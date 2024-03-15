Акинфеев об игре ногами: «Я из советской школы, длинную отдал – и стоишь отдыхаешь. Пока там мяч найдут – 100 событий произойдет. Под моду на розыгрыш низом не подстраивался, мне чем проще, тем лучше»

Теги ЦСКА Ростов Игорь Акинфеев Валерий Газзаев Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Валерий Карпин Эдерсон Чемпионат.com Футбол

Игорь Акинфеев высказался об игре вратарей ногами.

«Я из советской школы. В «Ростове» Валерий Георгиевич своих заставляет разыгрывать. Мне же комфортнее, как меня учили Пшеничников, Астаповский: длинную отдал – и стоишь отдыхаешь. Пока там мяч найдут – 100 событий произойдет. Одно дело, когда ты Эдерсон и играешь в «Манчестер Сити», где под тебя все открываются, мяч корпусом укрывают, у всех голова на 360 градусов работает. А когда такого нет, трудно так разыгрывать. У меня много голевых? Ну вот! Вперед дал, и все.

Я под моду на розыгрыш низом не то что не подстраивался, я сразу сказал, что мне чем проще, тем лучше. Я сейчас смотрю старые записи времен Газзаева. Мяч у меня, игроки еще не вышли, я как дам на Попова – бум. Нижегородов от своих ворот в ответ мне длинную даст. Мяч над всеми летает, все бегают, дышат. Интересный футбол был», – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

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46 комментариев
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Честно его олдскульность надоела. Этим не пользуюсь, туда не хожу, это не делаю. Потому что РАНЬШЕ так нельзя или не нужно было делать. Но в рекламе фонбета конечно снимусь))
+94
-22
+72
Как говорится: "Подальше от ворот, поближе к премиальным"
+52
0
+52
"Не знаешь, что делать с мячом? Отдай его сопернику и навяжи борьбу!" - ©
+34
-1
+33
Ответ IzhStyle
Как говорится: "Подальше от ворот, поближе к премиальным"
И по классике
Техничный защитник(вратарь) - враг команды)
+20
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Даже после крестов спокойно до чужой штрафной выносит, да и с кем разыгрывать накоротке, с Березами, что ли?
А вот на открывания Марио нормально сыграть😅
+19
-1
+18
Ответ SergScouser
Березуцкие, несмотря на габариты, вполне себе техничные защитники по меркам РПЛ, если бы тогда пришел тренер, которому это надо, проблем с ними бы точно не было.
У вас особый взгляд на технику.
+11
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+11
Ответ Рамин Халики
Честно его олдскульность надоела. Этим не пользуюсь, туда не хожу, это не делаю. Потому что РАНЬШЕ так нельзя или не нужно было делать. Но в рекламе фонбета конечно снимусь))
Да все правильно он говорит, ну если не умеет он в короткий пас играть, щас на четвертом десятке этому учиться что ли? Уж пускай так доигрывает карьеру, как умеет, а молодые конечно должны играть в современный футбол
+12
-1
+11
Ну, Акинфеев то, хоть пас хороший может отдать. А не абы куда лупит.
+7
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Ответ Борис Громов
бригаду, это хорошо или плохо?
С одной стороны, не так эффективно как розыгрыш через короткие пасы. Но с другой стороны, действительно, когда играешь с партнёрами, которые в простых передачах могут ошибаться через раз, так надёжнее как-то.
+7
0
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Болельщикам тоже валидольно эти розыгрыши у ворот, но если это отточить до совершенства, выход из обороны через пас, то получается красиво и эффективно. Не нужно только заигрываться. В крайнем случае лучше вперёд лупануть.
+7
-1
+6
Ответ Рамин Халики
Честно его олдскульность надоела. Этим не пользуюсь, туда не хожу, это не делаю. Потому что РАНЬШЕ так нельзя или не нужно было делать. Но в рекламе фонбета конечно снимусь))
Ему 40 лет скоро, не долго "олдскульность" терпеть осталось. Потом посмотрим сколько ЦСКА вратарей современных прорывных переберет что бы достойную замену найти.
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солдат спит - служба идет
+7
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Ответ Рамин Халики
Честно его олдскульность надоела. Этим не пользуюсь, туда не хожу, это не делаю. Потому что РАНЬШЕ так нельзя или не нужно было делать. Но в рекламе фонбета конечно снимусь))
Типичный комментатор спортса, попробуй новость прочитать, где Игорь такому как ты разжевывает бесполезность этой тенденции с нашими дубами

