Журова о приговоре Промеса: «Мы не знаем, как все проходило: политизировано или нет, либо вообще сфабриковано из‑за того, что он поехал играть в Россию»

Теги Спартак премьер-лига Россия Светлана Журова Государственная дума Квинси Промес Политика Футбол

Светлана Журова прокомментировала обвинительный приговор Квинси Промеса.

Ранее суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Футболиста «Спартака» заочно осудили на 6 лет. Промеса также объявили в международный розыск.

«Решение по будущему Промеса остается за клубом. Мы не знаем, как все это проходило: политизировано или нет, либо вообще сфабриковано из‑за того, что он поехал играть в Россию. Мы же не были в суде во время процесса.

Удивляет, что он нарушил закон о наркотиках в Нидерландах, постараться надо, чтобы нарушить такой закон в этой стране, – сказала депутат Госдумы.

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77 комментариев
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Она хоть понимает, что несет?
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Сфабриковать полторы тонны кокса - это вам не пакетик подкинуть. Нашим есть чему поучиться у голландцев.
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Ответ Yndestad
Она хоть понимает, что несет?
Ровно то,что ей велят,очередная политическая приспособленка эта Журова,у них у всех одна методичка
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Везде пытаются связать Россию и недалёкого уголовников Промеса. Причём тут гражданин другого гос-ва, который вообще к России никаким боком не относится. Во истину клуб возведённый уголовниками!
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Как же это омерзительно - оправдывать иностранного уголовника, из-за каких-то политической конъюнктуры! Это просто ниже некуда!
Вот сегодня только российского фаната отпустили досрочно из европейской тюрьмы, там что, русофобия не работает?!
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Последнее предложение - это просто финиш, конечно
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Уже и депутаты за красно-белых наркоторговцев вписываются, но админресурса у спартака нет, угу.
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А сообщникам его сроки дали тоже из-за России, да?
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Ответ Yndestad
Она хоть понимает, что несет?
Конечно понимает. И несет это специально
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Я понимаю бывшие спортсмены, но не до такой же степени
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И все ради того, чтоб лишить Спартак 10 Промесовских голов за сезон😂 они вообще там что курят?
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Поэтому подкинули 1,5 тонны кокса.... Ахахаха.... Рукалицо и фраза лаврова....
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Это потому что он черный (с)
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Политика? Она хоть видела Промеса. Там просто из-за его скажем так цветовой гамме признали бы пострадавшего расистом,нацистом и вообще не любит ЛГБТ.
Промес тем более врывался в новости,своих освобождать приехал в полицию.
Спартак укрывает наркоторговца и бандита. И если Кокорин сел,то что Промес ценнее Александра. Ему один конец. Просто спасать свою в России. Но он не гражданин, а принимать в гражданство такое. Его же на вилы поднимут и такое клеймо. Зенит спокойно скинул Кокорина без сожаления. Спартак видимо терпила.
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"Решение по будущему Промеса остается за клубом." А это с какой радости? Или мы, депутаты, ничего не знаем, ничего не видим и ни за что не отвечаем? Хорошо устроились, как начало подгорать сразу в кусты.
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Скоро Промесу еще какой-нибудь орден дадут, как одному ,,храброму" горцу!
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Ясненько. Русофобы осудили русского парня. Не считается! Басманный суд то не осуждал
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Удивляет, что он нарушил закон о наркотиках в Нидерландах, постараться надо, чтобы нарушить такой закон в этой стране.

Рассуждение в стиле бабки у подьезда. Там за легкие наркотики ответственность небольшая, а за тяжелые большая. Но откуда ж это згать депутату, ей же надо говорить, а не думать
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Мне показалось, или она последним предложение целую страну наркоманами назвала? 🤔
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Сколько тварей в коментах, только из-за того, что Промес спартач, лицемеры
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На этот момент в российских клубах (основа и молодëжка) играют 175 иностранцев. По логике госпожи Журовой можно ожидать ещë 174 уголовных дела по политическим мотивам. Повод буржуи найдут всегда.
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Это явно не из-за того, что поехал играть в Россию. Он вернулся сюда в 21 году, а сроки предъявляют за правонарушения в 20 году. Он может и вернулся то сюда, чтобы спрятаться,с учётом того, сколько уже длится процесс.
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Ответ Моё Моя
Ради справедливости, хотелось бы послушать те самые телефонные разговоры Промеса, на которых основанно обвинение.
А почитать, на соответствующем ресурсе не судьба?
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Ответ Ебздрогыч
Удивляет, что он нарушил закон о наркотиках в Нидерландах, постараться надо, чтобы нарушить такой закон в этой стране. Рассуждение в стиле бабки у подьезда. Там за легкие наркотики ответственность небольшая, а за тяжелые большая. Но откуда ж это згать депутату, ей же надо говорить, а не думать
Сам то понял, что написал?
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Ответ Фут.Боль
А Навальный к спорту какое отношение имеет? Сами же пишете потом, что Спортс скатился в политоту, а сами просите этих самых новостей.
Болельщик Спартака....
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Складывается впечатление что Журова в доле с красно-белым наркобарыгой Промесом.
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Ну да, ну да, в Амстердаме же в любом кофешопе можно заказать тонну кокаина.
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"Удивляет, что он нарушил закон о наркотиках в Нидерландах, постараться надо, чтобы нарушить такой закон в этой стране".

Думаю, что полторы тонны кокоса нарушат закон в любой стране.
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Ответ sled
Комментарий скрыт
А какие вопросы к этим решениям?
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Ответ Mihail0910
Там Навальный всё, а новости на спортивном ресурсе до сих пор нет
Будем ждать пока кто-то из мира футбола не выскажется на эту тему )
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