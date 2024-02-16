Мбаппе впервые сообщил «Реалу», что хочет играть только там, и показал, что для него «сердце выше денег» (Marca)
Килиан Мбаппе впервые сделал все, что требовал от него «Реал».
Вчера стало известно, что нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб летом.
Теперь, как пишет Marca, все указывает на то, что летом Мбаппе присоединится к «Реалу».
Килиан идеально понял, чего хочет от него «Мадрид», и уже сообщил, что хочет играть только за «Реал». Руководство клуба ждало этого шага от Мбаппе, а не только обещаний, как два года назад. Теперь не было ничего подобного тому, что случилось в 2022-м.
Отмечается, что Мбаппе впервые действиями показал, что для него «сердце выше денег».
Теперь сторонам предстоит окончательно зафикисировать соглашение.
В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 31 гол и семь результативных передач в 30 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.
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Неужели сериал Мбаппе и «Реала» заканчивается? Вот все эпизоды
Ps. ❤️ <💰💰
"Но только тогда, когда у тебя МНОГО денег" - добавил он же, немного погодя.
Самая мощная протекция, способная влиять и продливать голосования на ЗМ.
Только вот если Мбаппе перейдет, то заберет все внимание и про Беллингема все забудут.
Мбаппе мечта Переса и уж поверьте он вложится ( Перес ) как надо.
Справедливости ради Мбаппе феномен, что он собственно не раз доказывал на самой большой мировой арене.