Жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России начнется в 13:00

Сегодня состоится жеребьевка Фонбет Кубка России.

Церемония начнется в 13:00 по московскому времени.

Сегодня состоится жеребьевка полуфинальных матчей Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов.

В жеребьевке верхней сетки примут участие четыре клуба‑победителя четвертьфинального раунда Пути РПЛ: « », , « » и« ».

В первой корзине размещаются четыре шара, далее слепым жребием два шара перемещаются во вторую корзину. Затем будут сформированы две пары команд. На третьем этапе жеребьевки определяются принимающие клубы в каждой из пар.

В жеребьевке нижней сетки примут участие восемь команд. Победители первого этапа 1/4 финала Пути регионов – « », «Химки», «Ахмат» и хабаровский СКА – попадут в первую корзину. Во второй будут вылетевшие из Пути РПЛ «Оренбург», «Ростов», «Локомотив» и «Динамо».

Будет сформировано четыре пары, которые примут участие во втором этапе 1/4 финала раунда плей‑офф пути нижней сетки. Принимающим клубом в каждой паре станет клуб, одержавший победу в матче первого этапа 1/4 финала плей‑офф Пути регионов.

Матчи второго раунда 1/4 финала Пути регионов и 1/2 финала Пути РПЛ состоятся 2-4 апреля.