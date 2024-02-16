Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не отменит решение об уходе, и попросил не предлагать ему контракт

Килиан Мбаппе сообщил «ПСЖ», что ему могут даже не предлагать новый контракт.

Вчера стало известно, что нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб летом.

Как пишет журналист , Мбаппе также дал руководству «ПСЖ» понять, что не передумает, и попросил клуб не делать встречное предложение о контракте.

В связи с этим в ближайшие месяцы Мбаппе и «ПСЖ» выступят с совместным официальным заявлением о его уходе по окончании сезона.

В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 31 гол и семь результативных передач в 30 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.

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