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Фонбет Кубок России стартовал! Путь РПЛ. «Рубин» победил «Оренбург»

29 июля стартовал розыгрыш Фонбет Кубка России.

Во вторник в рамках Пути РПЛ «Динамо» Москва дома обыграло «Сочи» (3:2), «Краснодар» на своем поле уступил «Крыльям Советов» (1:2). 

В среду ЦСКА победил «Локомотив» (2:1), «Спартак» обыграл «Ростов» (2:0) в гостях, «Зенит» был сильнее «Ахмата» (2:1). 

В четверг «Рубин» был сильнее «Оренбурга» (2:0). 

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

1-й тур

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
30 июля 15:30, ВЭБ Арена
ЦСКА
Завершен
2 - 1
Локомотив
Матч окончен
86’
Сильянов
Абдулкадыров   Лукин
80’
Глебов   Сериков
80’
  Глебов
79’
Круговой   Койта
72’
68’
  Батраков
Алвес   Бандикян
62’
61’
Сарвели   Пиняев
61’
Комличенко   Воробьев
47’
Самошников   Руденко
47’
Годяев   Батраков
47’
Салтыков   Бакаев
2тайм
Алеррандро   Мусаев
45’
Перерыв
45’
+2’
Ньямси
  Гайич
31’
13’
Годяев
ЦСКА
Тороп, Гайич, Дивеев, Абдулкадыров, Мойзес, Круговой, Обляков, Кисляк, Глебов, Алеррандро, Алвес
Запасные: Койта, Данилов, Сериков, Баровский, Лызлов, Рядно, Бандикян, Пономарчук, Акинфеев, Лукин, Мусаев
1тайм
Локомотив:
Веселов, Сильянов, Ньямси, Погостнов, Фассон, Салтыков, Годяев, Баринов, Самошников, Комличенко, Сарвели
Запасные: Батраков, Пиняев, Монтес, Карпукас, Мялковский, Воробьев, Митрюшкин, Бакаев, Морозов, Ненахов, Руденко
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FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
30 июля 15:30, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
Завершен
1 - 0
Пари НН
Матч окончен
90’
+1’
Ивлев
  Агаларов
80’
Хоссейннежад   Агаларов
78’
Сундуков
78’
77’
Александров   Фаринья
66’
Вешнер Тичич   Майга
66’
Боселли   Грулев
Гаджиев   Помешкин
65’
Магомедов   Будунов
65’
Будунов   Гаджиев
65’
Ахмедов   Табидзе
61’
46’
Карапузов   Лесовой
Мрезиг   Глушков
46’
45’
Шнапцев   Крашевский
2тайм
Перерыв
7’
Шнапцев
Динамо Махачкала
Волк, Ахмедов, Шумахов, Пальцев, Аззи, Мрезиг, Джабраилов, Сундуков, Хоссейннежад, Магомедов, Гаджиев
Запасные: Зинович, Сердеров, Табидзе, Будунов, Глушков, Акаев, Агаларов, Помешкин, Алибеков, Шихалиев, Зайнудинов
1тайм
Пари НН:
Лукьянов, Каккоев, Александров, Карич, Карапузов, Вешнер Тичич, Ивлев, Шнапцев, Боселли, Весино, Олусегун
Запасные: Крашевский, Ермаков, Лесовой, Майга, Медведев, Фаринья, Генералов, Бреславцев, Грулев
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FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
30 июля 17:45, Ростов Арена
Ростов
Завершен
0 - 2
Спартак
Матч окончен
Миронов
90’
+4’
Шамонин   Аджаса
83’
82’
Заболотный   Массалыга
72’
Солари   Барко
72’
Литвинов   Бабич
72’
Рябчук   Денисов
