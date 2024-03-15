Кубок мира. Спринт. Фийон-Майе стартует первым, Тарьей Бо – 16-м, Лагрейд – 24-м, Йоханнес Бо – 31-м, Кристиансен – 52-м

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе пройдет мужской спринт.

Кубок мира по биатлону

9-й этап

Кэнмор, Канада

Мужчины

Спринт

Начало – 19.40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте IBU и в Okko

Фавориты

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

5. Эрик Перро (Франция)

9. Йоханнес Кюн (Германия)

11. Тимофей Лапшин (Южная Корея)

14. Мартин Понсилуома (Швеция)

16. Тарьей Бо (Норвегия)

18. Томмазо Джакомель (Италия)

20. Бенедикт Долль (Германия)

22. Андрей Расторгуев (Латвия)

24. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

27. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

29. Эмильен Жаклен (Франция)

31. Йоханнес Бо (Норвегия)

36. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

42. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

48. Филипп Наврат (Германия)

52. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

57. Вебьорн Сорум (Норвегия)

100. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе

Дата проведения 15 марта, 19.40

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