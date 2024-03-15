Жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России начнется в 13:00
Сегодня состоится жеребьевка Фонбет Кубка России.
Церемония начнется в 13:00 по московскому времени.
Сегодня состоится жеребьевка полуфинальных матчей Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов.
В жеребьевке верхней сетки примут участие четыре клуба‑победителя четвертьфинального раунда Пути РПЛ: «Спартак», ЦСКА, «Балтика» и«Зенит».
В первой корзине размещаются четыре шара, далее слепым жребием два шара перемещаются во вторую корзину. Затем будут сформированы две пары команд. На третьем этапе жеребьевки определяются принимающие клубы в каждой из пар.
В жеребьевке нижней сетки примут участие восемь команд. Победители первого этапа 1/4 финала Пути регионов – «Урал», «Химки», «Ахмат» и хабаровский СКА – попадут в первую корзину. Во второй будут вылетевшие из Пути РПЛ «Оренбург», «Ростов», «Локомотив» и «Динамо».
Будет сформировано четыре пары, которые примут участие во втором этапе 1/4 финала раунда плей‑офф пути нижней сетки. Принимающим клубом в каждой паре станет клуб, одержавший победу в матче первого этапа 1/4 финала плей‑офф Пути регионов.
Матчи второго раунда 1/4 финала Пути регионов и 1/2 финала Пути РПЛ состоятся 2-4 апреля.
так что никакой это не бред.
Это для кого он стал вторым? Если в целом по РПЛ, то он даже в пятерку самых посещаемых не входит. У Зенита и Краснодара сразу по несколько домашних матчей, которые собрали больше 25 тыс.
Но пары да, подходящие.
В прошлом году проигравший в Финале Пути РПЛ падал в финал пути регионов, в этом сезоне это отменили.
Великодушно.🙏🏻
Балтика ЦСКА
регионы
СКА Динамо
Ахмат Ростов
Химки Оренбург
Урал Локо