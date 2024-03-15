Жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России начнется в 13:00

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Динамо Москва Балтика Ахмат Урал СКА Хабаровск Оренбург Футбол

Сегодня состоится жеребьевка Фонбет Кубка России.

Церемония начнется в 13:00 по московскому времени.

Сегодня состоится жеребьевка полуфинальных матчей Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов.

В жеребьевке верхней сетки примут участие четыре клуба‑победителя четвертьфинального раунда Пути РПЛ: «Спартак», ЦСКА, «Балтика» и«Зенит».

В первой корзине размещаются четыре шара, далее слепым жребием два шара перемещаются во вторую корзину. Затем будут сформированы две пары команд. На третьем этапе жеребьевки определяются принимающие клубы в каждой из пар.

В жеребьевке нижней сетки примут участие восемь команд. Победители первого этапа 1/4 финала Пути регионов – «Урал», «Химки», «Ахмат» и хабаровский СКА – попадут в первую корзину. Во второй будут вылетевшие из Пути РПЛ «Оренбург», «Ростов», «Локомотив» и «Динамо».

Будет сформировано четыре пары, которые примут участие во втором этапе 1/4 финала раунда плей‑офф пути нижней сетки. Принимающим клубом в каждой паре станет клуб, одержавший победу в матче первого этапа 1/4 финала плей‑офф Пути регионов.

Матчи второго раунда 1/4 финала Пути регионов и 1/2 финала Пути РПЛ состоятся 2-4 апреля.

39 комментариев
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Ожидаю что будет Спартак - ЦСКА, Балтика - Зенит.
+27
-7
+20
Хабаровск: это не меня заперли с вами, это вас заперли со мной
+23
-3
+20
Спартак - Зенит, нужно разобраться кто отскочил в Питере...
+18
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+11
Ответ Peter Parker
Хабаровск: это не меня заперли с вами, это вас заперли со мной
Пусть Локо едет: Калининград - Хабаровск отличный маршрут.
+9
-2
+7
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Пусть Локо едет: Калининград - Хабаровск отличный маршрут.
Именно «едет»? :)
+6
-1
+5
Ответ justbored
Ну Зениту ясное дело Балтика, а Динамо - поездка в Грозный (Хабаровск как запасной вариант))
Лучше в Хабаровск, латиносы прочувствуют размер страны, в которой зарабатывают, заодно и Китай через речку увидят.
+7
-2
+5
Ответ Peter Parker
Именно «едет»? :)
ну а как ещё? стучат колёса тра-та-та...
+3
0
+3
Ответ Peter Parker
Именно «едет»? :)
Ну не "идёт" же, мы же не звери так издеваться😂
+5
-2
+3
Спартак-ЦСКА пожалуйста
+4
-3
+1
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
На третьем этапе жеребьёвки будут определены принимающие команды в каждой из пар? А ничего, что в Пути РПЛ в каждой паре каждая команда будет принимающей, просто одна в первом матче, а другая во втором?
Возможно, автор сам принимающий…
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+1
Ответ Роман Комаров
2 раунд 1/4 бред полнейший, пути РПЛ и т. д что за чушь, верните старый формат!!!
так сделано чтоб кубковых матчей было больше т.к росийские команды не допускают в ЕК, чтобы не пропал интерес к кубковым и играм чр, хотя уже пропадает из за судей и вытягивания за уши нескольких "золотых" команд.
так что никакой это не бред.
+1
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Ответ Алексей Кузнецов
Мне кажется, идеально будет "Зенит" - "Балтика" ЦСКА - "Спартак". В том плане, что первый матч редко игрался в российской истории, а второй будет идеальной возможностью показать насколько ФанАйди не нужен, хотя последний матч в РПЛ между ними собрал 25к зрителей на Лукойл Арене, став вторым по посещаемости в сезоне.
Плюсую. Выйдет два дерби в полуфинале верхней сетки и с большой долей вероятности тогда дерби и в финале получится.
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Ответ fil_spb
"став вторым по посещаемости в сезоне" Это для кого он стал вторым? Если в целом по РПЛ, то он даже в пятерку самых посещаемых не входит. У Зенита и Краснодара сразу по несколько домашних матчей, которые собрали больше 25 тыс. Но пары да, подходящие.
Ты же понял, что я про посещаемость Открытие/Лукойл арены, на первом месте как раз один матч особняком стоит.
+1
0
+1
Ответ Алексей Кузнецов
Ты же понял, что я про посещаемость Открытие/Лукойл арены, на первом месте как раз один матч особняком стоит.
А, ну так то да. Просто понятно, что Зенит как самый популярный в Москве клуб идет вне зачёта. Дербиносцы по умолчанию бьются лишь за почётное второе место.
+1
0
+1
На третьем этапе жеребьёвки будут определены принимающие команды в каждой из пар? А ничего, что в Пути РПЛ в каждой паре каждая команда будет принимающей, просто одна в первом матче, а другая во втором?
+3
-2
+1
Ответ Алексей Кузнецов
Мне кажется, идеально будет "Зенит" - "Балтика" ЦСКА - "Спартак". В том плане, что первый матч редко игрался в российской истории, а второй будет идеальной возможностью показать насколько ФанАйди не нужен, хотя последний матч в РПЛ между ними собрал 25к зрителей на Лукойл Арене, став вторым по посещаемости в сезоне.
Показать кому?) фанаты и так знают, наверху всем пофиг)
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Ответ Алексей Кузнецов
Мне кажется, идеально будет "Зенит" - "Балтика" ЦСКА - "Спартак". В том плане, что первый матч редко игрался в российской истории, а второй будет идеальной возможностью показать насколько ФанАйди не нужен, хотя последний матч в РПЛ между ними собрал 25к зрителей на Лукойл Арене, став вторым по посещаемости в сезоне.
"став вторым по посещаемости в сезоне"

