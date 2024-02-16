Бельерин о психологических проблемах игроков: «Из-за высоких зарплат к нам порой относятся не как к людям. Мы сталкиваемся с этим с самого раннего возраста»

Эктор Бельерин рассказал о психологических проблемах футболистов.

«Наши высокие зарплаты могут становиться оправданием тому, что с нами порой обращаются не как с людьми. Мы сталкиваемся с этим с самого раннего возраста.

Неудивительно, что в более зрелом возрасте нам становится очень тяжело с этим справляться. С каждым годом игр все больше, давление все выше. Мы работаем все больше, времени на себя, на свои эмоции, на свои семьи, даже на хобби остается все меньше.

Что такое хобби для футболиста? Его практически невозможно иметь», – сказал защитник « ».