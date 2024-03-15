У Роналду 50+13 в 58 матчах за «Аль-Наср». Три последних гола он забил с пенальти

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Футбол

Криштиану Роналду отметился голом в матче с «Аль-Ахли».

Форвард «Аль-Насра» реализовал пенальти на 68-й минуте игры 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Португалец проводит 58-й матч за клуб из Эр-Рияда. На его счету 50 голов и 13 результативных передач.

Примечательно, что три последних гола за «Аль-Наср» форвард забил с пенальти.

Подробно со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

58 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
с игры забить может каждый, а вы попробуйте как португалец с пенальти 🙃
+26
-6
+20
А где Артем Пятков? Он обычно тут строчит статы своего кумира
+13
-3
+10
Из этих 58 матчей был хоть кто-то выше уровня Люксембурга или Эстонии?
+16
-7
+9
Ответ No Name
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало)) главное, что мусорная стата голов в дворовом чемпе набивается, Рончику это и надо)) чтобы потом получая награду от своего агента он рассказывал, как он все ещё борется с молодыми львами и колотит мячи🤣🤌🏻
скажи это Мартинесу, одному из лучших игроков сезона, который в важнейший момент запулил на несколько метров выше ворот, пенальти тоже нужно уметь забивать.
+10
-3
+7
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало)) главное, что мусорная стата голов в дворовом чемпе набивается, Рончику это и надо)) чтобы потом получая награду от своего агента он рассказывал, как он все ещё борется с молодыми львами и колотит мячи🤣🤌🏻
+24
-18
+6
Ответ rigobersong
Я даже хз кто его 1000й гол будет всерьез воспринимать, у кринжа окончательно фляга свистанула, даже в 199м чемпионате забивает с левых пеналей, совершенно неадекватный персонаж:))
А он должен промахиваться?
+4
-2
+2
Ответ yulay
Ромарио записывал на свой счёт голы в первенстве города, этот пошёл тем же путем. И почему-то кажется, что у Ромарио соперники были посерьёзнее
Штата, а не города.
Там в чемпионате штата Рио во времена Ромарио, в 90-х, в разных клубах играло созвездие футболистов мирового класса. Фламенго, Ботафого, Флумененсе, Васко да Гама.

Верблюжья лига там и за сто километров не валялась.
+4
-2
+2
Ответ No Name
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало)) главное, что мусорная стата голов в дворовом чемпе набивается, Рончику это и надо)) чтобы потом получая награду от своего агента он рассказывал, как он все ещё борется с молодыми львами и колотит мячи🤣🤌🏻
Месси даже в бургер лиге худший
+6
-4
+2
Ответ bel01
Король мусорной статистики. Таким и войдёт в историю.
войдёт в историю Месси. а Роналду запрыгнет.
+4
-2
+2
как и остальные 500
+4
-2
+2
Ромарио записывал на свой счёт голы в первенстве города, этот пошёл тем же путем. И почему-то кажется, что у Ромарио соперники были посерьёзнее
+8
-6
+2
Ответ Вальдано
Сдулся Авейру.. Еле ноги волочит.. Пока Месси с игры кладёт - вечно второй с пеналей.. Безтрофейник по другому уже не умеет.. А-ха-ха-ха.. 😂🪠
Я понимаю твою симпатию к Месси и(к сожалению) соответствующую антипатию к Роналду, но... в каком состоянии надо быть(точно не в трезвом), чтобы назвать Роналду бестрофейником?
+1
0
+1
Ответ Дмитрий
Потому что у него нет трофеев сколько уже лет?) 4 года вроде или больше?
И что? То есть, если ты четыре года ничего не выигрывал, то все предыдущие трофеи умножаются на 0⃣?
+1
0
+1
Ответ Ankara Ronaldo
Комментарий скрыт
Почему у Грецки голы в НХЛ и регулярки, а у кринжа в любых шапито матчах?:)) Очередная объективная статистика от Артемки:))
+7
-6
+1
Ответ Ankara Ronaldo
50+13 в 58 матчах Но он всегда виноват, даже в 33 пропущенных его командой мячей в Чемпе (при 12 у Аль-Хилаля) Вот так🤷
Сколько с пеналей?:))
+5
-4
+1
Ответ No Name
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало)) главное, что мусорная стата голов в дворовом чемпе набивается, Рончику это и надо)) чтобы потом получая награду от своего агента он рассказывал, как он все ещё борется с молодыми львами и колотит мячи🤣🤌🏻
Балуют ребенка в теле мужчины 😁
+5
-4
+1
Ответ Дмитрий
Рефери из Аргентины на ЧМ все сделал что бы бездарь прошел Марокко. Удалил игрока Марокко, добавил аж 10 минут дабы кринж и Ко могли гол заковырять. Но нет 10.12.2022 футбол очистился.
Олег, переодевайся, мы тебя узнали...
+1
0
+1
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
у нас во дворе дядя Миша в 60 уже 72 за год наколотил
+3
-2
+1
" Три последних гола он забил с пенальти"

