12 канадским игрокам «Куньлуня» аннулировали китайские паспорта. Хоккеисты не сыграли за сборную в квалификации на ОИ-2026 («СЭ»)

Хоккеистам «Куньлуня» аннулировали китайские паспорта.

Китайские паспорта более десяти игроков «Куньлуня» были признаны недействительными и аннулированы, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Речь о хоккеистах, которые родились не в Китае, а получили гражданство страны после того, как стали выступать за клуб в . Это канадские хоккеисты и канадцы с китайскими корнями.

В список игроков входят , Джек Челиос, , , Зак Юэн, Паркер Фу, Спенсер Фу, Кори Кэйн, Лукас Локхарт, Алекс Рич, Тайлер Вон и Брендон Йип.

Напомним, что ни один из хоккеистов «Куньлуня» не сыграл за сборную Китая в квалификационном турнире на Олимпиаду-2026. Команда не смогла пробиться в следующий раунд отбора.

На данный момент в нынешнем сезоне КХЛ «Куньлунь» находится на девятой позиции в таблице Западной конференции.