Моуринью о периоде в «МЮ»: «Никто не справился лучше меня. То второе место – одно из главных моих достижений»
Жозе Моуринью высказался о периоде, проведенном в «Манчестер Юнайтед».
Португальский тренер работал в «Ман Юнайтед» с 2016 по 2018 год.
– Как бы вы оценили период в «Юнайтед»? Вы получили удовольствие от этой работы?
– Мне нравилось.
– Правда?
– Да. Я очень гордился, что попал туда. Я гордился даже через пару лет, когда вернулся на «Олд Траффорд» в качестве комментатора Sky. Мы работали с Роем Кином или Грэмом Сунессом. Или, может, с обоими. Я увидел, как на меня отреагировали болельщики. Подумал: «Вау». Работая там, я всегда чувствовал связь с ними, но эта реакция тронула меня.
Мне очень нравилось там. Вы лучше меня знаете: этот клуб, история, все остальное. Для любого тренера работать в клубе сэра Алекса, пусть даже не сразу после него... Это нужно почувствовать. Гордость в сочетании с ответственностью. И я чувствовал это.
Легендарный клуб с огромной историей, легендарные игроки. Я был очень-очень-очень счастлив и очень гордился, что оказался там.
Работать там нелегко. Не думаю, что мне помогали медиа. Может, и ты тоже – я не помню конкретные примеры. Я чувствовал, что в этом даже нет намерения навредить. Думаю, люди просто не понимали масштаб этой работы, не осознавали, какими могут быть потенциальные трудности, не чувствовали, что тренер находится в гибридной позиции, потому что в предыдущие годы все было предельно понятно: конечно, сэр Алекс.
Затем начались перемены, а структура не оказалась гибкой. Поэтому мне не нравится, когда работу Эда Вудворда критикуют. Это хороший человек, который, наверное, не чувствовал себя в своей тарелке. Он очень умен, вежлив, корректен, но, наверное, он не был готов к спортивной стороне этой работы.
Тренер в гибридной позиции. Он не общается с владельцами напрямую, у него нет структуры, которая выстроена под его идеи и принципы. Это нелегко. А последствия заметны на многих уровнях.
Но я старался делать все возможное. Я уже когда-то говорил, что то второе место – одно из главных моих достижений.
– Мне кажется, после этой вашей фразы было много вопросов, у меня в том числе: «Как он вообще может так говорить?». У вас был требл.
– Может, даже еще есть шанс, что мы выиграем тот чемпионат? Если «Ман Сити» признают виновным в нарушении правил финансового фэйр-плей, может, с них снимут несколько очков, и мы получим трофей. А если без шуток, то мы сделали максимум.
– Вы по-прежнему так считаете?
– Конечно, я так считаю! И никто не справился с этой работой лучше меня, – сказал Моуринью в интервью Рио Фердинанду.
МЮ с остальными тренерами после ухода Ферги ( Ван Гал, Мойес, Сульшер, Рангник, Тен Хаг): 1 трофей
но я помню, как маню в каждом матче оберегал очко - то ли своё, то ли толмача. Это было жалкое зрелище.
Тут даже не спор, тут фактов не знает. А спор в том, можно ли все эти 5 трофеев считать трофеями?