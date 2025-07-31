Фонбет Кубок России стартовал! Путь РПЛ. «Рубин» победил «Оренбург»

29 июля стартовал розыгрыш Фонбет Кубка России.

Во вторник в рамках Пути РПЛ «Динамо » Москва дома обыграло «Сочи » (3:2), «Краснодар » на своем поле уступил «Крыльям Советов» (1:2).

В среду ЦСКА победил «Локомотив» (2:1), «Спартак» обыграл «Ростов» (2:0) в гостях, «Зенит » был сильнее «Ахмата» (2:1).

В четверг «Рубин» был сильнее «Оренбурга» (2:0).

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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