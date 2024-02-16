Журова о приговоре Промеса: «Мы не знаем, как все проходило: политизировано или нет, либо вообще сфабриковано из‑за того, что он поехал играть в Россию»

Светлана Журова прокомментировала обвинительный приговор Квинси Промеса.

Ранее суд Амстердама признал виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Футболиста «Спартака» заочно осудили на 6 лет. Промеса также объявили в международный розыск.

«Решение по будущему Промеса остается за клубом. Мы не знаем, как все это проходило: политизировано или нет, либо вообще сфабриковано из‑за того, что он поехал играть в Россию. Мы же не были в суде во время процесса.

Удивляет, что он нарушил закон о наркотиках в Нидерландах, постараться надо, чтобы нарушить такой закон в этой стране, – сказала депутат Госдумы.

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