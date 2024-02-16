Мбаппе объявил партнерам по «ПСЖ» об уходе в конце сезона

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе сегодня объявил команде о решении покинуть в «ПСЖ».

По данным журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, форвард объявил об уходе сегодня утром на тренировочной базе.

Ранее Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ», что не будет продлевать истекающий летом контракт.

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56 комментариев
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Мама в курсе?
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Что по языку тела ?
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Ответ mot1v
Конец сериала.
Сериал закончился. Теперь начинается спин-офф . Надеюсь он не продлится столько сезонов.
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Макрон в курсе?
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ригоберка, не переживай. Мбаппе будет нагибать.
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Ответ Ёшимин Бональдо
Мама в курсе?
Ещё не пришла с родительского собрания. Приходит, бросает предлагаемый контракт от "Реала" перед ним "ЧТО ЭТО?! Что это, я спрашиваю? Одни двойки, ни одной пятерки!"
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Конец сериала.
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люди, которые говорят, что не хотят видеть его в реале, сильно лукавят. с мбаппе атака "реала" станет по-настоящему монструозной. да, киданул мадрид и настроил многих против себя, но все это быстро забудется после первого дубля или хет-трика)
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Фабрицио Романи сообщает, что при этом Мбаппе держал пальцы крестиком. Поэтому не счетово.
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Ответ rigobersong
Тебя?:)
Нет, бчк.
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ты же с его авой тут расхаживал долгое время)
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Хакими забрал бы с собой..
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Спортс, вот бесплатно варианты новостей! Сообщил об уходе садовнику, горничной, в любимой булочной, в барбершопе, дальше сами, не благодарите🤡
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Ответ Qqqubik
Вся страна (Россия) уже 20+ лет ждёт другого объявления об уходе
Либералы это не вся Россия
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Ответ Qqqubik
Вся страна (Россия) уже 20+ лет ждёт другого объявления об уходе
Во-первых, как можно говорить за всю страну. Ты что, опрашивал каждого жителя?
Во-вторых, причем тут вообще политика? Ты либо болеешь, либо проплаченный на политические комментарии человек. Кринж какой-то.
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Пока не обьявил уборщице, работникам стадиона и кассирше, не считается правдой!
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Ответ Аскар Джумашев
Что по языку тела ?
Сложился в значок евро.:)))))))))
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А можно выдавать такие новости , когда сам Мбаппе выйдет и скажет это? Мож он вообще не в курсе что пишут пока он тренируется и играет
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Черепашка долго шла к Мадриду
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Пока не увижу фотку с Бабаевым - не поверю!
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Ответ Sopadi
Похоже, объявить сейчас - условие Реала. Иначе не совсем ясно, зачем после прохода (практически) в 1/4 ЛЧ такие решения обнародывавать
объявляют открыто в прессе, а не через твиттеры сомнительных людей.
Если надумал, то почему бы не выйти к журналистам?
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Ответ Андрей Климов
Либералы это не вся Россия
О боже. Зачем тащить политоту?
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Ответ Qqqubik
Вся страна (Россия) уже 20+ лет ждёт другого объявления об уходе
дзюды
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Ответ Qqqubik
Вся страна (Россия) уже 20+ лет ждёт другого объявления об уходе
Вроде сегодня объявили🤔
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Ответ rigobersong
Что за бчк?:)
Ты лучше меня знаешь эту аббревиатуру.
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Сам объявил, чтобы опять какие-либо деятели не распространяли, что "на самом деле не всё так однозначно"☝️🤣
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Детский сад, ей богу)
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ПСЖ услышали)
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Ждём!⏰🐢
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да чё он всё "объявляет" в твиттерах каких-то левых челов...
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