12 канадским игрокам «Куньлуня» аннулировали китайские паспорта. Хоккеисты не сыграли за сборную в квалификации на ОИ-2026 («СЭ»)
Хоккеистам «Куньлуня» аннулировали китайские паспорта.
Китайские паспорта более десяти игроков «Куньлуня» были признаны недействительными и аннулированы, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Речь о хоккеистах, которые родились не в Китае, а получили гражданство страны после того, как стали выступать за клуб в КХЛ. Это канадские хоккеисты и канадцы с китайскими корнями.
В список игроков входят Джереми Смит, Джек Челиос, Джейсон Фрэм, Райан Спрул, Зак Юэн, Паркер Фу, Спенсер Фу, Кори Кэйн, Лукас Локхарт, Алекс Рич, Тайлер Вон и Брендон Йип.
Напомним, что ни один из хоккеистов «Куньлуня» не сыграл за сборную Китая в квалификационном турнире на Олимпиаду-2026. Команда не смогла пробиться в следующий раунд отбора.
На данный момент в нынешнем сезоне КХЛ «Куньлунь» находится на девятой позиции в таблице Западной конференции.
Ну значит можно выгонять из КХЛ, если Пекин их не примет
Было бы забавно сгонять на выезд к своей родне на Шуист)))
Да, это я поплыл))) Перепутал чуток)
Но если найдут бабок, то почему нет.
Почему-то думал, что 6к минималка для кхл)