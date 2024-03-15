Фетисов о выборах президента РФ: «Решается будущее не только нашей страны, но и всего мира. Очень важно прийти и проголосовать»

Вячеслав Фетисов поделился мнением о важности выборов президента России.

Сегодня Фетисов вместе с Александром Якушевым, Алексеем Касатоновым, Алексеем Морозовым и Валерием Каменским примет участие в благотворительном матче против команды Норильска.

«Мы, легенды мирового хоккея, одними из первых проголосовали на выборах.

Четыре поколения хоккеистов прилетели в Норильск на благотворительный матч. Мы редко куда выезжаем таким составом, хотя уже шестой раз подряд проводим хоккейный матч на Таймыре.

Так совпало, что сегодня в стране начались выборы. И я считаю, что всем нам очень важно на них прийти и проголосовать, потому что решается будущее не только нашей страны, но и всего мира», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.