Моуринью о периоде в «МЮ»: «Никто не справился лучше меня. То второе место – одно из главных моих достижений»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Алекс Фергюсон Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Эд Вудворд Футбол

Жозе Моуринью высказался о периоде, проведенном в «Манчестер Юнайтед».

Португальский тренер работал в «Ман Юнайтед» с 2016 по 2018 год.

– Как бы вы оценили период в «Юнайтед»? Вы получили удовольствие от этой работы?

– Мне нравилось.

– Правда?

– Да. Я очень гордился, что попал туда. Я гордился даже через пару лет, когда вернулся на «Олд Траффорд» в качестве комментатора Sky. Мы работали с Роем Кином или Грэмом Сунессом. Или, может, с обоими. Я увидел, как на меня отреагировали болельщики. Подумал: «Вау». Работая там, я всегда чувствовал связь с ними, но эта реакция тронула меня.

Мне очень нравилось там. Вы лучше меня знаете: этот клуб, история, все остальное. Для любого тренера работать в клубе сэра Алекса, пусть даже не сразу после него... Это нужно почувствовать. Гордость в сочетании с ответственностью. И я чувствовал это.

Легендарный клуб с огромной историей, легендарные игроки. Я был очень-очень-очень счастлив и очень гордился, что оказался там.

Работать там нелегко. Не думаю, что мне помогали медиа. Может, и ты тоже – я не помню конкретные примеры. Я чувствовал, что в этом даже нет намерения навредить. Думаю, люди просто не понимали масштаб этой работы, не осознавали, какими могут быть потенциальные трудности, не чувствовали, что тренер находится в гибридной позиции, потому что в предыдущие годы все было предельно понятно: конечно, сэр Алекс.

Затем начались перемены, а структура не оказалась гибкой. Поэтому мне не нравится, когда работу Эда Вудворда критикуют. Это хороший человек, который, наверное, не чувствовал себя в своей тарелке. Он очень умен, вежлив, корректен, но, наверное, он не был готов к спортивной стороне этой работы.

Тренер в гибридной позиции. Он не общается с владельцами напрямую, у него нет структуры, которая выстроена под его идеи и принципы. Это нелегко. А последствия заметны на многих уровнях.

Но я старался делать все возможное. Я уже когда-то говорил, что то второе место – одно из главных моих достижений.

– Мне кажется, после этой вашей фразы было много вопросов, у меня в том числе: «Как он вообще может так говорить?». У вас был требл.

– Может, даже еще есть шанс, что мы выиграем тот чемпионат? Если «Ман Сити» признают виновным в нарушении правил финансового фэйр-плей, может, с них снимут несколько очков, и мы получим трофей. А если без шуток, то мы сделали максимум.

– Вы по-прежнему так считаете?

– Конечно, я так считаю! И никто не справился с этой работой лучше меня, – сказал Моуринью в интервью Рио Фердинанду.

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25 комментариев
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По фактам.
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Последний период, когда МЮ играл в футбол
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Дело говорит Особенный. Болельщиков не проведешь. Его встречают как победителя.
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У Моура Байи и Погба все ещё были футболистами..
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Ответ BORODA
Иди переводи,толмач.
А сколько языков знаешь ты? А я отвечу. Ноль. Ты даже русского не знаешь
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Ответ Трент Резнор
Последний период, когда МЮ играл в футбол
Не было там игры, была парковка и божил ДеХеа, как он потерял форму - пошли поражения и увольнение
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Ответ ЗлойМайор
По фактам.
Жозе всегда по фактам
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Особенный ! 💪
+4
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МЮ с Моуриньо: 3 трофеев
МЮ с остальными тренерами после ухода Ферги ( Ван Гал, Мойес, Сульшер, Рангник, Тен Хаг): 1 трофей
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Жозе по сути не дали чутка времени в МЮ. Тогдашние амбиции руководства Дьяволов,на многое смотрели сквозь призму былых заслуг Сэра Алекса
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старый плут по ходу в МЮ намылился)
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Ответ Трент Резнор
Последний период, когда МЮ играл в футбол
Антифутбол. Хоть и приносящий результаты
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Ответ Трент Резнор
Последний период, когда МЮ играл в футбол
Вы серьезно? Это было смотреть невозможно, хоть и был результат.
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Оле справился
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Потратил поллярда и взял убогий ЛЕ и 2е место с отскоком)) И чем он лучше того же Сульшера, который в отличие от Толмача два раза подряд был в в топ 3 АПЛ и вывел команду в четвертьфинал ЛЧ? Только у Маврини были пиковые Погба с Мхитаряном, Иброй и Лукакой, а у Сульшера сброд с убитой атмосферой. К тому же футбол норвежца был намного лучше и смотрибельнее.
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О-о-о, ну понеслось. А теперь вспомните как невыносимо было смотреть матчи с МЮ. У Сульскайэра был момент, когда перед сезоном казалось, что клуб готов побороться даже за чемпионство, но потом привезли Примадонну, которая заставила всё строить с нуля. мог добиться большего
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Это его судьба быть вечно вторым туда его определил наш гвардинола когда обыграл 5-0 реал на моем ноу камп.
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ну, второе место второму месту рознь. Ладно, если бы оно было добыто как у лузерпуля немецкого физручка - в конкурентной борьбе против пикового бан сити лысого шарлатана.
но я помню, как маню в каждом матче оберегал очко - то ли своё, то ли толмача. Это было жалкое зрелище.
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Ответ Трент Резнор
Последний период, когда МЮ играл в футбол
Когда МЮ боялись соперники и не хотели ехать на Олд Трафорд.
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Ответ Отец Абду
МЮ с Моуриньо: 3 трофеев МЮ с остальными тренерами после ухода Ферги ( Ван Гал, Мойес, Сульшер, Рангник, Тен Хаг): 1 трофей
Но при этом для них Сульшер бог, а Моуринью автобусник и переводчик. 🤷‍♂️
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Ответ Отец Абду
МЮ с Моуриньо: 3 трофеев МЮ с остальными тренерами после ухода Ферги ( Ван Гал, Мойес, Сульшер, Рангник, Тен Хаг): 1 трофей
Вот пример неграмотного человека. Считаем трофеи: ЛВГ - кубок, ЭТХ - кал, 1+1=2
Тут даже не спор, тут фактов не знает. А спор в том, можно ли все эти 5 трофеев считать трофеями?
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Ответ Spaten
Особенный ! 💪
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