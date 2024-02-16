«Зенит» исключил Кругового из заявки на сезон

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«Зенит» исключил Данила Кругового из заявки на сезон.

На сайте РПЛ отмечается, что защитник был отзаявлен 14 февраля.

В январе ЦСКА подписал вступающий в силу 4 июня контракт до конца сезона-2027/28. После этого «Зенит» перевел Кругового во вторую команду.

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104 комментария
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Ответ Dmitry10
Ни себе, ни людям А Круговому удачи в карьере! Он в порядке, зря так с ним - просто забрали у парня полгода карьеры. Надеюсь, это время проведёт с пользой - и физически, и морально подготовится к следующему этапу в карьере
… ни коням
+29
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+22
Ответ Greenwhite
Комментарий скрыт
Greenwhite, давайте, чтобы не толочь воду в ступе, начнем с простого вопроса - в чем конкретно незаконными являются действия клуба?

Если не в чем, то обсуждать нечего. Круговой сделал то, на что имел право по закону, "Зенит" тоже сделал то, на что имел право по закону.
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+10
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Футбольный клуб Зенит убил Навального? Парень, человеческая глупость должна иметь предел, но это не для тебя.
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Ответ Greenwhite
Комментарий скрыт
Бред какой. Отомстить это то, как Рубин с Ахметовым поступил в свое время. А тут Зенит действует логично и цивилизованно. Игрок уходит в другую команду. И Зениту нет никакого смысла занимать место в заявке игроком без мотивации. При этом Круга никто не гнобит, его всем обеспечивают, в том числе и участием в тренировочным процессе второй команды.

Игрок хочет играть? Тогда его новый клуб должен выплатить отступные. Или сам Круговой может выкупить остаток своего контракта. Если, как он утверждает, главная цель перехода это игровая практика, а не деньги, которые ему насыпали в ЦСКА, то сделать это совершенно не противоречит его мотивации и убеждениям.
+10
-2
+8
Ответ Dmitry10
Ни себе, ни людям А Круговому удачи в карьере! Он в порядке, зря так с ним - просто забрали у парня полгода карьеры. Надеюсь, это время проведёт с пользой - и физически, и морально подготовится к следующему этапу в карьере
Бог подаст.
+16
-9
+7
Ответ Дмитрий9779
Чёт смотрю "армейцы" совсем за базар не отвечают Примеры Сочи приводят,так туда за деньги ушли Сутормин и Чистяков,платите и берите или как вы хотите?Дайте бесплатно?С хрена ли?
Медведев вроде публично сказал, что вопрос аренды не рассматривается в принципе
может, уже обсудили к тому времени вариант "бесплатной" аренды и у него накипело..
+8
-3
+5
Спартак внёс промеса в зал славы
+14
-9
+5
Ответ Dmitry10
Ни себе, ни людям А Круговому удачи в карьере! Он в порядке, зря так с ним - просто забрали у парня полгода карьеры. Надеюсь, это время проведёт с пользой - и физически, и морально подготовится к следующему этапу в карьере
Кто мешал коням заплатить и купить сейчас?
+6
-1
+5
Ответ Greenwhite
Комментарий скрыт
Отомстить? Уровень Зенита и Кругового несколько разный.
+15
-11
+4
Ответ dr. cage
А знатно у зенитовских все таки бомбануло.. Теперь многие молодые будут обиженок стороной обходить. Как воспитанники, так и левые.. И да, минусами такую гниль от Зенита не перебить.. Увы
Обиженки во всех других клубах. Уже шестой год.
+9
-5
+4
Ответ Greenwhite
У меня нет ни слова о том, что действия Зенита незаконны. Обе стороны сделали то, на что имеют полное право. Просто от действий Зенита в проигрыше все стороны, включая Зенит. Клуб будет платить немаленькие деньги за полгода контракта просто в пустоту. Мой вопрос - какой смысл этого решения Зенита, помимо "отомстить"?
Клуб в этой ситуации ничего не потерял. И вот почему.

