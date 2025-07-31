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Кубок лиг. «Интер Майами» Месси обыграл «Атлас», «Атланта» Миранчука уступила «Некаксе» в гостях

«Интер Майами» Лионеля Месси обыграл мексиканский «Атлас» (2:1) в 1-м туре Кубка лиг.

«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука уступил в гостях мексиканской «Некаксе» (1:3).

Кубок лиг – североамериканский турнир с участием 36 клубов (топ-18 МЛС и всех 18 представителей высшего дивизиона Мексики). 

На групповом этапе формируется 6 групп по 6 команд (по 3 от каждой лиги), которые проведут по 3 матча против соперников из другой лиги. По 4 лучших клуба от каждой лиги выходят в плей-офф. Лучшие три команды по итогам турнира примут участие в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

«Интер Майами», «Атланта Юнайтед» и «Орландо Сити» сыграют в группе Восток 2 против «Атласа», «Некаксы» и «Пумас».

Кубок лиг

Групповой этап

Восток 2

1-й тур

«Интер Майами» США – «Атлас» Мексика – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сеговия (58), 1:1 – Лосано (80), 2:1 – Вейгандт (90+6).

«Некакса» Мексика – «Атланта Юнайтед» США – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Гузан, автогол (12), 1:1 – Миранчук (28), 2:1 – Бадалони (77), 3:1 – Бадалони (90+1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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