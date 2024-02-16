Мбаппе объявил партнерам по «ПСЖ» об уходе в конце сезона

Килиан Мбаппе сегодня объявил команде о решении покинуть в «ПСЖ».

По данным журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, форвард объявил об уходе сегодня утром на тренировочной базе.

Ранее Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ», что не будет продлевать истекающий летом контракт.

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