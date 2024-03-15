Лыжи. Кубок мира. Сундлинг, Сван, Шистад, Рибом и Далквист выступят в 1/2 финала классического спринта, Карлссон и Диггинс выбыли
15 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Фалуне пройдет классический спринт.
Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24
12-й этап
Фалун, Швеция
Спринт, классический стиль
Женщины
Финалы – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Полуфинал 1
Йонна Сундлинг (Швеция)
Линн Сван (Швеция)
Лаура Гиммлер (Германия)
Кристине Ставос Шистад (Норвегия)
Юлие Мире (Норвегия)
Анна Свенсен (Норвегия)
Полуфинал 2
Эмма Рибом (Швеция)
Дезире Штайнен (Швейцария)
Майя Далквист (Швеция)
Моа Лундгрен (Швеция)
Колетта Ридзек (Германия)
Надин Фендрих (Швейцария)
Фрида Карлссон (Швеция), Виктория Карл (Германия) и Джесси Диггинс (США) выбыли в 1/4 финала.
Расписание трансляций 12-го этапа Кубка мира по лыжам в Фалуне
Если у неё таки случится сезон без болезней и всякого такого, то КМ забрать вполне сможет.
Линн надо минимум 2 заезжать, если норвежка победит. С немалой долей вероятности ещё неугомонная Сундлинг её лишит победы в квалификации и соответственно драгоценных очков.
Завтра там небольшой плюс и трасса должна быть хорошей, а в воскресенье приличный минус, будет сплошной лёд, для конькового масс-старта будет не безопасно, но опять плюс для Сванн: на простой трассе на льду у неё будут шансы даже на 20 км. Но для продолжения борьбы для начала шведкам надо выбивать Диггинс в ЧФ, поидее они могли бы специально заявиться в её забег🤔