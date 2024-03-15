Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00
Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/24.
Церемония начнется в 14:00 по московскому времени.
Жеребьевка проводится вслепую, а это значит, что команды из одной страны могут сыграть друг с другом.
Участники 1/4 финала Лиги чемпионов:
«Арсенал»;
«Барселона»;
«Реал»;
«ПСЖ»;
«Бавария»;
«Атлетико»;
Также сегодня будет определена сетка полуфиналов: пары определят с помощью шаров, на которых будет написано «победитель пары 1», «победитель пары 2» и так далее. Кроме того, состоится жеребьевка финала – в ходе нее определят номинального хозяина.
Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля.
Первые матчи полуфинала запланированы на 30 апреля и 1 мая, ответные – на 7 и 8 мая.
Финал Лиги чемпионов в 2024 году состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Псж-Барселона
МС. -Бавария
Барусия-Атлетико.
Псж-Атлетико
Боруссия-Бавария
МС-РМ
Сити-Арсенал
Барселона -Реал
ПСЖ-Атлетико
По мне, этот клуб на одном уровне с Лейпцигом уже несколько лет - крепкий середняк, играющий в атаку и способный давать бой топам. Но он также может вылетать из группы со Спортингом, Аяксом и Бешикташем. Нет у команды характера и стабильности, присущей грандам.
Арсенал и ПСЖ клубы другого уровня. Как минимум потому что один второй год подряд идёт в лидерах АПЛ, а у второго в составе есть Мбаппе.
Бавария - Барселона
Реал - Арсенал
Атлетико - Боруссия
С другой стороны, еще во время матчей 1/8 финала проглядывались проблемы почти у каждого прошедшего эту стадию: Сити пропускает даже от Копенгагена, Реал отбивается от Лейпцига, Арсенал не может в створ попасть в матче с Порту, Бавария с Барселоной весь сезон кряхтят. А что самое забавное - самый сбалансированным коллективом для победы в ЛЧ виделся Интер. Еще до ответных матчей хотелось, чтобы в 1/4 Сити не попал на итальянцев. А теперь из нынешних участников финалистами видятся Манчестер и Реал. И то из-за опыта.
Но есть и обратная сторона медали - без команд сенсаций и выскочек всё же турнир смотреть не так интересно. Без таких сказок, которые делали, например, Аякс и Вильярреал турнир всё же теряет зрелищности.
Вот бы ввели такое правило, чтобы сводились клубы из одной страны в полуфинале, если двое оттуда прошли в данную стадию.
Международные финалы, как по мне, куда ярче и интереснее.
МС - Арсенал
ПСЖ - Бавария
Атлетико - Боруссия
Бавария-Мс
Арсенал-Мс финал