Получать пользу от уходящего игрока можно, но только в том случае, если это игрок основы, который сильнее всех имеющихся на этой позиции конкурентов. Для примера - когда-то в такой ситуации оказался Аксель Витсель, про которого было известно, что он уходит, но он все равно был лучшим выбором на позиции. Тогда да - честно доиграл сезон до конца, ушел.

Если же это игрок запаса (а Круговой является именно им), то штатно он в основном сидит на замене. Сантос двужильный и менять его по усталости/травмам почти никогда не надо, поэтому выход на замену на этой позиции - это почти всегда наигрыш резерва, чтобы прогрессировал и т.п. В таком качестве давать играть уходящему игроку совершенно бессмысленно, лучше выпускать туда кого-то перспективного (или как минимум не уходящего из команды, чтобы копил опыт игры там). В клубе есть и те, кто может закрыть позицию "в случае чего" (Караваев и не только), и молодежь, так что выбор достаточно обширный.

Отсюда результат: Круговой хоть как-то (и то с оговорками) в основной команде может пригодиться только в одном случае - при серьезной травме Сантоса, вероятность которой (тьфу три раза) вроде бы невелика. Иначе он просто занимает место в заявке на матч.

Далее, во многих командах (и "Зенит" не исключение) принято платить призовые за выигрыш игры всем, кто был в заявке, чтобы оставшимся в запасе не было обидно, а тренер думал об эффективности игры, а не о том, как никого не обидеть. Делать исключение лично для Кругового странно, платить ему больше денег, чтобы он сидел на лавке - глупо.

При этом клуб обязан давать ему возможность исполнять трудовые обязанности. Соответственно, решение однозначно: заявка за фарм или дубль и, скорее всего, лавка и там. Поскольку выигрывать любой ценой матчи там не надо, соображения о наигрыше игроков там те же (если не более важные). Зато призовых нет, что позволяет сэкономить деньги.

Ну и, да, воспитательный эффект тоже со счетов сбрасывать не стоит. Вполне четкий сигнал для всех - как ты себя поведешь, то ты и получишь.

Одно дело - сказать, что хочешь уйти, заранее, и дать клубу понять, что надо искать замену. Другое - скрывать это до последнего (в частности, до закрытия трансферного окна в Европе), пока случайно не выплыло, маскируя "переговорами о новом контракте". Да, игрок не обязан за полгода до конца контракта ставить клуб в известность об уходе в другой клуб, но из соображений нормальных человеческих отношений это стоило сделать. А если нет - то и клуб не обязан относиться к ситуации иначе как чисто формально и с выгодой для себя, а то, что при этом Круговой полгода будет сидеть без игровой практики - его личная проблема.
+4
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+4
Ответ Dmitry10
Ни себе, ни людям А Круговому удачи в карьере! Он в порядке, зря так с ним - просто забрали у парня полгода карьеры. Надеюсь, это время проведёт с пользой - и физически, и морально подготовится к следующему этапу в карьере
Если у него вместо головы жопа, кто виноват?
+5
-2
+3
Ответ Эдуард Романов
Да мне плевать на Спартак , глаза просто откройте , кто над Зенитом стоит и какие друзья у стоящего над Зенитом
Открыл глаза и вижу, над Зенитом Краснодар.
+4
-1
+3
Логично
+21
-18
+3
Игрок не проходил в основу, решил уйти. ЦСКА пожалел денег, то ли нет бабла, то ли не так уж им нужен Круговой. Все логично, все довольны)
+14
-11
+3
Ответ Дмитрий9779
"Вроде публично"...можно ссыль? И потом,Круг сам виноват в этой ситуации,как тихушник поступил.За 400 лишних тыс продал родной клуб,деньги лёгкими не бывают.
https://www.sports.ru/football/1115830109-medvedev-o-krugovom-zenit-ne-rassmatrivaet-vozmozhnost-ego-arendy.html
Ну и хотелось бы ссылку на контракт, чтобы про "продал" и 400 тысяч всё корректно было.
+4
-1
+3
Ответ Эдуард Романов
Комментарий скрыт
Ха,ха,ха, а Спартак в это время с врагами играл?
+3
0
+3
Ответ Штаны Габора Кирая
Вот настолько им не горит. Позорники. Потом будут жаловаться, почему их вся страна презирает.
Не надо за всех.
+10
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+3
Ответ "Admiral Scheer" gegen die Royal Navy
Причём здесь ЦСКА? Пишут о Зените и Круговом. Решения Зенита - их проблема.
Нужен игрок? - покупайте его. Зачем чесать левое ухо правой рукой?
+3
0
+3
Ответ Kvest78
Наверное большинство комментаторов настолько молоды, что не помнят как 10 лет назад Зенит увел из Динамо талантливого Ивана Соловьева…
И тогда они тем более не помнят, как ЦСКА прощался со своим игроком Кейсуке Xонда ;)
+3
-1
+2
Ответ Любовник Евы Браун
Спартак внёс промеса в зал славы
В Бутырке?)
+3
-1
+2
Ответ Greenwhite
Комментарий скрыт
Вот другое дело, как ЦСКА прощался со своим игроком Кейсуке Xонда ;)))