Щетинин
60’
59’
Дмитриев   Маркиньос
Байрамян   Щетинин
53’
Лангович   Вахания
46’
Чистяков   Жбанов
46’
Мохеби   Комаров
46’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Солари
Тарасов
45’
+2’
28’
  Хлусевич
23’
Дуарте
Мохеби
20’
Семенчук
17’
Шамонин
15’
Ростов
Одоевский, Лангович, Чистяков, Семенчук, Тарасов, Миронов, Шанталий, Байрамян, Азнауров, Шамонин, Мохеби
Запасные: Ятимов, Жбанов, Комаров, Кучаев, Голенков, Радченко, Аджаса, Бабакин, Прохин, Вахания, Щетинин, Сулейманов
1тайм
Спартак:
Помазун, Хлусевич, Литвинов, Дуарте, Рябчук, Зобнин, Пруцев, Зорин, Солари, Заболотный, Дмитриев
Запасные: Гузиев, Довбня, Максименко, Барко, Мартинс Перейра, Массалыга, Бабич, Гарсия, Денисов, Маркиньос
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FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
30 июля 17:45, Ахмат-Арена
Ахмат
Завершен
1 - 2
Зенит
Матч окончен
90’
+5’
Вега
87’
Горшков   Ерохин
Гаджиев   Богосавац
83’
  Конате
82’
75’
Гонду   Глушенков
75’
Михайлов   Зделар
65’
Вендел   Педро
64’
Лобов   Мантуан
Келиану   Садулаев
64’
Гандри
53’
Ибишев   Гандри
46’
Талаль   Исмаэл
46’
Мелкадзе   Конате
46’
2тайм
Перерыв
8’
  Гонду
3’
  Адамов
Ахмат
Шелия, Тодорович, Ибишев, Заре, Сидоров, Талаль, Келиану, Касинтура, Гаджиев, Мелкадзе, Самородов
Запасные: Гаибов, Шатара, Магомедов, Гандри, Богосавац, Тарамов, Якуев, Конате, Ульянов, Уциев, Исмаэл, Садулаев
1тайм
Зенит:
Адамов, Лобов, Эракович, Алип, Адамов, Горшков, Михайлов, Вендел, Вега, Соболев, Гонду
Запасные: Педро, Зделар, Кержаков, Мантуан, Мостовой, Шилов, Ерохин, Глушенков
Подробнее
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
31 июля 16:30, Ак Барс Арена
Рубин
Завершен
2 - 0
Оренбург
Матч окончен
  Иванов
90’
80’
Гюрлюк
79’
Сыщенко   Давыдов
Чумич   Васильев
78’
62’
Сахархизан   Савельев
62’
Гузина   Гюрлюк
Зотов   Иванов
62’
Даку   Шабанхаджай
62’
Нижегородов   Тесленко
62’
48’
Бубанья
Апшацев   Юкич
45’
2тайм
45’
Барановский   Бубанья
45’
Поройков   Ревазов
Перерыв
33’
Поройков
  Даку
29’
Рубин
Нигматуллин, Грицаенко, Вуячич, Нижегородов, Безруков, Апшацев, Зотов, Ходжа, Рожков, Чумич, Даку
Запасные: Зотов, Ежов, Ставер, Кабутов, Ломовицкий, Нижегородов, Чумич, Мукба, Апшацев, Даку
1тайм
Оренбург:
Сысуев, Косерик, Сыщенко, Хотулев, Поройков, Барановский, Болотов, Ломакин, Оганесян, Сахархизан, Гузина
Запасные: Ходанович, Поройков, Барановский, Сахархизан, Чичинадзе, Сыщенко, Овсянников, Томпсон, Камилов, Гузина, Ведерников
Подробнее
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
29 июля 15:30, Самара-Арена
Акрон
Завершен
2 - 1
Балтика
Матч окончен
  Тавареш
90’
+7’
Бокоев
90’
+3’
Кузьмин   Джаковац
88’
80’
Луна   Варатынов
Хосонов   Джурасович
73’
Базилевский   Лончар
65’
62’
Йенне
