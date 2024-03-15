Лыжи. Кубок мира. Сундлинг, Сван, Шистад, Рибом и Далквист выступят в 1/2 финала классического спринта, Карлссон и Диггинс выбыли

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15 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Фалуне пройдет классический спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

12-й этап

Фалун, Швеция

Спринт, классический стиль

Женщины

Финалы – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Полуфинал 1

Йонна Сундлинг (Швеция)

Линн Сван (Швеция)

Лаура Гиммлер (Германия)

Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

Юлие Мире (Норвегия)

Анна Свенсен (Норвегия)

Полуфинал 2

Эмма Рибом (Швеция)

Дезире Штайнен (Швейцария)

Майя Далквист (Швеция)

Моа Лундгрен (Швеция)

Колетта Ридзек (Германия)

Надин Фендрих (Швейцария)

 

Фрида Карлссон (Швеция), Виктория Карл (Германия) и Джесси Диггинс (США) выбыли в 1/4 финала.

 

Расписание трансляций 12-го этапа Кубка мира по лыжам в Фалуне

51 комментарий
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Завтра будет очень интересный день у девушек так как все шведки хотят выступить дома в своей лыжной Мекке хорошо. Нас ждут или великие падения или вся стена из 5 шведок в финале против Шистад. Трасса все таки больше подходит Шистад так как есть выкаты и в конце очень долгая финишная прямая. В то же время Шистад устроят тёплый приём, так что ей надо бежать не оглядываясь 😀
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Ответ SkierNSK
Когда уже Сундлинг научится экономиться🤦
Она уже пробовала экономится и вылетала
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Ответ Йенс Мустерманн
Сундлинг ума палата, взяла и лишила Сван 3 очков в квалификации.
Она себя проверяла. Выиграть хочет, и пофиг ей Сван.
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Всего 10 шведок в топ-30, как то второй состав просел в спринте, раньше и в тройку квалы попадали девушки из нац квоты.
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Ответ Дмитрий Итешин
Победа в кубке мира американки это справедливо. Сван ещё возьмёт км при ее немалом прогрессе на дистанции. Сундлинг все же слабее в спринте и нестабильное, да и постарше. Сван это чистый талант, недаром же очень рано начала побеждать, такое не снилось никому, даже Шистад, пожалуй, Нильсон только
По-моему, Сундлинг как раз чуть ли не самая разносторонняя в шведской сборной. Чисто Нортуг: от спринта до марафона и везде очень хорошо.
Если у неё таки случится сезон без болезней и всякого такого, то КМ забрать вполне сможет.
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Ответ Дмитрий Итешин
Все равно почти без шансов для Сван. Сейчас на КМ не важны победы, важно быть просто здоровым и стабильным, Тириль не даст соврать, вообще почти без побед взяла КМ. 98 очков не отыграть за 3 гонки ну никак. Да и последняя гонка под Диггинс. В спринте максимум отыграет очков 60 Сван и это при условии победы шведки и относительного провала американки. Завтра в разделке если и отыграет то совсем немного и в итоге максимум это возможная борьба в последней гонке, а по факту будут круги почета) Для реальной интриги нужно чтобы Диггинс вообще не прошла квалификацию или была бы в худшей в чф, но это вряд ли, Джесс уже восстановилась
Да, я сам об этом писал. Просто пишу, что шансы немного повысились за счёт погоды. Плюс хочется просто немного интриги😅 да и борьба будет интересней, в последней гонке ещё на двух бонусных отсечках по 15 баллов. Шведки анонсировали командную работу, на простой трассе по льду кроме Сванн, ещё Сундлинг и Рибом могут пробовать подвинуть Диггинс, а на первой возможно даже Дальквист и Хагстрём. Но опять же в первую очередь Сванн должна себя чувствовать лучше, чем Диггинс, и отыграть и в спринте, и на разделке.
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Ответ Bijelo Dugme
Йонна или Сван должны выиграть дома
Если успеют удрать то да, если будет меньше 30 метров на последней прямой то пиши пропало.
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Для Шистад наверное будет делом принципа обыграть шведок у них дома. Что-то она слишком близко к сердцу воспринимает соперничество с соседками, видно у Петросяна научилась этим глупостям.
Линн надо минимум 2 заезжать, если норвежка победит. С немалой долей вероятности ещё неугомонная Сундлинг её лишит победы в квалификации и соответственно драгоценных очков.
