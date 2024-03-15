Кубок мира. Спринт. Фийон-Майе стартует первым, Тарьей Бо – 16-м, Лагрейд – 24-м, Йоханнес Бо – 31-м, Кристиансен – 52-м

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Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе пройдет мужской спринт.

Кубок мира по биатлону

9-й этап

Кэнмор, Канада

Мужчины

Спринт

Начало – 19.40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте IBU и в Okko

Фавориты

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

5. Эрик Перро (Франция)

9. Йоханнес Кюн (Германия)

11. Тимофей Лапшин (Южная Корея)

14. Мартин Понсилуома (Швеция)

16. Тарьей Бо (Норвегия)

18. Томмазо Джакомель (Италия)

20. Бенедикт Долль (Германия)

22. Андрей Расторгуев (Латвия)

24. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

27. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

29. Эмильен Жаклен (Франция)

31. Йоханнес Бо (Норвегия)

36. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

42. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

48. Филипп Наврат (Германия)

52. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

57. Вебьорн Сорум (Норвегия)

100. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе

Дата проведения
15 марта, 19.40
Онлайн гонки

Этап 9, Кэнмор, Канада. Спринт

Стартовый лист

1  Кентен Фийон-Майе
2  Адам Раннелс
3  Флоран Клод
4  Якуб Штвртецки
5  Эрик Перро
6  Александр Мухин
7  Юстус Штрелов
8  Лукас Хофер
9  Йоханнес Кюн
10  Давид Коматц
11  Тимофей Лапшин
12   Кэмпбелл Райт
13  Артем Прима
14  Мартин Понсилуома
15  Никлас Хартвег
16  Тарьей Бо
17  Владимир Илиев
18  Томмазо Джакомель
19  Дмитрий Пидручный
20  Бенедикт Долль
21  Яков Фак
22  Андрей Расторгуев
23  Витаутас Строля
24  Стурла Хольм Лагрейд
25  Симон Эдер
26  Георг Мариан Колтеа
27  Себастьян Самуэльссон
28  Рене Захна
29  Эмильен Жаклен
30  Отто Инвениус
31  Йоханнес Бо
32  Йеспер Нелин
33  Михал Крчмарж
34  Себастьян Штальдер
35  Магнус Оберхаузер
36  Йоханнес Дале-Шевдал
37  Шон Доэрти
38  Йонаш Маречек
39  Фабьен Клод
40  Дмитрий Шамаев
41  Антон Иварссон
42  Эндре Стремсхайм
43  Владислав Киреев
44  Ренарс Биркенталс
45  Дидье Бьона
46  Антон Дудченко
47  Кристо Сиймер
48  Филипп Наврат
49  Теро Сеппяля
50  Филипп Хорн
51  Тьерри Ланже
52  Ветле Шостад Кристиансен
53  Йоша Буркхальтер
54  Ловро Планко
55  Георге Бута
56  Максим Фомин
57  Вебьорн Сорум
58  Томас Каукенас
59  Жереми Финелло
60  Кристиан Гоу
61  Хейкки Лайтинен
62  Ассет Дюссенов
63  Элия Дзени
64  Закари Коннелли
65  Ян Гунька
66  Виталий Мандзын
67  Доминик Унтервегер
68  Антонин Гигонна
69  Джейк Браун
70  Александр Патриюк
71  Роман Реес
72  Якоб Кульбин
73  Миха Довжан
74  Марек Маккелс
75  Александр Стародубец
76  Конрад Бадач
77  Микулаш Карлик
78  Виктор Брандт
79  Маркус Болин Уэбб
80  Томаш Скленарик
81  Благой Тодев
82  Пеппе Фемлинг
83  Витеслав Хорниг
84  Оскар Ломбардо
85  Райдо Ранкель
86  Гион Штальдер
87  Антон Видмар
88  Каспер Гунька
89  Якко Олави Ранта
90  Логан Плетц
91  Патрик Браунхофер
92  Корнел Пукьяну
93  Винсент Боначчи
94  Патрик Якоб
95  Тарас Лесюк
96  Антон Синапов
97  Данило Ритмюллер
98  Марчин Завол
99  Дамьян Чеснек
100  Йохан-Олав Ботн
101  Йокубас Макине

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24 комментария
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8 норгов бегут... Как так....
+6
0
+6
Хорошо бы французы опять щелкнули по носу норвежцев , как в прошлом спринте!
+10
-6
+4
За Йоханнеса Бо💪✊.
+10
-7
+3
Ответ Unona
8 норгов бегут... Как так....
И 6 французов Остальные смотрят
+5
-2
+3
Ответ Unona
8 норгов бегут... Как так....
6 основная квота + 2 из топ-10 кубка IBU. А ведь могли ещё Фрея с личной квоты ЮЧМ привезти и было бы вовсе 9
+3
0
+3
1. Наврат
2. Стрёмсхайм
3. Понсилуома
+6
-5
+1
Ответ Ринат Акылтасов
6 основная квота + 2 из топ-10 кубка IBU. А ведь могли ещё Фрея с личной квоты ЮЧМ привезти и было бы вовсе 9
Спасибо ! Оказывается квоту расширили.Было же 5 и + 1
+1
0
+1
Ответ Mikhail 1968
спринты выигрывали в этом сезоне Долль-2 раза,Наврат,Кристиансен,Лагрейд и Перро. Кто на новенького?
Ещё Тарьей
+1
0
+1
Болею за Тарьку,хоть и гундит много против наших,но за его преданность биатлону за- служивает БХГ.
+2
-2
0
спринты выигрывали в этом сезоне Долль-2 раза,Наврат,Кристиансен,Лагрейд и Перро.
Кто на новенького?
+1
-1
0
Кайфово там, переехал бы туда с удовольствием..😯
+1
-1
0
Ровно половину спринтов в этом сезоне выиграли немцы..👌
0
0
0
Ответ ParovozovArkadij
1. Наврат 2. Стрёмсхайм 3. Понсилуома
Нормально, если Йоха 4м будет, а Тарий 14м😁
+3
-3
0
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