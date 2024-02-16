Моуринью о периоде в «МЮ»: «Никто не справился лучше меня. То второе место – одно из главных моих достижений»

Жозе Моуринью высказался о периоде, проведенном в «Манчестер Юнайтед».

Португальский тренер работал в « » с 2016 по 2018 год.

– Как бы вы оценили период в «Юнайтед»? Вы получили удовольствие от этой работы?

– Мне нравилось.

– Правда?

– Да. Я очень гордился, что попал туда. Я гордился даже через пару лет, когда вернулся на «Олд Траффорд» в качестве комментатора Sky. Мы работали с Роем Кином или Грэмом Сунессом. Или, может, с обоими. Я увидел, как на меня отреагировали болельщики. Подумал: «Вау». Работая там, я всегда чувствовал связь с ними, но эта реакция тронула меня.

Мне очень нравилось там. Вы лучше меня знаете: этот клуб, история, все остальное. Для любого тренера работать в клубе сэра , пусть даже не сразу после него... Это нужно почувствовать. Гордость в сочетании с ответственностью. И я чувствовал это.

Легендарный клуб с огромной историей, легендарные игроки. Я был очень-очень-очень счастлив и очень гордился, что оказался там.

Работать там нелегко. Не думаю, что мне помогали медиа. Может, и ты тоже – я не помню конкретные примеры. Я чувствовал, что в этом даже нет намерения навредить. Думаю, люди просто не понимали масштаб этой работы, не осознавали, какими могут быть потенциальные трудности, не чувствовали, что тренер находится в гибридной позиции, потому что в предыдущие годы все было предельно понятно: конечно, сэр Алекс.

Затем начались перемены, а структура не оказалась гибкой. Поэтому мне не нравится, когда работу критикуют. Это хороший человек, который, наверное, не чувствовал себя в своей тарелке. Он очень умен, вежлив, корректен, но, наверное, он не был готов к спортивной стороне этой работы.

Тренер в гибридной позиции. Он не общается с владельцами напрямую, у него нет структуры, которая выстроена под его идеи и принципы. Это нелегко. А последствия заметны на многих уровнях.

Но я старался делать все возможное. Я уже когда-то говорил, что то второе место – одно из главных моих достижений.

– Мне кажется, после этой вашей фразы было много вопросов, у меня в том числе: «Как он вообще может так говорить?». У вас был требл.

– Может, даже еще есть шанс, что мы выиграем тот чемпионат? Если « » признают виновным в нарушении правил финансового фэйр-плей, может, с них снимут несколько очков, и мы получим трофей. А если без шуток, то мы сделали максимум.

– Вы по-прежнему так считаете?

– Конечно, я так считаю! И никто не справился с этой работой лучше меня, – сказал в интервью Рио Фердинанду.