Фетисов о выборах президента РФ: «Решается будущее не только нашей страны, но и всего мира. Очень важно прийти и проголосовать»
Вячеслав Фетисов поделился мнением о важности выборов президента России.
Сегодня Фетисов вместе с Александром Якушевым, Алексеем Касатоновым, Алексеем Морозовым и Валерием Каменским примет участие в благотворительном матче против команды Норильска.
«Мы, легенды мирового хоккея, одними из первых проголосовали на выборах.
Четыре поколения хоккеистов прилетели в Норильск на благотворительный матч. Мы редко куда выезжаем таким составом, хотя уже шестой раз подряд проводим хоккейный матч на Таймыре.
Так совпало, что сегодня в стране начались выборы. И я считаю, что всем нам очень важно на них прийти и проголосовать, потому что решается будущее не только нашей страны, но и всего мира», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Голосуйте, а то ведь не решится будущее всего мира!
В этот вечер решаются судьбы России -
Предпоследнии выборы в этом году.
У меня два костюма: болгарский и синий,
Так в каком же из них я туда не пойду?