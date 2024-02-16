Мбаппе впервые сообщил «Реалу», что хочет играть только там, и показал, что для него «сердце выше денег» (Marca)

Килиан Мбаппе впервые сделал все, что требовал от него «Реал».

Вчера стало известно, что нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб летом.

Теперь, как пишет Marca, все указывает на то, что летом Мбаппе присоединится к « ».

идеально понял, чего хочет от него «Мадрид», и уже сообщил, что хочет играть только за «Реал». Руководство клуба ждало этого шага от Мбаппе, а не только обещаний, как два года назад. Теперь не было ничего подобного тому, что случилось в 2022-м.

Отмечается, что Мбаппе впервые действиями показал, что для него «сердце выше денег».

Теперь сторонам предстоит окончательно зафикисировать соглашение.

В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 31 гол и семь результативных передач в 30 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.

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