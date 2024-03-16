Президент Бразилии поддержал Винисиуса: «Больные расисты-фанатики должны понять, что он не черный, а в первую очередь человек»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Луис Инасио Лула да Силва Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Президент и правительство Бразилии выразили поддержку Винисиусу Жуниору.

«Мы видим, что происходит с Вини. Эти больные расисты-фанатики должны понять, что он не черный, а в первую очередь человек», – заявил Лула да Силва во время мероприятия, проходившего в Порту-Алегри.

Ранее президент страны уже осудил произошедшее после окончания матча «Атлетико» с «Интером» в рамках Лиги чемпионов в Мадриде, где группа болельщиков распевала кричалки, называя Винисиуса «шимпанзе».

«Невероятно, что в XXI веке подобное поведение все еще существует. Выражаем всю нашу солидарность с Вини Джуниором. За свой талант и навыки он заслуживает всяческого уважения и восхищения, а не эти проявления расистского варварства», – написал бразильский президент в социальных сетях.

Правительство Бразилии также заявило свою позицию официальной нотой Министерства иностранных дел, в которой выразило «печаль и возмущение» по поводу неоднократных расистских оскорблений в адрес футболиста «Реала».

В своей ноте министерство заверило, что «вновь подтвердит» правительству Испании и спортивным властям этой страны свою «обеспокоенность» по поводу этих продолжающихся нападок, и сообщило, что свяжется с УЕФА, организатором Лиги чемпионов, чтобы потребовать наказаний.

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62 комментария
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Меня больше поражает то, что тысячи людей приравнивают к расистам, только из-за того что они стали гудеть неадекватному провокатору, единицы тех кто может искренне из-за цвета кожи его оскорбляет, но надо всех под одну гребенку свести, просто позорище:) И даже нейтральные люди смотря на все это, будут подсознательно уже к человеку с другим цветом кожи относится с осторожностью, т.к. все прекрасно видят что творит отбитый винисиус:)
+40
-17
+23
Ответ rigobersong
Меня больше поражает то, что тысячи людей приравнивают к расистам, только из-за того что они стали гудеть неадекватному провокатору, единицы тех кто может искренне из-за цвета кожи его оскорбляет, но надо всех под одну гребенку свести, просто позорище:) И даже нейтральные люди смотря на все это, будут подсознательно уже к человеку с другим цветом кожи относится с осторожностью, т.к. все прекрасно видят что творит отбитый винисиус:)
Так это классический манипулятивный приём. Вместо того, чтоб разбираться в ситуации, думать о чём-то - можно просто навесить на всех сразу ярлык и ощущать своё мнимое моральное превосходство. Это ж не только с Винисиусом так - это во всех сферах работает. Сомневаешься в конкретной экспериментальной вакцине - антиваксер; выступаешь за взвешенную и рациональную миграционную политику и против пропаганды лгбт в школах - альт-райт, литерали Гитлер; указываешь на проблемы в России и их источники - либераха-нацпредатель; указываешь на что-то положительное в России - ватник, кремлёвская подстилка; усомнился в божественности Месси - фанат Роналду; усомнился в божественности Роналду - фанат Месси и т.д. - миллион подобных примеров.
+22
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+20
А ещё они должны понять, что в Реале, помимо Винисиуса, играет ещё n-ное количество темнокожих игроков, но негатив почему-то летит только в знаменитого антирасиста🤓
+27
-8
+19
Ответ rigobersong
Меня больше поражает то, что тысячи людей приравнивают к расистам, только из-за того что они стали гудеть неадекватному провокатору, единицы тех кто может искренне из-за цвета кожи его оскорбляет, но надо всех под одну гребенку свести, просто позорище:) И даже нейтральные люди смотря на все это, будут подсознательно уже к человеку с другим цветом кожи относится с осторожностью, т.к. все прекрасно видят что творит отбитый винисиус:)
Ну я даже не знаю. А зачем люди оскорбляют человека на расовой почве тогда? Они же прекрасно знают, что это будет воспринято как расизм и вполне вероятно им потом запретят стадион посещать, или вообще вон заставят какие нибудь общественные работы делать и антирасиские курсы посещать. Казалось бы, вот преступление - вот наказание.

Ну зачем ты продолжаешь все равно оскорблять незнакомого человека, причем именно расискими словами, зная, что это для тебя же может плохо кончится?

