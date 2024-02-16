Бельерин о психологических проблемах игроков: «Из-за высоких зарплат к нам порой относятся не как к людям. Мы сталкиваемся с этим с самого раннего возраста»

Теги Бетис Ла Лига психология Эктор Бельерин Здоровье Футбол

Эктор Бельерин рассказал о психологических проблемах футболистов.

«Наши высокие зарплаты могут становиться оправданием тому, что с нами порой обращаются не как с людьми. Мы сталкиваемся с этим с самого раннего возраста.

Неудивительно, что в более зрелом возрасте нам становится очень тяжело с этим справляться. С каждым годом игр все больше, давление все выше. Мы работаем все больше, времени на себя, на свои эмоции, на свои семьи, даже на хобби остается все меньше.

Что такое хобби для футболиста? Его практически невозможно иметь», – сказал защитник «Бетиса».

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40 комментариев
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Представляю, как какой-нибудь шахтер вылез из шахты после смены, зашёл на Спортс и всплакнул от того, как же тяжело футболистам. Эх, бедняги, приходится 10-15 лет в среднем играть в тяжелейший футбол, иметь мало времени на хобби, зарабатывать миллионы, а потом всю оставшуюся жизнь ходить на тв экспертом и смотреть этот ненавистный футбол.
Я понимаю, что футболисты тоже люди и деньги решают далеко не все проблемы, но если в жизни и нужно кого-то жалеть, то это уж точно не футболисты. Подобными заявлениями они скорее показывают насколько далеки от реальности
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+53
Какие же несчастные…
Чувак, у обычных людей помимо перечисленных тобой проблем, ещё и денег нет
+39
-2
+37
*мем где Вуди Харрельсон вытирает слезы долларами*
+20
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+19
Ответ funkymonkey
Какие же несчастные… Чувак, у обычных людей помимо перечисленных тобой проблем, ещё и денег нет
Плюс ипотека, трое детей и кредит)
+16
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+16
Ответ IntoTheRainBow
на одного зарабатывающего миллионы приходится сто которым просто хватает на жизнь и десять тысяч которых в 40 лет ждет хромота и боль в спине совершенно бесплатно сходи в ФНЛ спроси как живется на зарплату в 30 тыр плюс премиальные минус расходы на аренду и коммуналку а те кто получает приличные бабки - они прошли отбор в тысячи и тысячи человек на место, пропадая на треньках с начальной школы и чтобы не вылететь на любом из этапов должны были следить за собой 24 часа в сутки 7 дней в неделю, в своем роде действительно уникальные, таких как они - четырехзначное количество на восемь миллиардов жителей планеты такой отбор без упорного многолетнего труда не пройти нигде, ни в какой сфере а потом ты ему пеняешь мол оторван от реальности, хотя он именно об этом и говорит, хотя он такой же как "дядь Толя" у тебя со двора который в СДЮШОР "Буревестник" пахал пока мениск не крякнул просто кому-то повезло свой талант дотащить до того момента как ему станут по карману врачи ты всех по Кокорину с шампанским-то не меряй
А типа на обычных профессиях люди не теряют здоровье ? Иди спроси у того же шахтера не болит ли у него что-то ? Только у этих прошедших "жёсткий" отбор чаще всего всю карьеру рядом топ врачи, ежемесячное обследование всего организма, а по завершению карьеры есть деньги подлечиться в случае чего. Здесь речь о тех кто зарабатывает большие деньги. Бельерин просит их пожалеть, а не игроков из нисших дивизионов. Так что ФНЛ тут непричем. Жизнь футболистов объективно проще и выгоднее, чем у обычных людей. Пусть жалеют друг друга. Обычному человеку точно не стоит жалеть миллионера
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Пожалеть миллионеров, которые без проблем могут позаботиться о себе, своих родных, близких и друзьях, что не всегда доступно обычным смертным.
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пойду за тарелкой Доширак всплакну в поддержку Бальерина
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Футболист должен быть стрессоустойчивым
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Представляю, как какой-нибудь шахтер вылез из шахты после смены, зашёл на Спортс и всплакнул от того, как же тяжело футболистам. Эх, бедняги, приходится 10-15 лет в среднем играть в тяжелейший футбол, иметь мало времени на хобби, зарабатывать миллионы, а потом всю оставшуюся жизнь ходить на тв экспертом и смотреть этот ненавистный футбол. Я понимаю, что футболисты тоже люди и деньги решают далеко не все проблемы, но если в жизни и нужно кого-то жалеть, то это уж точно не футболисты. Подобными заявлениями они скорее показывают насколько далеки от реальности
на одного зарабатывающего миллионы приходится сто которым просто хватает на жизнь и десять тысяч которых в 40 лет ждет хромота и боль в спине совершенно бесплатно

сходи в ФНЛ спроси как живется на зарплату в 30 тыр плюс премиальные минус расходы на аренду и коммуналку

а те кто получает приличные бабки - они прошли отбор в тысячи и тысячи человек на место, пропадая на треньках с начальной школы и чтобы не вылететь на любом из этапов должны были следить за собой 24 часа в сутки 7 дней в неделю, в своем роде действительно уникальные, таких как они - четырехзначное количество на восемь миллиардов жителей планеты

такой отбор без упорного многолетнего труда не пройти нигде, ни в какой сфере

а потом ты ему пеняешь мол оторван от реальности, хотя он именно об этом и говорит, хотя он такой же как "дядь Толя" у тебя со двора который в СДЮШОР "Буревестник" пахал пока мениск не крякнул

просто кому-то повезло свой талант дотащить до того момента как ему станут по карману врачи

