Винисиус недоволен реакцией «Реала» на расизм и считает, что его должны больше поддерживать. Он думал об уходе после событий на «Месталье» в 2023-м

Винисиус Жуниор разочарован отношением «Реала» к теме расизма.

Ситуация с постом в инстаграме – не первый случай, вызвавший у бразильца разочарование в связи с тем, как «Реал» относится к теме расизма.

На запрос The Athletic источники в « » ответили, что игрока пост не разозлил, и заявили, что публикация была выпущена «по ошибке» – ее удалили через 45 минут. Однако источники, близкие к , утверждают, что он злился и обсуждал эту ситуацию с несколькими сотрудниками «Реала», в числе которых был и гендиректор Хосе Анхель Санчес. Игрок был очень разочарован, когда увидел, что его собственный клуб допустил такой пост. «Реал» заверил Винисиуса, что проведет внутреннее расследование.

Как утверждается, Винисиус уже давно недоволен тем, как «Мадрид» реагирует на проявления расизма, с которыми он сталкивается в . Игрок считает, что клуб должен делать больше, чтобы поддержать его. После событий на «Месталье» в прошлом году он даже задумался об уходе из «Реала».

На этой неделе Винисиус подумал, что «Реал» должен был быстрее отреагировать на видео, где фанаты «Атлетико» распевают оскорбительные чанты в его адрес. Сначала в прокуратуру по этому поводу обратилась Ла Лига. «Реал» сделал это только сегодня.