В моем представлении, тут только 2 варианта
1) Человек просто невоспитанный дурак с IQ 80, и не может натурально сложить 2 + 2.
2) Человек все таки расист и для него является принципиальным оскорбить черного именно на расовой почве, несмотря не на какие последствия. Ведь для него это правое ( во всех смыслах) дело.

Понятно, что и представители первой группы встречаются на стадионах. Но говорить о том, что на стадионах одни идиоты, а расистов единицы - в корне неверно.
+13
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+8
В этом и проблема. Винисиус не согласен быть человеком и где-то далее черным. Он желает чтобы все воспринимали его ’’черным человеком’’. Вот есть просто человеки(люди), а есть в его понимании черные человеки(люди, которым другие люди не с черным цветом кожи должны). Фактически он сам постоянно разжигает костер расизма.
Он и жертва и охотник одновременно. И его беда, что он скорее всего этого не понимает. Ему нужна психологическая помощь - сам он с этим справиться не в состоянии.
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Лично я называю его бешеной макакой, но не из-за цвета кожи, а из-за его поведения и мимики истерички, он реально на макаку похож. Расизм осуждаю и считаю мерзким явлением
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Винисиус футбольный гондон номер 1 !!!!
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"Больные расисты-фанатики должны понять, что он не человик, а в первую очередь чеhsый» Да простит меня Винисиус.
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Ответ Forza
Ну я даже не знаю. А зачем люди оскорбляют человека на расовой почве тогда? Они же прекрасно знают, что это будет воспринято как расизм и вполне вероятно им потом запретят стадион посещать, или вообще вон заставят какие нибудь общественные работы делать и антирасиские курсы посещать. Казалось бы, вот преступление - вот наказание. Ну зачем ты продолжаешь все равно оскорблять незнакомого человека, причем именно расискими словами, зная, что это для тебя же может плохо кончится? В моем представлении, тут только 2 варианта 1) Человек просто невоспитанный дурак с IQ 80, и не может натурально сложить 2 + 2. 2) Человек все таки расист и для него является принципиальным оскорбить черного именно на расовой почве, несмотря не на какие последствия. Ведь для него это правое ( во всех смыслах) дело. Понятно, что и представители первой группы встречаются на стадионах. Но говорить о том, что на стадионах одни идиоты, а расистов единицы - в корне неверно.
3) Человек не расист, но фанатично топит за свою команду, и зная что Вини выходит из себя с полоборота и начинает творить дичь, пользуется этим приёмом.
Я против расизма на стадионах, не одобряю уханья, бананы и пр, но Винисиус настолько раздражает своими неадекватными реакциями, что даже радует, когда его начинают травить. Очевидно же что он сам это всё провоцирует. В мире тысячи чернокожих футболистов, может кто то из них разово и сталкивался с расизмом, но травят именно Винисиуса. Он конечно производит впечатление недалёкого человека с отсутствием причинно следственных связей, но вообще мне кажется что ему за это платят какие то организации и он специально разжигает эту историю всё сильнее.
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Ответ Ебздрогыч
Готов поспорить, что если бы Вини вел себя нормально и не реагировал на провокации хотя бы месяц, то все само бы и закончилось. А так он сам разгоняет этот флэшмоб
Да люди все прекрасно видят, криштика освистывали даже свои фанаты, но ему цвет кожи не дал разыграть козырную карту:))
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Винисиус сам отверг эволюцию, слово "человек" ещё и оскорбить может, ведь человек, по некоторым данным, произошёл от обезьяны, а для Винисиуса такие сравнения оскорбительны, президенту следует извиниться.
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Черный человек
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Никогда не понимал людей, которые используют общественный резонанс для достижения личных целей. Вот я горжусь тем, что я белый, а находясь в Литве всегда гордился тем, что я русский, и у меня никогда не было проблем с местным населением. Все остальное придумывают политики, которым до обычных граждан нет никакого дела.
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Я не оправдываю дураков которые его оскорбляют, но когда читаю подобные новости, меня в первую очередь поражает отношение самих чернокожих к цвету своей кожи. Ощущение, что у них глубочайшие комплексы на этот счет, и они сами считают свою чернокожесть чем-то низким и унижающим.
