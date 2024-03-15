У Роналду 50+13 в 58 матчах за «Аль-Наср». Три последних гола он забил с пенальти

Криштиану Роналду отметился голом в матче с «Аль-Ахли».

Форвард « » реализовал пенальти на 68-й минуте игры 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Португалец проводит 58-й матч за клуб из Эр-Рияда. На его счету 50 голов и 13 результативных передач.

Примечательно, что три последних гола за «Аль-Наср» форвард забил с пенальти.

Подробно со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.