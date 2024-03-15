Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00

Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/24.

Церемония начнется в 14:00 по московскому времени.

Жеребьевка проводится вслепую, а это значит, что команды из одной страны могут сыграть друг с другом.

Участники 1/4 финала Лиги чемпионов:

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«ПСЖ»;

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«Атлетико»;

«Боруссия» Дортмунд.

Также сегодня будет определена сетка полуфиналов: пары определят с помощью шаров, на которых будет написано «победитель пары 1», «победитель пары 2» и так далее. Кроме того, состоится жеребьевка финала – в ходе нее определят номинального хозяина.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля, ответные – 16 и 17 апреля.

Первые матчи полуфинала запланированы на 30 апреля и 1 мая, ответные – на 7 и 8 мая.

Финал Лиги чемпионов в 2024 году состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.