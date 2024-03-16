Захарян забил первый гол за «Сосьедад» – «Кадису» через 2 минуты после выхода на замену. Это 31-й матч Арсена за клуб

Арсен Захарян отметился голом в матче с «Кадисом».

Полузащитник «Реал Сосьедад» выше на поле на 66-й минуте, а уже на 68-й забил гол из вратарской, замкнув прострел.

В последний раз до этого россиянин совершал результативное действие 9 декабря. Всего у него гол и ассист за 31 матч в «Сосьедаде».