"Он не черный, он прежде всего человек" - прозвучало так, будто "У всех свои недостатки." Это катастрофа на самом деле так говорить, это и есть расизм в чистом виде. Понятно, откуда растут ноги у этих комплексов, но чернокожим в первую очередь нужно работать над тем, чтобы самим изменить свое отношение к этому, и когда уйдут собственные комплексы - дурачкам на трибунах будет просто незачем оскорблять чернокожих. Оскорбляют в первую очередь тех, кто оскорбляются
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то есть президент бразилии хочет сказать что быть чёрным это плохо что ле ???
ничегонепонимаю....
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Президент Бразилии поддержал Винисиуса: «Больные расисты-фанатики должны понять, что он не черный, а в первую очередь человек»
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Ответ Benjamin
Лично я называю его бешеной макакой, но не из-за цвета кожи, а из-за его поведения и мимики истерички, он реально на макаку похож. Расизм осуждаю и считаю мерзким явлением
"Я не обычный расист, я оригинальный"
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Ответ Benjamin
Лично я называю его бешеной макакой, но не из-за цвета кожи, а из-за его поведения и мимики истерички, он реально на макаку похож. Расизм осуждаю и считаю мерзким явлением
Термин "расизм" придуман и используется лишь в отношении одной расы.
И она отнюдь не является негроидной.
Эркюль Пуаро подтверждает.
P.S.А поведение бешеной макаки нормальных людей вряд ли удивляет
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Винисиус хайпует на теме расизма в космическом масштабе :)
Человек играет за один из лучших клубов мира, получает десятки миллионов, живёт в прекрасных условиях.
Никак не ограничен по расовой принадлежности.
Где тут реальный Расизм по отношению к нему?.
Нет, он делает себя великой жертвой, и преподносит все так, как будто находится в рабстве у Белого господина, и работает на плантации 24/7 :))
Проблема есть, никто не спорит. Его просто многие болелы ненавидят из-за его провокаций. Болелы нашли чем его можно задеть, его слабость. Вот и вся история. Но реальный-ли это расизм по отношению к Вини?.
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Ответ circassian*
"Горжусь тем что я белый. Горжусь тем что я русский. А еще я горжусь тем что вода мокрая, луна шарообразная, трава зеленая. Горжусь тем что у меня две руки. Горжусь теплой погодой летом, горжусь снегом зимой, и ещё горжусь миллионом вещей, к которому не приложил никаких усилий, потому что я тупой, и мне больше нечем гордиться" З. Ы. Это не выпад против русских, это ответ конкретно тебе
Очень здорово приравнивать гордость за вещи, которые вообще никак не относятся к конкретному человеку и гордость за вещи, которые обеспечивают конкретному человеку определенное эволюционное преимущество (например, бОльший потенциал интеллекта). Гордость за то, что ты белый с биологической точки зрения можно сравнить с ситуацией, когда человек гордится, что родился в богатой семье. "Своими достижениями гордятся те, кто не может гордится своим происхождением" ©
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Ответ circassian*
"Горжусь тем что я белый. Горжусь тем что я русский. А еще я горжусь тем что вода мокрая, луна шарообразная, трава зеленая. Горжусь тем что у меня две руки. Горжусь теплой погодой летом, горжусь снегом зимой, и ещё горжусь миллионом вещей, к которому не приложил никаких усилий, потому что я тупой, и мне больше нечем гордиться" З. Ы. Это не выпад против русских, это ответ конкретно тебе
тебя так задело то, что человек высказал своё мнение? или он тебя оскорбил? да вроде нет. получается, что человек не особо интелектуальный это ты. или человек не имеет права гордиться чем-либо?
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Ответ maize
черные не люди(с) президент Бразилии
так он жы получается расист чистой воды !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ catcher69
то есть президент бразилии хочет сказать что быть чёрным это плохо что ле ??? ничегонепонимаю....
черные не люди(с) президент Бразилии
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Ответ Benjamin
Лично я называю его бешеной макакой, но не из-за цвета кожи, а из-за его поведения и мимики истерички, он реально на макаку похож. Расизм осуждаю и считаю мерзким явлением
прикинь, какое стадо макак что-то там орет про вини, даже когда их клуб играет не с реалом. ну натурально же макаки. правда ведь? да и ты тоже к ним относишься.
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Ответ Forza
Ну я даже не знаю. А зачем люди оскорбляют человека на расовой почве тогда? Они же прекрасно знают, что это будет воспринято как расизм и вполне вероятно им потом запретят стадион посещать, или вообще вон заставят какие нибудь общественные работы делать и антирасиские курсы посещать. Казалось бы, вот преступление - вот наказание. Ну зачем ты продолжаешь все равно оскорблять незнакомого человека, причем именно расискими словами, зная, что это для тебя же может плохо кончится? В моем представлении, тут только 2 варианта 1) Человек просто невоспитанный дурак с IQ 80, и не может натурально сложить 2 + 2. 2) Человек все таки расист и для него является принципиальным оскорбить черного именно на расовой почве, несмотря не на какие последствия. Ведь для него это правое ( во всех смыслах) дело. Понятно, что и представители первой группы встречаются на стадионах. Но говорить о том, что на стадионах одни идиоты, а расистов единицы - в корне неверно.
да нет расизма. потому что когда оскорбляют белых, то это не расизм. значит и в обратную сторону это должно работать
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Ответ Forza
Ну я даже не знаю. А зачем люди оскорбляют человека на расовой почве тогда? Они же прекрасно знают, что это будет воспринято как расизм и вполне вероятно им потом запретят стадион посещать, или вообще вон заставят какие нибудь общественные работы делать и антирасиские курсы посещать. Казалось бы, вот преступление - вот наказание. Ну зачем ты продолжаешь все равно оскорблять незнакомого человека, причем именно расискими словами, зная, что это для тебя же может плохо кончится? В моем представлении, тут только 2 варианта 1) Человек просто невоспитанный дурак с IQ 80, и не может натурально сложить 2 + 2. 2) Человек все таки расист и для него является принципиальным оскорбить черного именно на расовой почве, несмотря не на какие последствия. Ведь для него это правое ( во всех смыслах) дело. Понятно, что и представители первой группы встречаются на стадионах. Но говорить о том, что на стадионах одни идиоты, а расистов единицы - в корне неверно.
Потому что это оскорбление на почве расизма самое мощное. У Пике оскорбляли Шакиру жестко. Как по мне это абсолютно равнозначно.
Обычными оскорблениями уже не удивить футболистов.
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Ответ Forza
Ну я даже не знаю. А зачем люди оскорбляют человека на расовой почве тогда? Они же прекрасно знают, что это будет воспринято как расизм и вполне вероятно им потом запретят стадион посещать, или вообще вон заставят какие нибудь общественные работы делать и антирасиские курсы посещать. Казалось бы, вот преступление - вот наказание. Ну зачем ты продолжаешь все равно оскорблять незнакомого человека, причем именно расискими словами, зная, что это для тебя же может плохо кончится? В моем представлении, тут только 2 варианта 1) Человек просто невоспитанный дурак с IQ 80, и не может натурально сложить 2 + 2. 2) Человек все таки расист и для него является принципиальным оскорбить черного именно на расовой почве, несмотря не на какие последствия. Ведь для него это правое ( во всех смыслах) дело. Понятно, что и представители первой группы встречаются на стадионах. Но говорить о том, что на стадионах одни идиоты, а расистов единицы - в корне неверно.
Добрый вечер защитникам "негроидов"!
Вы лично,именно вы, что знаете о т.н."расизме"?
Вы бывали в ЮАР? Или Зимбабве?
Или вы жили последние 22 года в Республике Ирландия?Посещали Бирмингем в Англии,или Мальмё в Швеции последние 5 лет?
Или IQ <80 для вас определитель?
Да,и для общего развития.
Цитата:
"Ну зачем ты продолжаешь все равно оскорблять незнакомого человека, причем именно расискими словами, зная, что это для тебя же может плохо кончится?"
Расиские слова это отдельный сюр,ну а "кончится"без мягкого знака это апофеоз.
Forza,вам бы азбуку изучить.
А там и комментарии потихоньку пойдут...
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Был бы он геем, травили бы за это. Был бы рябым, за то что рябой… дело в данном случае конкретно в нем самом.
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впервые хотел написать Ригоберу, что он нормально написал, потом забыл, что забанен у него, ну и пофиг.
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Человек произошел от обези
Но Вини пока не дошел
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