Это для кого он стал вторым? Если в целом по РПЛ, то он даже в пятерку самых посещаемых не входит. У Зенита и Краснодара сразу по несколько домашних матчей, которые собрали больше 25 тыс.
Но пары да, подходящие.
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Ответ Spaten
Хорошо)) все жеребьёвки сегодня по очереди- 13,14,15,16)
Самая важная - первая.
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Ответ gustavo1097
Я что то как то упустил формат. Получается победитель пути рпл и пути регионов встречаются в а-ля суперфинале?
Да, так и есть.

В прошлом году проигравший в Финале Пути РПЛ падал в финал пути регионов, в этом сезоне это отменили.
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Да, так и есть. В прошлом году проигравший в Финале Пути РПЛ падал в финал пути регионов, в этом сезоне это отменили.
Кстати абсурдно что отменили. Получается что команда рпл выступившая лучше 14 других второй шанс не получит. Может получится что раньше вылететь в путь регионов даже лучше
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Ответ Viktor Martunov
Лучше в Хабаровск, латиносы прочувствуют размер страны, в которой зарабатывают, заодно и Китай через речку увидят.
Китай в Благовещенске
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Я что то как то упустил формат. Получается победитель пути рпл и пути регионов встречаются в а-ля суперфинале?
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За час до жеребьёвки ЛЧ, чтобы не отнимать у неё рейтинги.
Великодушно.🙏🏻
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Как я уже писал вчера, Балтике нагреют шары и выпадет Спартак
+1
-1
0
Хорошо)) все жеребьёвки сегодня по очереди- 13,14,15,16)
+1
-1
0
Мне кажется, идеально будет "Зенит" - "Балтика" ЦСКА - "Спартак". В том плане, что первый матч редко игрался в российской истории, а второй будет идеальной возможностью показать насколько ФанАйди не нужен, хотя последний матч в РПЛ между ними собрал 25к зрителей на Лукойл Арене, став вторым по посещаемости в сезоне.
+1
-1
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Зенит Спартак
Балтика ЦСКА
регионы
СКА Динамо
Ахмат Ростов
Химки Оренбург
Урал Локо
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-2
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И может 2-4 апреля состоятся ПЕРВЫЕ матчи 1/2 финала Пути РПЛ? Может автору текста новости пора уже изучить регламент Кубка ?
+1
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Ну Зениту ясное дело Балтика, а Динамо - поездка в Грозный (Хабаровск как запасной вариант))
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-4
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