12 канадским игрокам «Куньлуня» аннулировали китайские паспорта. Хоккеисты не сыграли за сборную в квалификации на ОИ-2026 («СЭ»)

Теги Джереми Смит КХЛ Сборная Китая по хоккею Брэндон Йип олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Джейк Челиос Райан Спрул Куньлунь Ред Стар Зак Юэн Кори Кэйн Люк Локхарт Спенсер Фу Спорт-Экспресс Тайлер Вон Джейсон Фрэм Алекс Рич Паркер Фу Хоккей

Хоккеистам «Куньлуня» аннулировали китайские паспорта.

Китайские паспорта более десяти игроков «Куньлуня» были признаны недействительными и аннулированы, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Речь о хоккеистах, которые родились не в Китае, а получили гражданство страны после того, как стали выступать за клуб в КХЛ. Это канадские хоккеисты и канадцы с китайскими корнями.

В список игроков входят Джереми Смит, Джек Челиос, Джейсон Фрэм, Райан Спрул, Зак Юэн, Паркер Фу, Спенсер Фу, Кори Кэйн, Лукас Локхарт, Алекс Рич, Тайлер Вон и Брендон Йип.

Напомним, что ни один из хоккеистов «Куньлуня» не сыграл за сборную Китая в квалификационном турнире на Олимпиаду-2026. Команда не смогла пробиться в следующий раунд отбора.

На данный момент в нынешнем сезоне КХЛ «Куньлунь» находится на девятой позиции в таблице Западной конференции.

44 комментария
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Как бы жирный намёк на то, что Куньлунь с Китаем больше никак не связан )) В связи с чем этот никому не нужный псевдопроект уже пора закрывать.
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-3
+86
Декитаефикация
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Думал скинут новичков или совсем далёких, а тут все "легенды" Куньлуня. До свидания политпроект, походу
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Это не наши китайцы, они еще 2 недели назад уволились.
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Ни корейцы, ни японцы, ни итальянцы такого не устраивали, чисто на два сезона натурализовали
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+17
Можно выдать им российские паспорта, чтобы не обижались)
+11
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+8
ну и выслать теперь нафиг этот "клуб", который никому не сдался в кхл.
+9
-2
+7
Значит минус и "кошки-жёны", и "миски риса"
+8
-2
+6
Ответ "Admiral Scheer" gegen die Royal Navy
Крылышки вернут? Химик?
По требованиям к дворцу не пройдут. Единственная реальная перспектива на ближайшее время - Красноярск. Возможно, ещё Пермь, когда/если построят дворец.
+5
0
+5
Выписаны из китайцев
+4
0
+4
Ответ Эд..19
Как бы жирный намёк на то, что Куньлунь с Китаем больше никак не связан )) В связи с чем этот никому не нужный псевдопроект уже пора закрывать.
Крылышки вернут? Химик?
+7
-3
+4
Ответ гилберт
Поясните в чем фишка? Там же есть почти китайцы, почему их не взяли?
Да никому там не нужны паспорта, им нужна была возможность сыграть на ОИ.Никто в Китай переезжать не хочет,ни чьи семьи не горят этим желанием, китайский перспектив никаких, Китаю же нужно всегда делать красивую мину, мол это мы их отвергли, а не они нас.Хотя очевидно столько народу натурализовали, а все живут в США, и вилами в Китай не загонишь.
+5
-2
+3
Ответ "Admiral Scheer" gegen die Royal Navy
Крылышки вернут? Химик?
Крылья Пекина и Химик Ухань.
+4
-1
+3
Поясните в чем фишка? Там же есть почти китайцы, почему их не взяли?
+3
-1
+2
Неудивительно, это не правильные китайцы.
+1
0
+1
Никому там хоккей не нужен
+1
0
+1
Ответ ilya1809
Да никому там не нужны паспорта, им нужна была возможность сыграть на ОИ.Никто в Китай переезжать не хочет,ни чьи семьи не горят этим желанием, китайский перспектив никаких, Китаю же нужно всегда делать красивую мину, мол это мы их отвергли, а не они нас.Хотя очевидно столько народу натурализовали, а все живут в США, и вилами в Китай не загонишь.
Извиняюсь, но так и не понял, что помешало сыграть за сборную? Китайцы их не взяли? Тогда зачем паспорта дали? Или сами отказались? Зачем тогда паспорта брали?
+2
-1
+1
Ответ Эд..19
Как бы жирный намёк на то, что Куньлунь с Китаем больше никак не связан )) В связи с чем этот никому не нужный псевдопроект уже пора закрывать.
Пора??? А раньше была не пора?
+1
0
+1
Перестройка опять.
Ну значит можно выгонять из КХЛ, если Пекин их не примет
+2
-1
+1
Ответ Proline
По требованиям к дворцу не пройдут. Единственная реальная перспектива на ближайшее время - Красноярск. Возможно, ещё Пермь, когда/если построят дворец.
А дизель, Пенза?
+1
0
+1
Ответ крок 58
А дизель, Пенза?
По стадиону не проходят, к сожалению(((
Было бы забавно сгонять на выезд к своей родне на Шуист)))
+1
0
+1
Ответ гилберт
Извиняюсь, но так и не понял, что помешало сыграть за сборную? Китайцы их не взяли? Тогда зачем паспорта дали? Или сами отказались? Зачем тогда паспорта брали?
Паспорта дали, чтобы на ОИ сыграли в 2022-м - какое-никакое усиление на домашней Олимпиаде. А после этого геополитика поменялась конкретно. США/Канада и Китай нынче враги. Потому и забрали паспорта у вражеских граждан.
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Ответ крок 58
Шуист)))!!) да как не проходят?! 5,5 дизель арена…?
И не только Шуист, но и бывшая в Терновке живёт))))
Да, это я поплыл))) Перепутал чуток)
Но если найдут бабок, то почему нет.
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Ответ Эд..19
По вместимость Дизель же проходит - 5500 есть. Думаю, что неспроста строили с такой вместимостью. Был некий замысел.
Пардоньте, поплыл))))
Почему-то думал, что 6к минималка для кхл)
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Ответ Всё знаю
По стадиону не проходят, к сожалению((( Было бы забавно сгонять на выезд к своей родне на Шуист)))
Шуист)))!!) да как не проходят?! 5,5 дизель арена…?
0
0
0
Ответ Всё знаю
По стадиону не проходят, к сожалению((( Было бы забавно сгонять на выезд к своей родне на Шуист)))
По вместимость Дизель же проходит - 5500 есть. Думаю, что неспроста строили с такой вместимостью. Был некий замысел.
0
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Ответ "Admiral Scheer" gegen die Royal Navy
Крылышки вернут? Химик?
Химик было бы круто.
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Ответ "Admiral Scheer" gegen die Royal Navy
Крылышки вернут? Химик?
Атлант или Югру можно
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Челиос ещё играет что-ли?
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Теперь только пластика осталась:)
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