением о важности выборов президента России.

Сегодня Фетисов вместе с Александром Якушевым, Алексеем Касатоновым, Алексеем Морозовым и Валерием Каменским примет участие в благотворительном матче против команды Норильска.

«Мы, легенды мирового хоккея, одними из первых проголосовали на выборах.

Четыре поколения хоккеистов прилетели в Норильск на благотворительный матч. Мы редко куда выезжаем таким составом, хотя уже шестой раз подряд проводим хоккейный матч на Таймыре.

Так совпало, что сегодня в стране начались выборы. И я считаю, что всем нам очень важно на них прийти и проголосовать, потому что решается будущее не только нашей страны, но и всего мира», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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72 комментария
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Всего мира?Твоего мира?
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Только придти в полдень 17-го
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Вы были легендами - а стали ХОЛУЯМИ!
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Решается судьба определенного круга лиц, привыкших жить припеваючи, ничего не делая!
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Ответ Sporrtsss.ru
Всего мира?Твоего мира?
Ага, у них свой мир, давно🤡
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Ответ Lordk
Только придти в полдень 17-го
Такое безопасно плюсовать?
+27
-2
+25
Ответ GibsonFlyingV
Комментарий скрыт
В это время придут те, кто негативно относится к действующей власти. Акция "Полдень Против Путина". Раз уж всем очевидно, что выборы – это цирк, то чего бы не использовать этот цирк для митинга, на который не надо спрашивать разрешения.
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Если сделаем сегодня правильный выбор - весь мир в труху, АднАзнАчнА!
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Ответ Sporrtsss.ru
Всего мира?Твоего мира?
Походу бывшей легенде хоккея дали коврик в бункере рядом с купчинским штангистом . Спасибо за счастливое детство!!!
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Да уж, воистину решается будущее всего мира: боливийских крестьян и мадагаскарских бухгалтеров, кенийских таксистов и сальвадорских велосипедистов.
Голосуйте, а то ведь не решится будущее всего мира!
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Иначе Россию захватят инопланетяне!
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-1
+11
Спасибо, но нет, лично мои кандидаты: один убит, второй вычеркнут из списка ( против всех) третий не допущен под фальшивым предлогом. Да и ручки на голосовании у вас очень странные, с исчезающими чернилами.
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Ответ batterbin
Решается судьба определенного круга лиц, привыкших жить припеваючи, ничего не делая!
Ничего там не решается, фикция все это
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No future...
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К чему весь этот пафос? Итоги этих "выборов" и следующих уже известны с 2020г.
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Ответ MichelJfox
Комментарий скрыт
Но,по всей видимости, неграмотные.😉 "мыслЯщИе"
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Какая там судьба мира решается? Всей Галактики!
+9
-1
+8
Подобные мероприятия на будущее не влияют, а пафосные высказывания тем более.
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+7
Действительно будущее мира решается - останется нынешний,того и гляди ЯО "весь мир в труху". Нужна сменяемость и вменяемость.
+8
-2
+6
Твоё будущее решается фетисов
+6
0
+6
Ну это вы поторопились. В 12-00 же в воскресенье.
+6
0
+6
До какой блевоты он смешон ...
+6
0
+6
Ответ GibsonFlyingV
Ничего там не решается, фикция все это
Фрикция…
+6
0
+6
Молодой Слава бежал из "великого" совка, а допущенный к кормушке Слава, сам стал номенклатурой и возвращает всех обратно в совок. Люди меняются.
+5
0
+5
Надо было поддержать не словом, а делом. Например, прийти на участок раздавать автографы, чтобы больше людей пришло. Например, в воскресенье, часов в 12
+4
0
+4
Ответ Lacrosse-style goal
К чему весь этот пафос? Итоги этих "выборов" и следующих уже известны с 2020г.
Ну насчет следующих я бы не зарекался - все-таки люди смертны, а 6 лет в таком возрасте - это немало.
+5
-1
+4
а что решается-то?
+3
0
+3
Нестареющая классика:

В этот вечер решаются судьбы России -
Предпоследнии выборы в этом году.
У меня два костюма: болгарский и синий,
Так в каком же из них я туда не пойду?
+3
0
+3
Тени исчезают в полдень.
+4
-1
+3
Ответ United
Вы были легендами - а стали ХОЛУЯМИ!
Забавней без ОЛ)
+4
-2
+2
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