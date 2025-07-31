Фонбет Кубок России стартовал! Путь РПЛ. «Рубин» победил «Оренбург»

29 июля стартовал розыгрыш Фонбет Кубка России.
Во вторник в рамках Пути РПЛ «Динамо» Москва дома обыграло «Сочи» (3:2), «Краснодар» на своем поле уступил «Крыльям Советов» (1:2).
В среду ЦСКА победил «Локомотив» (2:1), «Спартак» обыграл «Ростов» (2:0) в гостях, «Зенит» был сильнее «Ахмата» (2:1).
В четверг «Рубин» был сильнее «Оренбурга» (2:0).
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
1-й тур
ЦСКА
Тороп, Гайич, Дивеев, Абдулкадыров, Мойзес, Круговой, Обляков, Кисляк, Глебов, Алеррандро, Алвес
Запасные: Койта, Данилов, Сериков, Баровский, Лызлов, Рядно, Бандикян, Пономарчук, Акинфеев, Лукин, Мусаев
Локомотив:
Веселов, Сильянов, Ньямси, Погостнов, Фассон, Салтыков, Годяев, Баринов, Самошников, Комличенко, Сарвели
Запасные: Батраков, Пиняев, Монтес, Карпукас, Мялковский, Воробьев, Митрюшкин, Бакаев, Морозов, Ненахов, Руденко
Динамо Махачкала
Волк, Ахмедов, Шумахов, Пальцев, Аззи, Мрезиг, Джабраилов, Сундуков, Хоссейннежад, Магомедов, Гаджиев
Запасные: Зинович, Сердеров, Табидзе, Будунов, Глушков, Акаев, Агаларов, Помешкин, Алибеков, Шихалиев, Зайнудинов
Пари НН:
Лукьянов, Каккоев, Александров, Карич, Карапузов, Вешнер Тичич, Ивлев, Шнапцев, Боселли, Весино, Олусегун
Запасные: Крашевский, Ермаков, Лесовой, Майга, Медведев, Фаринья, Генералов, Бреславцев, Грулев
Ростов
Одоевский, Лангович, Чистяков, Семенчук, Тарасов, Миронов, Шанталий, Байрамян, Азнауров, Шамонин, Мохеби
Запасные: Ятимов, Жбанов, Комаров, Кучаев, Голенков, Радченко, Аджаса, Бабакин, Прохин, Вахания, Щетинин, Сулейманов
Спартак:
Помазун, Хлусевич, Литвинов, Дуарте, Рябчук, Зобнин, Пруцев, Зорин, Солари, Заболотный, Дмитриев
Запасные: Гузиев, Довбня, Максименко, Барко, Мартинс Перейра, Массалыга, Бабич, Гарсия, Денисов, Маркиньос
Ахмат
Шелия, Тодорович, Ибишев, Заре, Сидоров, Талаль, Келиану, Касинтура, Гаджиев, Мелкадзе, Самородов
Запасные: Гаибов, Шатара, Магомедов, Гандри, Богосавац, Тарамов, Якуев, Конате, Ульянов, Уциев, Исмаэл, Садулаев
Зенит:
Адамов, Лобов, Эракович, Алип, Адамов, Горшков, Михайлов, Вендел, Вега, Соболев, Гонду
Запасные: Педро, Зделар, Кержаков, Мантуан, Мостовой, Шилов, Ерохин, Глушенков
Рубин
Нигматуллин, Грицаенко, Вуячич, Нижегородов, Безруков, Апшацев, Зотов, Ходжа, Рожков, Чумич, Даку
Запасные: Зотов, Ежов, Ставер, Кабутов, Ломовицкий, Нижегородов, Чумич, Мукба, Апшацев, Даку
Оренбург:
Сысуев, Косерик, Сыщенко, Хотулев, Поройков, Барановский, Болотов, Ломакин, Оганесян, Сахархизан, Гузина
Запасные: Ходанович, Поройков, Барановский, Сахархизан, Чичинадзе, Сыщенко, Овсянников, Томпсон, Камилов, Гузина, Ведерников
Акрон
Тереховский, Шершов, Эшковал, Неделчару, Р. Фернандес, Кузьмин, Хосонов, Базилевский, Дмитриев, Тавареш, Данилин
Запасные: Лончар, Пестряков, Гудиев, Васютин, Бокоев, Савичев, Попенков, Болдырев, Джурасович, Джаковац
Балтика:
Любаков, Луна, Андраде, Филин, Ковалев, Ковач, Мурид, Мохаммад, Йенне, Никитин, Чивич
Запасные: Кукушкин, Бевеев, Гассама, Обонин, Стефанович, Титков, Беликов, Варатынов, Оффор, Петров, Петров
Динамо
Лещук, Балахонов, Зайдензаль, Александров, Скопинцев, Гагнидзе, Смелов, Макаров, Окишор, Сергеев, Нгамале
Запасные: Исаев, Боков, Гладышев, Глебов, Бабаев, Фомин, Кутицкий, Зайнутдинов, Расулов, Маричаль, Касерес
Сочи:
Дегтев, Чирков, Алвес, Осипов, Магаль, Васильев, Кайнов, Макарчук, Барт, Федоров, Крамарич
Запасные: Дюпин, Литвинов, Ежов, Гуарирапа, Агбалака, Рудаков, Заика, Сааведра, Кравцов, Зиньковский, Аберден
Краснодар
Корякин, Дж. Гонсалес, Тормена, Жубал, Хмарин, Дуглас, Ленини, Козлов, Сантос, Кобнан Дэвид, Батчи
Запасные: Петров, Виктор Са, Голиков, Черников, Перрен, Агкацев, Кривцов, Кордоба, Сперцян, Диего Коста, Оласа
Крылья Советов:
Кокарев, Ороз, Солдатенков, Божин, Рассказов, Баняц, Бабкин, Марин, Печенин, Хубулов, Рахманович
Запасные: Игнатенко, Бобер, Фернандо, Витюгов, Евгеньев, Гальдамес, Иванисеня, Раков, Сутормин, Фролов, Песьяков, Олейников
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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