62’
Ковач   Беликов
62’
Филин   Гассама
54’
Чивич   Стефанович
Неделчару   Бокоев
46’
2тайм
45’
Мохаммад   Бевеев
Перерыв
14’
  Йенне
  Тавареш
7’
6’
Филин
Акрон
Тереховский, Шершов, Эшковал, Неделчару, Р. Фернандес, Кузьмин, Хосонов, Базилевский, Дмитриев, Тавареш, Данилин
Запасные: Лончар, Пестряков, Гудиев, Васютин, Бокоев, Савичев, Попенков, Болдырев, Джурасович, Джаковац
1тайм
Балтика:
Любаков, Луна, Андраде, Филин, Ковалев, Ковач, Мурид, Мохаммад, Йенне, Никитин, Чивич
Запасные: Кукушкин, Бевеев, Гассама, Обонин, Стефанович, Титков, Беликов, Варатынов, Оффор, Петров, Петров
Подробнее
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
29 июля 15:30, ВТБ Арена
Динамо
Завершен
3 - 2
Сочи
Матч окончен
  Фомин
90’
+4’
Смелов
88’
Сергеев   Зайнутдинов
78’
77’
Осипов   Кравцов
76’
Крамарич   Заика
Нгамале   Гладышев
68’
63’
Барт   Зиньковский
63’
Васильев   Аберден
63’
Чирков   Литвинов
Балахонов   Фомин
59’
59’
Васильев
  Сергеев
56’
Гагнидзе   Маричаль
47’
Скопинцев   Кутицкий
46’
2тайм
Перерыв
Александров
44’
35’
Федоров
34’
  Федоров
33’
  Васильев
Окишор
24’
  Сергеев
9’
Динамо
Лещук, Балахонов, Зайдензаль, Александров, Скопинцев, Гагнидзе, Смелов, Макаров, Окишор, Сергеев, Нгамале
Запасные: Исаев, Боков, Гладышев, Глебов, Бабаев, Фомин, Кутицкий, Зайнутдинов, Расулов, Маричаль, Касерес
1тайм
Сочи:
Дегтев, Чирков, Алвес, Осипов, Магаль, Васильев, Кайнов, Макарчук, Барт, Федоров, Крамарич
Запасные: Дюпин, Литвинов, Ежов, Гуарирапа, Агбалака, Рудаков, Заика, Сааведра, Кравцов, Зиньковский, Аберден
Подробнее
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
29 июля 17:45, Ozon Арена
Краснодар
Завершен
1 - 2
Крылья Советов
Матч окончен
86’
Рахманович
Кобнан Дэвид
79’
77’
Ороз   Евгеньев
Сантос   Перрен
73’
73’
Баняц   Сутормин
Козлов   Виктор Са
70’
67’
Марин   Олейников
65’
Печенин   Гальдамес
Дуглас   Сперцян
55’
Ленини   Черников
48’
Батчи   Кордоба
48’
2тайм
Перерыв
Хмарин
45’
+5’
Дуглас
37’
33’
Хубулов   Витюгов
28’
  Рахманович
  Козлов
12’
10’
  Марин
Краснодар
Корякин, Дж. Гонсалес, Тормена, Жубал, Хмарин, Дуглас, Ленини, Козлов, Сантос, Кобнан Дэвид, Батчи
Запасные: Петров, Виктор Са, Голиков, Черников, Перрен, Агкацев, Кривцов, Кордоба, Сперцян, Диего Коста, Оласа
1тайм
Крылья Советов:
Кокарев, Ороз, Солдатенков, Божин, Рассказов, Баняц, Бабкин, Марин, Печенин, Хубулов, Рахманович
Запасные: Игнатенко, Бобер, Фернандо, Витюгов, Евгеньев, Гальдамес, Иванисеня, Раков, Сутормин, Фролов, Песьяков, Олейников
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Календарь Фонбет Кубка России

«Зенит» против ЦСКА в третьем туре РПЛ. Кто победит?5303 голоса
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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