Жду комментариев от суеверных граждан по поводу того, что это были не три последних, а три "крайних гола" Роналду ;)
+1
0
+1
Ответ аноним анонимович
а ты не разу не хейтер другой легенды мирового футбола
За других говорить не могу, но за себя скажу точно – я не являюсь ненавистником или хейтером Лионеля Месси.
Каждый раз, когда я говорю об аргентинце в негативном ключе, это происходит в контексте дискуссии с, мягко говоря, не всегда объективными фанатами Лео, которые постоянно упоминают Роналду в негативном ключе.
0
0
0
Ответ yrok77
В пятницу вечером на спортсе собрались хейтеры легенды мирового футбола, тихо мирно потягивая пивко сидя на диване🤣😀
а ты не разу не хейтер другой легенды мирового футбола
+1
-1
0
Ответ Kex
Комментаторам не нравится что он много забивает в таком чемпионате 😁 А почему Мане, Бензема и Неймар так не могут?) Последний в лазарете уже прописался Да и тот же МЕССИ в слабом чемпионате даже близко не может приблизиться к его статистике Так в чём ваша проблема?
У Месси лига только что стартовала, а у кринжа подходит к завершению.
Это надо не иметь 🧠 что бы подобное сморозить.
Лео отыграл только 3 матча и у него должно быть под 50 голов?😂
+1
-1
0
Ответ No Name
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало)) главное, что мусорная стата голов в дворовом чемпе набивается, Рончику это и надо)) чтобы потом получая награду от своего агента он рассказывал, как он все ещё борется с молодыми львами и колотит мячи🤣🤌🏻
Но не стоит забывать что ему 39 лет
0
0
0
Ответ Darhan Kenzhalin
скажи это Мартинесу, одному из лучших игроков сезона, который в важнейший момент запулил на несколько метров выше ворот, пенальти тоже нужно уметь забивать.
Какой же ор)))
Когда это верблюжья лига, то «пенальти тоже нужно уметь забивать». Когда финал ЧМ, то «нищитова и вапще фефа фсе купила!!!1!1»🤓
+1
-1
0
Лучший. Даже в СА.
Гном худший в МЛС. Вот и разница.
+2
-2
0
Комментаторам не нравится что он много забивает в таком чемпионате 😁
А почему Мане, Бензема и Неймар так не могут?)
Последний в лазарете уже прописался
Да и тот же МЕССИ в слабом чемпионате даже близко не может приблизиться к его статистике
Так в чём ваша проблема?
+3
-3
0
Альнасра сегодня молодцом, играли против команды соперника и судей, насколько чистейшим было нарушение что вынудили рефери из самой аргентины поставить пенальти
+1
-1
0
как говорил Архимед: дайте мне пенальти и я заброшу эту физику к ебеням
+3
-3
0
Комментарий удален пользователем
Играет на уровне меси в Катаре
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий