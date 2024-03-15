У Роналду 50+13 в 58 матчах за «Аль-Наср». Три последних гола он забил с пенальти
Криштиану Роналду отметился голом в матче с «Аль-Ахли».
Форвард «Аль-Насра» реализовал пенальти на 68-й минуте игры 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Португалец проводит 58-й матч за клуб из Эр-Рияда. На его счету 50 голов и 13 результативных передач.
Примечательно, что три последних гола за «Аль-Наср» форвард забил с пенальти.
Подробно со статистикой 39-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Там в чемпионате штата Рио во времена Ромарио, в 90-х, в разных клубах играло созвездие футболистов мирового класса. Фламенго, Ботафого, Флумененсе, Васко да Гама.
Верблюжья лига там и за сто километров не валялась.
Жду комментариев от суеверных граждан по поводу того, что это были не три последних, а три "крайних гола" Роналду ;)
Каждый раз, когда я говорю об аргентинце в негативном ключе, это происходит в контексте дискуссии с, мягко говоря, не всегда объективными фанатами Лео, которые постоянно упоминают Роналду в негативном ключе.
Это надо не иметь 🧠 что бы подобное сморозить.
Лео отыграл только 3 матча и у него должно быть под 50 голов?😂
Когда это верблюжья лига, то «пенальти тоже нужно уметь забивать». Когда финал ЧМ, то «нищитова и вапще фефа фсе купила!!!1!1»🤓
Гном худший в МЛС. Вот и разница.
А почему Мане, Бензема и Неймар так не могут?)
Последний в лазарете уже прописался
Да и тот же МЕССИ в слабом чемпионате даже близко не может приблизиться к его статистике
Так в чём ваша проблема?