ты всех по Кокорину с шампанским-то не меряй
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Если это для тебя проблема, то попроси клуб уменьшить тебе зп до средней по стране.
Делов-то.
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Это у Беллерина-то все больше и больше игр каждый год? Я удивлен, что у него вообще больше одной минуты наиграно, учитывая качество его футбола.
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Бедненький, блин
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Блин, чем помочь?
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Стереотипы губят всех.
С бедными людьми обращаются не как с людьми, зная, что они бедны.
С обеспеченными футболистами обращаются порой, как с неживыми «куклами» словно из мести, что им удалось разбогатеть.
Жестокость и беспардонность не привязана к доходу того, кого обесчеловечивают.
Берегите близких и любимых, главное - сами оставайтесь людьми, друзья!
+2
-1
+1
Ответ Кулёс
*мем где Вуди Харрельсон вытирает слезы долларами*
Бельерин вытирает слезы шмотками :)
+1
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+1
Ответ IntoTheRainBow
на одного зарабатывающего миллионы приходится сто которым просто хватает на жизнь и десять тысяч которых в 40 лет ждет хромота и боль в спине совершенно бесплатно сходи в ФНЛ спроси как живется на зарплату в 30 тыр плюс премиальные минус расходы на аренду и коммуналку а те кто получает приличные бабки - они прошли отбор в тысячи и тысячи человек на место, пропадая на треньках с начальной школы и чтобы не вылететь на любом из этапов должны были следить за собой 24 часа в сутки 7 дней в неделю, в своем роде действительно уникальные, таких как они - четырехзначное количество на восемь миллиардов жителей планеты такой отбор без упорного многолетнего труда не пройти нигде, ни в какой сфере а потом ты ему пеняешь мол оторван от реальности, хотя он именно об этом и говорит, хотя он такой же как "дядь Толя" у тебя со двора который в СДЮШОР "Буревестник" пахал пока мениск не крякнул просто кому-то повезло свой талант дотащить до того момента как ему станут по карману врачи ты всех по Кокорину с шампанским-то не меряй
30 к таких зарплат у нас даже во второй лиге нет.
Минимум раза в 2 выше, и это во второй российской лиге
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Ответ prosto D.
Работу ленивого отечественного ногомячиста может исполнять даже продавщица тётя Таня из сельпо.
ну так пойди и заработай миллион вместо этого ногомячиста раз это так просто
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Представляю, как какой-нибудь шахтер вылез из шахты после смены, зашёл на Спортс и всплакнул от того, как же тяжело футболистам. Эх, бедняги, приходится 10-15 лет в среднем играть в тяжелейший футбол, иметь мало времени на хобби, зарабатывать миллионы, а потом всю оставшуюся жизнь ходить на тв экспертом и смотреть этот ненавистный футбол. Я понимаю, что футболисты тоже люди и деньги решают далеко не все проблемы, но если в жизни и нужно кого-то жалеть, то это уж точно не футболисты. Подобными заявлениями они скорее показывают насколько далеки от реальности
А может это вы далеки от реальности? Шахтер каждый день конкурирует с кем-то? Работа тяжелая, зарплата небольшая, но нет такого, что сегодня тебя каждый день сравнивают с другим шахтером, пишут гадости в соц сетях. Думаю психологический стресс у футболистов точно не меньше, чем у шахтеров
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Ответ Евгений Куинджи
Плюс ипотека, трое детей и кредит)
Комментарий удален модератором
Ответ Evgeniy Kalina
Блин, чем помочь?
надо становиться
хз что это значит
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Такое ощущение, что все вокруг думают что деньги на того же Бельерина падают с неба. Что он так же болтался после школы до вечера, а не херачил на тренировках. Что в 20 лет ему просто дали жирный контракт и это ничего не стоило его семье. И точно также на него продолжают падать деньги просто из воздуха.

Помню историю с одной знакомой. Она работала мед сестрой в больнице и жаловалась на зарплату, хотя нагрузка увеличивается в сезон. Говорю, что недавно видел в мед центре возле ее больницы, что требуется мед сестра, и з/п там выше намного. Почему она не хочет пойти туда? Она зло на меня посмотрела и не ответила.

А потому что там не получится хамить и халтурить как она привыкла. Не получится воровать и продолжать жаловаться на зарплату. Ее оттуда быстро уволят

А что у нас рабство какое то? На плохой работе цепями держат? Согласен, что учителям и мед работникам должны платить больше, пожарным и спасателям тоже. Но все же.
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Бросай футбол, чел.
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Чтобы футболист типа него не испытывал душевные страдания из-за высокой зарплаты, я готов "безвозмездно" взять на себя часть его зарплаты. Такой я добрый.
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Ну не знаю вон Мюллер и Рамос лошадей разводят. отличное хобби. Решфорд помогает.
главное найти себе занятие
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"Неудивительно, что в более зрелом возрасте нам становится очень тяжело с этим справляться. " малыш, успокойся, ты миллионер
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Нежный он какой то…чувствительный.Федя Смолов или Саша Кокорин такого бы себе не позволили.Андрюша Аршавин в бытность игроком тем более.
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Никогда еще не видел, чтобы Спортс закрывал комментарии, как в новости про твит Уткина.
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Комментаторы спортса , как всегда в своём репертуаре. Человек просто рассказывает об издержках своей профессии в плане негативных моментов, а тут уже накинулись " ооо, нытик...", "а шахтеры в забое....", " а кредитов нет и с 8 до 8 не надо работать..." итп.
Получается , что по мнению этих комментаторов уровень зарплаты автоматически становится фактором, запрещающим говорить о негативных моментах в своей профессии.
Бельерин же не говорит, что ему живется хуже, чем шахтеру или условному бюджетнику, или еще кому-либо, но тут его уже готовы с землей сравнять
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" могут становиться"
Что это значит?
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