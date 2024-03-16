Захарян забил первый гол за «Сосьедад» – «Кадису» через 2 минуты после выхода на замену. Это 31-й матч Арсена за клуб
Арсен Захарян отметился голом в матче с «Кадисом».
Полузащитник «Реал Сосьедад» выше на поле на 66-й минуте, а уже на 68-й забил гол из вратарской, замкнув прострел.
В последний раз до этого россиянин совершал результативное действие 9 декабря. Всего у него гол и ассист за 31 матч в «Сосьедаде».
Знаю, не оригинально, но такое событие )
https://vk.com/video-91254064_456239902
https://youtube.com/shorts/LCso-ooK7SA?si=okBkqFmSxJAWyC7u
Больше брать на себя надо. Тренер доверяет.
А то вообще не обыгрывает, всё очень наверняка старается отдать