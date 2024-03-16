Президент Бразилии поддержал Винисиуса: «Больные расисты-фанатики должны понять, что он не черный, а в первую очередь человек»

Президент и правительство Бразилии выразили поддержку Винисиусу Жуниору.

«Мы видим, что происходит с Вини. Эти больные расисты-фанатики должны понять, что он не черный, а в первую очередь человек», – заявил Лула да Силва во время мероприятия, проходившего в Порту-Алегри.

Ранее президент страны уже осудил произошедшее после окончания матча «Атлетико» с «Интером» в рамках Лиги чемпионов в Мадриде, где группа болельщиков распевала кричалки, называя «шимпанзе».

«Невероятно, что в XXI веке подобное поведение все еще существует. Выражаем всю нашу солидарность с Вини Джуниором. За свой талант и навыки он заслуживает всяческого уважения и восхищения, а не эти проявления расистского варварства», – написал бразильский президент в социальных сетях.

Правительство Бразилии также заявило свою позицию официальной нотой Министерства иностранных дел, в которой выразило «печаль и возмущение» по поводу неоднократных расистских оскорблений в адрес футболиста «Реала».

В своей ноте министерство заверило, что «вновь подтвердит» правительству Испании и спортивным властям этой страны свою «обеспокоенность» по поводу этих продолжающихся нападок, и сообщило, что свяжется с УЕФА, организатором Лиги чемпионов, чтобы потребовать наказаний.