Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00

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Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/24.

Церемония начнется в 14:00 по московскому времени.

Жеребьевка проводится вслепую, а это значит, что команды из одной страны могут сыграть друг с другом.

Участники 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Арсенал»;

«Манчестер Сити»;

«Барселона»;

«Реал»;

«ПСЖ»;

«Бавария»;

«Атлетико»;

«Боруссия» Дортмунд.

Также сегодня будет определена сетка полуфиналов: пары определят с помощью шаров, на которых будет написано «победитель пары 1», «победитель пары 2» и так далее. Кроме того, состоится жеребьевка финала – в ходе нее определят номинального хозяина.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля.

Первые матчи полуфинала запланированы на 30 апреля и 1 мая, ответные – на 7 и 8 мая.

Финал Лиги чемпионов в 2024 году состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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79 комментариев
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хочу пару Арсенал - Реал сколько играют в ЛЧ, но их встречи такая редкость.
+27
-1
+26
Ответ Yusif Huseyinov
Боруссия-Бавария Сити-Арсенал Барселона -Реал ПСЖ-Атлетико
По-моему, гораздо интереснее, когда пары будут не из одной лиги. Этого добра можно и во внутреннем чемпионате посмотреть.
+20
0
+20
Ответ Роман
Боруссия и Атлетико мечтают попасть на Барселону.
Ага, особенно Атлетико с 4-мя подряд поражениями от Барсы👍🏻
+9
-1
+8
Реал-Арсенал
Псж-Барселона
МС. -Бавария
Барусия-Атлетико.
+8
-1
+7
Ответ Streetbor
хочу пару Арсенал - Реал сколько играют в ЛЧ, но их встречи такая редкость.
Арсенал в ЛЧ редкий гость поэтому
+8
-2
+6
все молятся чтобы не попасть на реал ,так как боятся ручных судей переса.
+13
-8
+5
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Все хотят сладкую каталонскую булочку))
эту молодую Барселону лучше бояться надо
+12
-8
+4
прогнозисты))
+6
-2
+4
Ответ Ivan Girugamesh
Ты из грандов кого вычеркнул? Арсенал ПСЖ или Дортмунд? просто интересно
Ни Атлетико, ни Боруссия не являются грандами.
+4
-1
+3
Ответ эрбол саламатов
Аренал-Псж Бавария-Мс Арсенал-Мс финал
так все просто.
+4
-1
+3
Арсенал-Барселона
Псж-Атлетико
Боруссия-Бавария
МС-РМ
+6
-4
+2
Тут некоторые над Барсой прикалываются, но я не удивлюсь что практически молодая Барселона дойдёт до финала.
+3
-1
+2
Арсенал мечтает попасть на романа
+4
-2
+2
Хочу видеть лицо Хави когда им снова выпадет Бавария
+10
-8
+2
Боруссия-Бавария
Сити-Арсенал
Барселона -Реал
ПСЖ-Атлетико
+2
0
+2
Ответ Ivan Girugamesh
Ты из грандов кого вычеркнул? Арсенал ПСЖ или Дортмунд? просто интересно
Я не считаю нынешний Дортмунд - грандом. Да и со времён Клоппа Боруссия им никогда и не считалась.
По мне, этот клуб на одном уровне с Лейпцигом уже несколько лет - крепкий середняк, играющий в атаку и способный давать бой топам. Но он также может вылетать из группы со Спортингом, Аяксом и Бешикташем. Нет у команды характера и стабильности, присущей грандам.
Арсенал и ПСЖ клубы другого уровня. Как минимум потому что один второй год подряд идёт в лидерах АПЛ, а у второго в составе есть Мбаппе.
+3
-1
+2
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Сможет кризисная Бавария 8 раз накидать под хвост Барсе?
8 не думаю ,но 5 возможно
+2
-1
+1
Барсе лучше потегаться с Мюнхенцами, испытать свой потенциал и реабилитироваться за прежние поражения.
+1
0
+1
ПСЖ - Сити
Бавария - Барселона
Реал - Арсенал
Атлетико - Боруссия
+2
-1
+1
Реал - Боруссия будет, скриньте)))
+2
-1
+1
Давно не помню такой 1/4 финала в ЛЧ, чтобы все участники были именитые и статусные. Какую пару не вытяни - везде будет мясорубка. Пассажиров нет.
С другой стороны, еще во время матчей 1/8 финала проглядывались проблемы почти у каждого прошедшего эту стадию: Сити пропускает даже от Копенгагена, Реал отбивается от Лейпцига, Арсенал не может в створ попасть в матче с Порту, Бавария с Барселоной весь сезон кряхтят. А что самое забавное - самый сбалансированным коллективом для победы в ЛЧ виделся Интер. Еще до ответных матчей хотелось, чтобы в 1/4 Сити не попал на итальянцев. А теперь из нынешних участников финалистами видятся Манчестер и Реал. И то из-за опыта.
+2
-1
+1
Давно жду встречу Арселона & Барсенал! А ещё лучше - в финале ЛЧ! Остальные встречи - как шары покатят.
+1
0
+1
Хотелось бы в четвертьфинале арабское дерби.
+1
0
+1
Ответ Streetbor
хочу пару Арсенал - Реал сколько играют в ЛЧ, но их встречи такая редкость.
В 2006-м помню только
0
0
0
Нас ждут топовые пары. Давненько не припомню, чтобы 7/8 участников 1/4 были гранды.
Но есть и обратная сторона медали - без команд сенсаций и выскочек всё же турнир смотреть не так интересно. Без таких сказок, которые делали, например, Аякс и Вильярреал турнир всё же теряет зрелищности.
+1
-1
0
Ответ Питер Пэн
По-моему, гораздо интереснее, когда пары будут не из одной лиги. Этого добра можно и во внутреннем чемпионате посмотреть.
Особенно грустно, когда клубы из одной страны встречаются в финале. Часть интриги пропадает, а матчи не редко становятся менее весёлыми.
Вот бы ввели такое правило, чтобы сводились клубы из одной страны в полуфинале, если двое оттуда прошли в данную стадию.
Международные финалы, как по мне, куда ярче и интереснее.
+4
-4
0
Ответ Yusif Huseyinov
Боруссия-Бавария Сити-Арсенал Барселона -Реал ПСЖ-Атлетико
Зачем полуживой Барса, нам ПСЖ-Арсенал-МС. МС финал
0
0
0
Барселона - Реал
МС - Арсенал
ПСЖ - Бавария
Атлетико - Боруссия
0
0
0
Ответ Streetbor
хочу пару Арсенал - Реал сколько играют в ЛЧ, но их встречи такая редкость.
На самом деле. Реалу больше везло с Баварией, Ювентусом, Атлетико, а Арсенал в лучшие времена чаще попадал на Барселону, Баварию..
0
0
0
Аренал-Псж
Бавария-Мс

Арсенал-Мс финал
+1
-1
0
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