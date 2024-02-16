Мбаппе впервые сообщил «Реалу», что хочет играть только там, и показал, что для него «сердце выше денег» (Marca)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе впервые сделал все, что требовал от него «Реал».

Вчера стало известно, что нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб летом.

Теперь, как пишет Marca, все указывает на то, что летом Мбаппе присоединится к «Реалу».

Килиан идеально понял, чего хочет от него «Мадрид», и уже сообщил, что хочет играть только за «Реал». Руководство клуба ждало этого шага от Мбаппе, а не только обещаний, как два года назад. Теперь не было ничего подобного тому, что случилось в 2022-м.

Отмечается, что Мбаппе впервые действиями показал, что для него «сердце выше денег».

Теперь сторонам предстоит окончательно зафикисировать соглашение.

В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 31 гол и семь результативных передач в 30 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.

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91 комментарий
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вот будет умора если подпишет новый контракт с ПСЖ
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+66
Какой же Мбаппе сердечный...
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Просто отправил в вотсап Пересу: ❤️ > 💰
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Ответ sema mixajlov
Просто отправил в вотсап Пересу: ❤️ > 💰
И
Ps. ❤️ <💰💰
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Началась компания по обелению Мбаппе. С детства за Реал, деньги не важны и тд.
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за "сердце выше денег" будут еще долго торговаться...
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Ответ Al Al
вот будет умора если подпишет новый контракт с ПСЖ
не исключено, в прошлый раз всё также развивалось. К сожалению может
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"Сердце выше денег" - что это за бессмысленная лабуда?
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Ответ Отец Абду
Какой же Мбаппе сердечный...
Готов без ЗП играть. Мадрид слезам верит
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Ответ Mancar Camoran
Покойся с миром, Алексей, ты был мужественным человеком.
ты ошибся адресом.
+9
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+5
Ответ Al Al
вот будет умора если подпишет новый контракт с ПСЖ
Как болельщик Реала только ЗА!!!!
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Ответ Mancar Camoran
Проходи мимо.
Так это ты проходи мимо, васёк, не туда ты забрёл с такими комментами. Тут про спорт
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Ответ Al Al
вот будет умора если подпишет новый контракт с ПСЖ
А потом скажет , что у него аритмия была, поэтому он сказал - «сердце выше денег»
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Ответ genowayy
Наверно рекорды Бензема перепишет. До Роналду вряд ли дотянет
До Роналду никто не дотянет 🤙
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Ответ Mancar Camoran
Проходи мимо.
поплакать бы не помешало (((
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+3
Ответ ostap&mio&dio
Почему бессмысленная лабуда? Это просто метафора, которая означает, что он выбирает близкий его сердцу Реал, несмотря на то, что в ПСЖ он бы получил больше денег
Такая метафора подходит если человек был миллиардером, но по зову сердца все отдал на благотворительность и уехал Антарктику фотографировать пингвинов. Тут Мбаппе будет играть за такой же богатый клуб и получать на 10 лямов меньше.
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да я не понимаю зачем ему сейчас гнаться за деньгами. Стань великим игроком и деньги к тебе сами прилипнут в виде рекламных контрактов. А в конце карьеры можно уже и подзаработать космические деньги где нибудь в СА как тот же Роналду. А вообще я думаю пока был перерыв в ЛЧ зимний, он понял , что всем плевать на него и чемпионат Франции, как бы он там не играл круто. И в то же время Беллингем за полгода в Реале превратился в главного фаворита на ЗМ
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Ответ Mancar Camoran
Покойся с миром, Алексей, ты был мужественным человеком.
а причём тут здесь это? И он не был футболистом.
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"идеально понял", это как?
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"Сердце выше денег" - сказал Мбаппе.

"Но только тогда, когда у тебя МНОГО денег" - добавил он же, немного погодя.
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лол
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Ответ Boni R
а причём тут здесь это? И он не был футболистом.
Да они уже под каждой новостью, везде это пишут....
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Ответ Tne Gold
liverpool гудбай))
Он и не нужен Ливерпулю. Ливерпуль - команда, в которой становятся звёздами, а не приглашают готовых звёзд за бешеные деньги
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Ответ korysh
да я не понимаю зачем ему сейчас гнаться за деньгами. Стань великим игроком и деньги к тебе сами прилипнут в виде рекламных контрактов. А в конце карьеры можно уже и подзаработать космические деньги где нибудь в СА как тот же Роналду. А вообще я думаю пока был перерыв в ЛЧ зимний, он понял , что всем плевать на него и чемпионат Франции, как бы он там не играл круто. И в то же время Беллингем за полгода в Реале превратился в главного фаворита на ЗМ
Он понял что Реал может дать админресурс)
Самая мощная протекция, способная влиять и продливать голосования на ЗМ.
Только вот если Мбаппе перейдет, то заберет все внимание и про Беллингема все забудут.
Мбаппе мечта Переса и уж поверьте он вложится ( Перес ) как надо.
Справедливости ради Мбаппе феномен, что он собственно не раз доказывал на самой большой мировой арене.
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Ответ Гномович!
С каждой новости о Мбаппе в Каталонии потепление уверенно продолжается.
так он же уже как 2 года в риале играет, не?
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Ответ Al Al
вот будет умора если подпишет новый контракт с ПСЖ
Ага.. а где-нибудь на теплых островах, после этого подписания, внук Переса возрадуется перечислению отката за использование Реала в торгах. А сам Перес спокойно улыбнется, и продолжит н.а.д.р.а.ч.и.в.а.т.ь на расизм против Вини и Суперлигу
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Ответ Lucky Luciano
А кого в запас усадят ? Интересно , Винисиус, Родриго Диас?
Диас и так запасной. Скорее всего, Родриго усадят. А ведь там ещё и Эндрик едет.
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Сердце выше денег. С вас сто миллионов.
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Ответ Mancar Camoran
Действуй !
16 февраля регистрация, то есть сегодня) из за навального))
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😁))))
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