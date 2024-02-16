Бельерин о психологических проблемах игроков: «Из-за высоких зарплат к нам порой относятся не как к людям. Мы сталкиваемся с этим с самого раннего возраста»
Эктор Бельерин рассказал о психологических проблемах футболистов.
«Наши высокие зарплаты могут становиться оправданием тому, что с нами порой обращаются не как с людьми. Мы сталкиваемся с этим с самого раннего возраста.
Неудивительно, что в более зрелом возрасте нам становится очень тяжело с этим справляться. С каждым годом игр все больше, давление все выше. Мы работаем все больше, времени на себя, на свои эмоции, на свои семьи, даже на хобби остается все меньше.
Что такое хобби для футболиста? Его практически невозможно иметь», – сказал защитник «Бетиса».
Я понимаю, что футболисты тоже люди и деньги решают далеко не все проблемы, но если в жизни и нужно кого-то жалеть, то это уж точно не футболисты. Подобными заявлениями они скорее показывают насколько далеки от реальности
Чувак, у обычных людей помимо перечисленных тобой проблем, ещё и денег нет
сходи в ФНЛ спроси как живется на зарплату в 30 тыр плюс премиальные минус расходы на аренду и коммуналку
а те кто получает приличные бабки - они прошли отбор в тысячи и тысячи человек на место, пропадая на треньках с начальной школы и чтобы не вылететь на любом из этапов должны были следить за собой 24 часа в сутки 7 дней в неделю, в своем роде действительно уникальные, таких как они - четырехзначное количество на восемь миллиардов жителей планеты
такой отбор без упорного многолетнего труда не пройти нигде, ни в какой сфере
а потом ты ему пеняешь мол оторван от реальности, хотя он именно об этом и говорит, хотя он такой же как "дядь Толя" у тебя со двора который в СДЮШОР "Буревестник" пахал пока мениск не крякнул
просто кому-то повезло свой талант дотащить до того момента как ему станут по карману врачи
ты всех по Кокорину с шампанским-то не меряй
Делов-то.
С бедными людьми обращаются не как с людьми, зная, что они бедны.
С обеспеченными футболистами обращаются порой, как с неживыми «куклами» словно из мести, что им удалось разбогатеть.
Жестокость и беспардонность не привязана к доходу того, кого обесчеловечивают.
Берегите близких и любимых, главное - сами оставайтесь людьми, друзья!
Минимум раза в 2 выше, и это во второй российской лиге
хз что это значит
Помню историю с одной знакомой. Она работала мед сестрой в больнице и жаловалась на зарплату, хотя нагрузка увеличивается в сезон. Говорю, что недавно видел в мед центре возле ее больницы, что требуется мед сестра, и з/п там выше намного. Почему она не хочет пойти туда? Она зло на меня посмотрела и не ответила.
А потому что там не получится хамить и халтурить как она привыкла. Не получится воровать и продолжать жаловаться на зарплату. Ее оттуда быстро уволят
А что у нас рабство какое то? На плохой работе цепями держат? Согласен, что учителям и мед работникам должны платить больше, пожарным и спасателям тоже. Но все же.
главное найти себе занятие
Получается , что по мнению этих комментаторов уровень зарплаты автоматически становится фактором, запрещающим говорить о негативных моментах в своей профессии.
Бельерин же не говорит, что ему живется хуже, чем шахтеру или условному бюджетнику, или еще кому-либо, но тут его уже готовы с землей сравнять
Что это значит?