Акинфеев об игре ногами: «Я из советской школы, длинную отдал – и стоишь отдыхаешь. Пока там мяч найдут – 100 событий произойдет. Под моду на розыгрыш низом не подстраивался, мне чем проще, тем лучше»

Игорь Акинфеев высказался об игре вратарей ногами.

«Я из советской школы. В «Ростове» Валерий Георгиевич своих заставляет разыгрывать. Мне же комфортнее, как меня учили Пшеничников, Астаповский: длинную отдал – и стоишь отдыхаешь. Пока там мяч найдут – 100 событий произойдет. Одно дело, когда ты и играешь в « », где под тебя все открываются, мяч корпусом укрывают, у всех голова на 360 градусов работает. А когда такого нет, трудно так разыгрывать. У меня много голевых? Ну вот! Вперед дал, и все.

Я под моду на розыгрыш низом не то что не подстраивался, я сразу сказал, что мне чем проще, тем лучше. Я сейчас смотрю старые записи времен Газзаева. Мяч у меня, игроки еще не вышли, я как дам на Попова – бум. Нижегородов от своих ворот в ответ мне длинную даст. Мяч над всеми летает, все бегают, дышат. Интересный футбол был», – сказал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.