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Ответ Кузя23
Диггинс немного не повезло, что после американских этапов из 8 оставшихся гонок 6! классикой. Из них половина спринты. А в классике она мягко говоря не очень.
Это да
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Ответ Дмитрий Итешин
Провалилась Диггинс, но Сван не выиграет думаю
Диггинс немного не повезло, что после американских этапов из 8 оставшихся гонок 6! классикой. Из них половина спринты. А в классике она мягко говоря не очень.
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Ответ SkierNSK
Когда уже Сундлинг научится экономиться🤦
На самом финише экономилась)
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Ответ SkierNSK
Всего 10 шведок в топ-30, как то второй состав просел в спринте, раньше и в тройку квалы попадали девушки из нац квоты.
Судя по результатам и то что Шистад даже 3я лыжи получше у норвежек. Если так продолжиться дальше Сванн и Сундлинг не убегут от Шистад.
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Ответ Грюденфельдер
Видно ей все равно.
Скорее всего они просто не думают, что такая мелочь может повлиять. Будет забавно, если потом десятка баллов в итоге не хватит.
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Ответ rumasta
По-моему, Сундлинг как раз чуть ли не самая разносторонняя в шведской сборной. Чисто Нортуг: от спринта до марафона и везде очень хорошо. Если у неё таки случится сезон без болезней и всякого такого, то КМ забрать вполне сможет.
Да, было бы неплохо)
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Марта опять на финишной прямой закопалась, куда мчалась непонятно
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Когда уже Сундлинг научится экономиться🤦
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Вперед Йонна
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По прогнозу сегодня там +6 и дождь. Но при этом влажность до начала дождя вроде будет недостаточная для селитры. На этой трассе должно быть "весело", надеюсь обойдётся в этот раз без переломов... Но крупным гонщицам будет сложнее. Шансы Сундлинг и Сванн в таких условиях примерно те же, что у Шистад будут.
Завтра там небольшой плюс и трасса должна быть хорошей, а в воскресенье приличный минус, будет сплошной лёд, для конькового масс-старта будет не безопасно, но опять плюс для Сванн: на простой трассе на льду у неё будут шансы даже на 20 км. Но для продолжения борьбы для начала шведкам надо выбивать Диггинс в ЧФ, поидее они могли бы специально заявиться в её забег🤔
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Судя по результатам, у норвежек хорошо лыжи работают.
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Шведки аккуратно встали по две в каждый забег. Надеются выйти в полуфинал вдесятером? )
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У Шистад простейшая тактика почти на все забеги, накатывать со спусков. А так как трассы спринтов обычно изобилуют спусками, то вот так она и побеждает. Или приходит на подиум.
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Провалилась Диггинс, но Сван не выиграет думаю
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Ответ Bijelo Dugme
Шведки аккуратно встали по две в каждый забег. Надеются выйти в полуфинал вдесятером? )
Да , но и норвежки хорошо прошли. И ещё есть Надин с Гиммлер.
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Трасса для такой погоды в шикарном состоянии, в этот раз организаторы молодцы.
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Просто дежавю какое то. Три терминаторши.
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Ответ Кузя23
У Шистад простейшая тактика почти на все забеги, накатывать со спусков. А так как трассы спринтов обычно изобилуют спусками, то вот так она и побеждает. Или приходит на подиум.
Так и есть)
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Ответ Дмитрий Итешин
Кто этот комментатор рядом с Панжинским?
98 очков это не 90 очков
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Ответ _Lena_
Она уже пробовала экономится и вылетала
Зато сразу видно выиграет сегодня Сундлинг или нет)
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90 баллов осталось
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Как медленно бежит Шистад в горку, это ужас. Но всё отыгрывает на спуске, даже с запасом
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