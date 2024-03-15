Лыжи. Кубок мира. Сундлинг, Сван, Шистад, Рибом и Далквист выступят в 1/2 финала классического спринта, Карлссон и Диггинс выбыли

15 марта на этапе Кубка мира по лыжам в Фалуне пройдет классический спринт.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

12-й этап

Фалун, Швеция

Спринт, классический стиль

Женщины

Финалы – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Полуфинал 1

Йонна Сундлинг (Швеция)

Линн Сван (Швеция)

Лаура Гиммлер (Германия)

Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

Юлие Мире (Норвегия)

Анна Свенсен (Норвегия)

Полуфинал 2

Эмма Рибом (Швеция)

Дезире Штайнен (Швейцария)

Майя Далквист (Швеция)

Моа Лундгрен (Швеция)

Колетта Ридзек (Германия)

Надин Фендрих (Швейцария)

Фрида Карлссон (Швеция), Виктория Карл (Германия) и Джесси Диггинс (США) выбыли в 1/4 финала.

Расписание трансляций 12-го этапа Кубка мира по лыжам в Фалуне