«Зенит» исключил Кругового из заявки на сезон
«Зенит» исключил Данила Кругового из заявки на сезон.
На сайте РПЛ отмечается, что защитник был отзаявлен 14 февраля.
В январе ЦСКА подписал вступающий в силу 4 июня контракт до конца сезона-2027/28. После этого «Зенит» перевел Кругового во вторую команду.
Если не в чем, то обсуждать нечего. Круговой сделал то, на что имел право по закону, "Зенит" тоже сделал то, на что имел право по закону.
Игрок хочет играть? Тогда его новый клуб должен выплатить отступные. Или сам Круговой может выкупить остаток своего контракта. Если, как он утверждает, главная цель перехода это игровая практика, а не деньги, которые ему насыпали в ЦСКА, то сделать это совершенно не противоречит его мотивации и убеждениям.
может, уже обсудили к тому времени вариант "бесплатной" аренды и у него накипело..
Получать пользу от уходящего игрока можно, но только в том случае, если это игрок основы, который сильнее всех имеющихся на этой позиции конкурентов. Для примера - когда-то в такой ситуации оказался Аксель Витсель, про которого было известно, что он уходит, но он все равно был лучшим выбором на позиции. Тогда да - честно доиграл сезон до конца, ушел.
Если же это игрок запаса (а Круговой является именно им), то штатно он в основном сидит на замене. Сантос двужильный и менять его по усталости/травмам почти никогда не надо, поэтому выход на замену на этой позиции - это почти всегда наигрыш резерва, чтобы прогрессировал и т.п. В таком качестве давать играть уходящему игроку совершенно бессмысленно, лучше выпускать туда кого-то перспективного (или как минимум не уходящего из команды, чтобы копил опыт игры там). В клубе есть и те, кто может закрыть позицию "в случае чего" (Караваев и не только), и молодежь, так что выбор достаточно обширный.
Отсюда результат: Круговой хоть как-то (и то с оговорками) в основной команде может пригодиться только в одном случае - при серьезной травме Сантоса, вероятность которой (тьфу три раза) вроде бы невелика. Иначе он просто занимает место в заявке на матч.
Далее, во многих командах (и "Зенит" не исключение) принято платить призовые за выигрыш игры всем, кто был в заявке, чтобы оставшимся в запасе не было обидно, а тренер думал об эффективности игры, а не о том, как никого не обидеть. Делать исключение лично для Кругового странно, платить ему больше денег, чтобы он сидел на лавке - глупо.
При этом клуб обязан давать ему возможность исполнять трудовые обязанности. Соответственно, решение однозначно: заявка за фарм или дубль и, скорее всего, лавка и там. Поскольку выигрывать любой ценой матчи там не надо, соображения о наигрыше игроков там те же (если не более важные). Зато призовых нет, что позволяет сэкономить деньги.
Ну и, да, воспитательный эффект тоже со счетов сбрасывать не стоит. Вполне четкий сигнал для всех - как ты себя поведешь, то ты и получишь.
Одно дело - сказать, что хочешь уйти, заранее, и дать клубу понять, что надо искать замену. Другое - скрывать это до последнего (в частности, до закрытия трансферного окна в Европе), пока случайно не выплыло, маскируя "переговорами о новом контракте". Да, игрок не обязан за полгода до конца контракта ставить клуб в известность об уходе в другой клуб, но из соображений нормальных человеческих отношений это стоило сделать. А если нет - то и клуб не обязан относиться к ситуации иначе как чисто формально и с выгодой для себя, а то, что при этом Круговой полгода будет сидеть без игровой практики - его личная проблема.
Ну и хотелось бы ссылку на контракт, чтобы про "продал" и 400 тысяч всё корректно было.
https://www.championat.com/football/news-2381927-giner-iz-principa-ne-poluchil-za-khondu-ni-kopejki---on-obmanul-cska.html
Но это ведь не обиженки, "это другое" ))
https://www.championat.com/football/news-2381927-giner-iz-principa-ne-poluchil-za-khondu-ni-kopejki---on-obmanul-cska.html
А если хочется обсуждать вопрос не со стороны законности, а со стороны нормальных взаимоотношений, то и ответ будет другим: Круговой законно поступил по-свински, наплевав на чьи-либо интересы, кроме своих собственных, и в ответ получил такое же чисто законное отношение, полностью игнорирующее интересы игрока.