«Зенит» исключил Кругового из заявки на сезон

«Зенит» исключил Данила Кругового из заявки на сезон.

На сайте отмечается, что защитник был отзаявлен 14 февраля.

В январе ЦСКА подписал вступающий в силу 4 июня контракт до конца сезона-2027/28. После этого « » перевел Кругового во вторую команду.