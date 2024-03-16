Президент Бразилии поддержал Винисиуса: «Больные расисты-фанатики должны понять, что он не черный, а в первую очередь человек»
Президент и правительство Бразилии выразили поддержку Винисиусу Жуниору.
«Мы видим, что происходит с Вини. Эти больные расисты-фанатики должны понять, что он не черный, а в первую очередь человек», – заявил Лула да Силва во время мероприятия, проходившего в Порту-Алегри.
Ранее президент страны уже осудил произошедшее после окончания матча «Атлетико» с «Интером» в рамках Лиги чемпионов в Мадриде, где группа болельщиков распевала кричалки, называя Винисиуса «шимпанзе».
«Невероятно, что в XXI веке подобное поведение все еще существует. Выражаем всю нашу солидарность с Вини Джуниором. За свой талант и навыки он заслуживает всяческого уважения и восхищения, а не эти проявления расистского варварства», – написал бразильский президент в социальных сетях.
Правительство Бразилии также заявило свою позицию официальной нотой Министерства иностранных дел, в которой выразило «печаль и возмущение» по поводу неоднократных расистских оскорблений в адрес футболиста «Реала».
В своей ноте министерство заверило, что «вновь подтвердит» правительству Испании и спортивным властям этой страны свою «обеспокоенность» по поводу этих продолжающихся нападок, и сообщило, что свяжется с УЕФА, организатором Лиги чемпионов, чтобы потребовать наказаний.
Ну зачем ты продолжаешь все равно оскорблять незнакомого человека, причем именно расискими словами, зная, что это для тебя же может плохо кончится?
В моем представлении, тут только 2 варианта
1) Человек просто невоспитанный дурак с IQ 80, и не может натурально сложить 2 + 2.
2) Человек все таки расист и для него является принципиальным оскорбить черного именно на расовой почве, несмотря не на какие последствия. Ведь для него это правое ( во всех смыслах) дело.
Понятно, что и представители первой группы встречаются на стадионах. Но говорить о том, что на стадионах одни идиоты, а расистов единицы - в корне неверно.
Он и жертва и охотник одновременно. И его беда, что он скорее всего этого не понимает. Ему нужна психологическая помощь - сам он с этим справиться не в состоянии.
Я против расизма на стадионах, не одобряю уханья, бананы и пр, но Винисиус настолько раздражает своими неадекватными реакциями, что даже радует, когда его начинают травить. Очевидно же что он сам это всё провоцирует. В мире тысячи чернокожих футболистов, может кто то из них разово и сталкивался с расизмом, но травят именно Винисиуса. Он конечно производит впечатление недалёкого человека с отсутствием причинно следственных связей, но вообще мне кажется что ему за это платят какие то организации и он специально разжигает эту историю всё сильнее.
"Он не черный, он прежде всего человек" - прозвучало так, будто "У всех свои недостатки." Это катастрофа на самом деле так говорить, это и есть расизм в чистом виде. Понятно, откуда растут ноги у этих комплексов, но чернокожим в первую очередь нужно работать над тем, чтобы самим изменить свое отношение к этому, и когда уйдут собственные комплексы - дурачкам на трибунах будет просто незачем оскорблять чернокожих. Оскорбляют в первую очередь тех, кто оскорбляются
ничегонепонимаю....
И она отнюдь не является негроидной.
Эркюль Пуаро подтверждает.
P.S.А поведение бешеной макаки нормальных людей вряд ли удивляет
Человек играет за один из лучших клубов мира, получает десятки миллионов, живёт в прекрасных условиях.
Никак не ограничен по расовой принадлежности.
Где тут реальный Расизм по отношению к нему?.
Нет, он делает себя великой жертвой, и преподносит все так, как будто находится в рабстве у Белого господина, и работает на плантации 24/7 :))
Проблема есть, никто не спорит. Его просто многие болелы ненавидят из-за его провокаций. Болелы нашли чем его можно задеть, его слабость. Вот и вся история. Но реальный-ли это расизм по отношению к Вини?.
Обычными оскорблениями уже не удивить футболистов.
Вы лично,именно вы, что знаете о т.н."расизме"?
Вы бывали в ЮАР? Или Зимбабве?
Или вы жили последние 22 года в Республике Ирландия?Посещали Бирмингем в Англии,или Мальмё в Швеции последние 5 лет?
Или IQ <80 для вас определитель?
Да,и для общего развития.
Цитата:
"Ну зачем ты продолжаешь все равно оскорблять незнакомого человека, причем именно расискими словами, зная, что это для тебя же может плохо кончится?"
Расиские слова это отдельный сюр,ну а "кончится"без мягкого знака это апофеоз.
Forza,вам бы азбуку изучить.
А там и комментарии потихоньку пойдут...
Но Вини пока не дошел