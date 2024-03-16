Захарян забил первый гол за «Сосьедад» – «Кадису» через 2 минуты после выхода на замену. Это 31-й матч Арсена за клуб

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Сборная России по футболу Динамо Москва Кадис Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян отметился голом в матче с «Кадисом».

Полузащитник «Реал Сосьедад» выше на поле на 66-й минуте, а уже на 68-й забил гол из вратарской, замкнув прострел.

В последний раз до этого россиянин совершал результативное действие 9 декабря. Всего у него гол и ассист за 31 матч в «Сосьедаде». 

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64 комментария
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Первый есть, дай Бог не последний. С почином, Арсен.
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+111
Ответ Трент Резнор
Первый есть, дай Бог не последний. С почином, Арсен.
Да конечно не последний. Тот, кто смотрит игры РС прекрасно видит прогресс Арсена, движение , мышление, скорость, все на ином уровне. А то, что ему уже доверяют стандарты это тоже дорогого стоит. Надеюсь, прогресс Арсена не остановится, жутко талантливый парень. Да и с тренером повезло, готов и умеет работать с молодыми. Все в его руках и я надеюсь, что все у него получится
+58
-2
+56
Поздравления! Наконец-то! 💪🏻
+51
-1
+50
Ответ Трент Резнор
Первый есть, дай Бог не последний. С почином, Арсен.
«Первая колом, вторая соколом, стало быть, будет и третья», Дяденька Юра Розанов
+31
0
+31
ждём 100500 статей от Спортс, про факты о первом голе Захаряна
+34
-4
+30
Красавчик, дальше больше!!!
+23
-1
+22
Красивее. Особенно приятно было видеть как вся команда и тренер радовались за Арсена.
+21
0
+21
Все на Никольскую
Знаю, не оригинально, но такое событие )
+22
-5
+17
пошла вода горячая! теперь точно попрёт у Захи
+11
0
+11
До Карпина по голам в лиге за Сосьедад осталось 35.
+9
-1
+8
1-й гол Захаряна в Примере
https://vk.com/video-91254064_456239902
https://youtube.com/shorts/LCso-ooK7SA?si=okBkqFmSxJAWyC7u
+7
0
+7
Ответ TaR
Поздравления! Наконец-то! 💪🏻
Это относится и к скорости выхода новости на спортс)
+5
0
+5
Ну слава богу, поздравляем Арсена, может теперь прорвет.
+5
0
+5
Умница!!!
+7
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+5
Ответ Николай Зеленкин
«Первая колом, вторая соколом, стало быть, будет и третья», Дяденька Юра Розанов
Юрию Альбертовичу всегда плюсану
+4
0
+4
Валик-джан, у нас гол забиваешь - второе место занимает в мире!— А первое в Аль-Насре , да? — Нет, в Майами.
+5
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+4
Ответ аноним анонимович
ждём 100500 статей от Спортс, про факты о первом голе Захаряна
Давайте!
+4
0
+4
Как ни крути он заслужил, просто не фортило. Дальше лучше, так держать!
+4
0
+4
Ну вот, теперь есть еще один россиянин, забивший в Ла Лиге. С почином, Арсен!
+3
0
+3
Все испанские армяне ликуют,а россияне высыпали на местную Никольскую.
+5
-2
+3
Ура, наконец то!!! Было странное ощущение, что если выпустят сегодня после травмы, покажет себя)
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ай как за него одноклубники радовались, видно, что ценят его
+3
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Его не остановить
+3
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+2
Главное команда ему верит. Что аж 31 игр провел.
+3
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+2
Ответ Evgeny Trifonov
До Карпина по голам в лиге за Сосьедад осталось 35.
Почти как у Овечкина до Гретцки.
+2
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+2
Красавец!
Больше брать на себя надо. Тренер доверяет.
А то вообще не обыгрывает, всё очень наверняка старается отдать
+2
0
+2
Не прошло и года))
+1
0
+1
Ответ misha___97
Да конечно не последний. Тот, кто смотрит игры РС прекрасно видит прогресс Арсена, движение , мышление, скорость, все на ином уровне. А то, что ему уже доверяют стандарты это тоже дорогого стоит. Надеюсь, прогресс Арсена не остановится, жутко талантливый парень. Да и с тренером повезло, готов и умеет работать с молодыми. Все в его руках и я надеюсь, что все у него получится
А как с прессингом дела у него обстоят?
+1
0
+1
Наконец партнеры по команде подстроились и поняли, что от них хочет Захарян😁
+1
0
+1
Первый гол в Ла Лиге, красава:))
+2
-1
+1
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