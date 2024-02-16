Журова о приговоре Промеса: «Мы не знаем, как все проходило: политизировано или нет, либо вообще сфабриковано из‑за того, что он поехал играть в Россию»
Светлана Журова прокомментировала обвинительный приговор Квинси Промеса.
Ранее суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма. Футболиста «Спартака» заочно осудили на 6 лет. Промеса также объявили в международный розыск.
«Решение по будущему Промеса остается за клубом. Мы не знаем, как все это проходило: политизировано или нет, либо вообще сфабриковано из‑за того, что он поехал играть в Россию. Мы же не были в суде во время процесса.
Удивляет, что он нарушил закон о наркотиках в Нидерландах, постараться надо, чтобы нарушить такой закон в этой стране, – сказала депутат Госдумы.
Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А забанить в РПЛ? Ответы на наивные вопросы
Всего 6 лет за 1362 кг кокаина – в Нидерландах такие мягкие законы? Разбор срока Промеса
«Спартак» сломается без Промеса. На нем завязано слишком много
Вот сегодня только российского фаната отпустили досрочно из европейской тюрьмы, там что, русофобия не работает?!
Промес тем более врывался в новости,своих освобождать приехал в полицию.
Спартак укрывает наркоторговца и бандита. И если Кокорин сел,то что Промес ценнее Александра. Ему один конец. Просто спасать свою в России. Но он не гражданин, а принимать в гражданство такое. Его же на вилы поднимут и такое клеймо. Зенит спокойно скинул Кокорина без сожаления. Спартак видимо терпила.
Рассуждение в стиле бабки у подьезда. Там за легкие наркотики ответственность небольшая, а за тяжелые большая. Но откуда ж это згать депутату, ей же надо говорить, а не думать
Думаю, что полторы тонны кокоса нарушат закон в любой стране.