https://www.championat.com/football/news-2381927-giner-iz-principa-ne-poluchil-za-khondu-ni-kopejki---on-obmanul-cska.html
+2
0
+2
Ответ Kvest78
Наверное большинство комментаторов настолько молоды, что не помнят как 10 лет назад Зенит увел из Динамо талантливого Ивана Соловьева…
Ааа,это тот который подумал,что жизнь удалась и забил на футбол?Помним.Таких много было,не тянули уроверь чемпиона ,а строили из себя чемпионов мира.
+4
-2
+2
Ответ Ибн Хоттабыч
И как же ЦСКА прощался с Хондой? Во вторую команду точно не отправлял и из заявки не исключал.
"Из принципа не получил за него ни копейки"
Но это ведь не обиженки, "это другое" ))
+2
0
+2
Ответ Кирилл Ткач
Комментарий скрыт
Особенно потешно читать такие комменты, если вспомнить, как ЦСКА прощался со своим игроком Кейсуке Xонда ;)

https://www.championat.com/football/news-2381927-giner-iz-principa-ne-poluchil-za-khondu-ni-kopejki---on-obmanul-cska.html
+1
0
+1
Ответ Ибн Хоттабыч
Вы, что реально не видите разницы или дурака валяет?
Конечно, я вижу разницу. Когда что-то делает Зенит, то это "обиженки", а когда ЦСКА, то нет )))
+1
0
+1
Ответ Штаны Габора Кирая
Вот настолько им не горит. Позорники. Потом будут жаловаться, почему их вся страна презирает.
Кого презирают рандомные штаны кирая интересует только штаны кирая, у всей страны своих забот и вопросов хватает. Уж поверьте, (не)уважаемые штаны
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0
+1
Ответ arspurs9
Кажется, что в комментарии это пользователя нет ни слова о незаконности действий Зенита, лишь о логике и ситуации, нет? С каких пор мы на сайте обсуждаем вопросы только со стороны законно / незаконно? Когда так удобней фанатам Зенита?
Там обсуждалась "месть за абсолютно законные действия игрока". Отсюда и ответ - это не месть, это абсолютно законные действия клуба, причем максимально выгодные для него.

А если хочется обсуждать вопрос не со стороны законности, а со стороны нормальных взаимоотношений, то и ответ будет другим: Круговой законно поступил по-свински, наплевав на чьи-либо интересы, кроме своих собственных, и в ответ получил такое же чисто законное отношение, полностью игнорирующее интересы игрока.
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Нормально, хитроглазый Евгений Ленорыч подождёт до июля.
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Ответ qwaza
Он ещё и во второй будет сидеть. Ибо заслужил. И смысла нет занимать им на поле чьё-то место. Хотел играть в другой команде летом - будет играть в другой команде летом 🤷‍♂️
Занимать, чьё-то место на лавочке. Скорее так!
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