"Одно дело, когда ты Эдерсон и играешь в «Манчестер Сити», где под тебя все открываются, мяч корпусом укрывают, у всех голова на 360 градусов работает. А когда такого нет, трудно так разыгрывать."
+6
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+5
Ответ Рамин Халики
Честно его олдскульность надоела. Этим не пользуюсь, туда не хожу, это не делаю. Потому что РАНЬШЕ так нельзя или не нужно было делать. Но в рекламе фонбета конечно снимусь))
Да и телефоном наверно не кнопочным пользуется
+8
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+4
Ответ Рамин Халики
Честно его олдскульность надоела. Этим не пользуюсь, туда не хожу, это не делаю. Потому что РАНЬШЕ так нельзя или не нужно было делать. Но в рекламе фонбета конечно снимусь))
Ходи пока в садик
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Для того, чтобы вратарь играл ногами, должны и остальные футболисты подходить под этот стиль как в Сити. В большинстве случаев , тем более на наших полях ранней весной и поздней осенью, чем проще тем лучше
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Скажем прессингу у своих ворот - НЕТ !)
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Ответ Рамин Халики
Честно его олдскульность надоела. Этим не пользуюсь, туда не хожу, это не делаю. Потому что РАНЬШЕ так нельзя или не нужно было делать. Но в рекламе фонбета конечно снимусь))
есть такое правило - если работает, то чинить не надо
в этот розыгрыш низом все упёрлись, и привозят пачками
есть моменты, когда это уместно, и когда не уместно
маниакальное желание впихнуть невпихуемое и играть деревяшками так, будто они по десять лет за сити и реал играют - вот, что надоело
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Ответ Борис Громов
бригаду, это хорошо или плохо?
Ну судя по тому как разыгрывался мяч от ворот в матче Зенит - Спартак, то вынос на сто метров для РПЛ самое то
+3
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Отличный стеб над физруком из "Ростова", который уже который год прививает, прививает розыгрыш низом туда-сюда, но никак не привевьет.
+6
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+3
Чет вспомнилось смешное видео из 90-х. После матча Спартака и ПСЖ сделали нарезку ударов от ворот под комментарии: -Лама!
-Тяпушкин!
-Лама!
-Тяпушкин!
и т.д.
+2
0
+2
Ответ Заборостроитель
Даже после крестов спокойно до чужой штрафной выносит, да и с кем разыгрывать накоротке, с Березами, что ли? А вот на открывания Марио нормально сыграть😅
Березуцкие, несмотря на габариты, вполне себе техничные защитники по меркам РПЛ, если бы тогда пришел тренер, которому это надо, проблем с ними бы точно не было.
+4
-2
+2
не знаю что за мода пошла гордится тем что ты отсталый
ничего подобного от вратарей и игроков в европейских чемпионатов не читал. они наоборот, все боллее тактически подкованные становятся и профессиональные, никто не гордится тем что чего то не умеет
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Ответ фанат спартака с 1967
Петрушка знает толк в футболе
Фанат с 1967, Петрушка это Лопчев ?
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Ответ Рамин Халики
Честно его олдскульность надоела. Этим не пользуюсь, туда не хожу, это не делаю. Потому что РАНЬШЕ так нельзя или не нужно было делать. Но в рекламе фонбета конечно снимусь))
Он там инстаграм не забросил? VPN же надо😅
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Вышли!!
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Вот только если в твоей команде нет Попова или например Дзюбы в хорошей форме, в общем - того, кто может после этих самых выносов вперёд побороться вверху, то такие выносы - это просто потеря мяча, ты его добровольно отдаёшь сопернику.
Неудивительно, когда с такой тактикой "длинную отдал - стоишь, отдыхаешь [пока партнёры, потеряв мяч, пытаются его отнять]" наши клубы попадали в еврокубках, то результаты оказывались так себе даже у чемпионов.

Тактически, выносить вперёд - может быть и оправданно, менее рискованно. Но стратегически - лучше бы, чтобы наши команды учились организовывать атаки со своей половины поля, а не просто на выносы рассчитывали.
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Чем дальше от ворот, тем меньше мне хлопот).
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подальше пнул - подольше отдохнул
бей вперед - игра придет
пивка для рывка, водочки для обводочки
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Иногда бесит что вратаря заигрываются, забывая что иногда лучше пусть ценой потери владения вынести мяч на фиг в поле, будем пасоваться до последнего, а потом курьёзные мячи пропускаем
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