Винисиус недоволен реакцией «Реала» на расизм и считает, что его должны больше поддерживать. Он думал об уходе после событий на «Месталье» в 2023-м

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор разочарован отношением «Реала» к теме расизма.

Ситуация с постом в инстаграме – не первый случай, вызвавший у бразильца разочарование в связи с тем, как «Реал» относится к теме расизма.

На запрос The Athletic источники в «Реале» ответили, что игрока пост не разозлил, и заявили, что публикация была выпущена «по ошибке» – ее удалили через 45 минут. Однако источники, близкие к Винисиусу, утверждают, что он злился и обсуждал эту ситуацию с несколькими сотрудниками «Реала», в числе которых был и гендиректор Хосе Анхель Санчес. Игрок был очень разочарован, когда увидел, что его собственный клуб допустил такой пост. «Реал» заверил Винисиуса, что проведет внутреннее расследование.

Как утверждается, Винисиус уже давно недоволен тем, как «Мадрид» реагирует на проявления расизма, с которыми он сталкивается в Испании. Игрок считает, что клуб должен делать больше, чтобы поддержать его. После событий на «Месталье» в прошлом году он даже задумался об уходе из «Реала».

На этой неделе Винисиус подумал, что «Реал» должен был быстрее отреагировать на видео, где фанаты «Атлетико» распевают оскорбительные чанты в его адрес. Сначала в прокуратуру по этому поводу обратилась Ла Лига. «Реал» сделал это только сегодня. 

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70 комментариев
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Не удивлюсь, если это хитрый ход Переса, нужно сплавить токсичного бегунка куда подальше и будет лучше, если он сам задумается об уходе.
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Чую, после прихода Мбаппе, Перес с радостью его сбагрит. А то недалёк тот час,когда Вини и в самом Реале расистов найдёт.
+84
-3
+81
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Чую, после прихода Мбаппе, Перес с радостью его сбагрит. А то недалёк тот час,когда Вини и в самом Реале расистов найдёт.
сначала ищет расистов на трибунах, потом понимает, что они в клубе, потом что в семье, а потом понимает что расист он сам. сюжет в духе южного парка
+69
-1
+68
В Реале негров больше, чем белых, но расизм почему-то распространяется только на Винисиуса. Может дело вовсе не в расизме?
+39
-1
+38
Ответ &_Bishep_&
Комментарий скрыт
После прихода Мбаппе он не особо ценен будет, они играют на одной позиции
+26
-3
+23
Скоро Перес сольёт его. Все равно Мбаппе на этой позиции
+12
-6
+6
для имиджа Рела будет лучше продать его куда подальше
+6
-1
+5
Ответ Burel
Скоро Перес сольёт его. Все равно Мбаппе на этой позиции
Со словами: "Что этот нигер себе позволяет!"))
+4
0
+4
Чем быстрее Реал избавиться от этого нытика тем лучше клубу
+4
0
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Чую, после прихода Мбаппе, Перес с радостью его сбагрит. А то недалёк тот час,когда Вини и в самом Реале расистов найдёт.
Так уже нашёл
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Честно,ну нытик. Хватит обращать внимание. Он ведётся на все вот его и кошмарят.
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Я не расист, но эта обе.зьяна уже правда достала всех, возомнил себя непонятно кем. Докажи всем своей игрой и не обращай внимания на провокации
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Ответ Фран
Не удивлюсь, если это хитрый ход Переса, нужно сплавить токсичного бегунка куда подальше и будет лучше, если он сам задумается об уходе.
Какой бы Винисиус не был проблемный - он супертоп, который может решать исходы важнейших матчей. Перес точно не хочет его ухода.
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он урод, в чем тут расизм
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Ведет себя не по-королевски
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Винисиус не понимает,что он сам заработал себе такую репутацию. Не удивлюсь новости про то, как Реал хочет с ним расстаться.
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У Реала есть "очень сильная" решимость отреагировать на это. Также в наличии неизбежная "сильная озабоченность".
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Покрасьте его уже в белый
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Свалил бы уже, что ли. Позорит весь клуб.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Чую, после прихода Мбаппе, Перес с радостью его сбагрит. А то недалёк тот час,когда Вини и в самом Реале расистов найдёт.
Хм, напоминает как Хасселбайнк обвинил Райкаарда в расизме🤣
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А только представьте на секунду…. Холят лелеют Вини все это время,ценники набили,а щас подпишут Мбаппе бесплатно и Вини продадут за 150-200 куда угодно,и 7ка освободится,вот хохма будет))))
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Пусть валит уже, задолбал ныть. Езжай в Бразилию, там нет расизма
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сколько негров(меня так учили в школе) играет в футбол,но только с этим всегда какой-то расизм всегда.может сам только с пальмы слез что то не понимает?
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В Пари НН ему
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Как он надоел. Если бы во всяких премиях была номинация «клоун года», Винисиус бы 20 лет кряду её выигрывал
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Руководство Реала, я бы избавился от него, это невыносимо, нытье каждую неделю.
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puck
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Печально, что этот ресурс стал такой площадкой для расистов и ксенофобов. Вечный протекционизм в отношении бчк ресурса и привёл к такому. Странно, как леволиберальных взглядов владельцы, допустили это.
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Достал уже всех этот токсичный негр.
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Пусть в АПЛ едет, там уже давно население под колпаком, не туда посмотришь тебя сразу отменят:) Будут все смотреть и терпеть выходки невменяемого игрок:))
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