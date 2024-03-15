Акинфеев об игре ногами: «Я из советской школы, длинную отдал – и стоишь отдыхаешь. Пока там мяч найдут – 100 событий произойдет. Под моду на розыгрыш низом не подстраивался, мне чем проще, тем лучше»
Игорь Акинфеев высказался об игре вратарей ногами.
«Я из советской школы. В «Ростове» Валерий Георгиевич своих заставляет разыгрывать. Мне же комфортнее, как меня учили Пшеничников, Астаповский: длинную отдал – и стоишь отдыхаешь. Пока там мяч найдут – 100 событий произойдет. Одно дело, когда ты Эдерсон и играешь в «Манчестер Сити», где под тебя все открываются, мяч корпусом укрывают, у всех голова на 360 градусов работает. А когда такого нет, трудно так разыгрывать. У меня много голевых? Ну вот! Вперед дал, и все.
Я под моду на розыгрыш низом не то что не подстраивался, я сразу сказал, что мне чем проще, тем лучше. Я сейчас смотрю старые записи времен Газзаева. Мяч у меня, игроки еще не вышли, я как дам на Попова – бум. Нижегородов от своих ворот в ответ мне длинную даст. Мяч над всеми летает, все бегают, дышат. Интересный футбол был», – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Техничный защитник(вратарь) - враг команды)
А вот на открывания Марио нормально сыграть😅
"Одно дело, когда ты Эдерсон и играешь в «Манчестер Сити», где под тебя все открываются, мяч корпусом укрывают, у всех голова на 360 градусов работает. А когда такого нет, трудно так разыгрывать."
в этот розыгрыш низом все упёрлись, и привозят пачками
есть моменты, когда это уместно, и когда не уместно
маниакальное желание впихнуть невпихуемое и играть деревяшками так, будто они по десять лет за сити и реал играют - вот, что надоело
-Тяпушкин!
-Лама!
-Тяпушкин!
и т.д.
ничего подобного от вратарей и игроков в европейских чемпионатов не читал. они наоборот, все боллее тактически подкованные становятся и профессиональные, никто не гордится тем что чего то не умеет
Неудивительно, когда с такой тактикой "длинную отдал - стоишь, отдыхаешь [пока партнёры, потеряв мяч, пытаются его отнять]" наши клубы попадали в еврокубках, то результаты оказывались так себе даже у чемпионов.
Тактически, выносить вперёд - может быть и оправданно, менее рискованно. Но стратегически - лучше бы, чтобы наши команды учились организовывать атаки со своей половины поля, а не просто на выносы рассчитывали.
бей вперед - игра придет
пивка для рывка, водочки для обводочки