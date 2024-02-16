Мбаппе сообщил «ПСЖ», что не отменит решение об уходе, и попросил не предлагать ему контракт

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Фабрицио Романо Футбол

Килиан Мбаппе сообщил «ПСЖ», что ему могут даже не предлагать новый контракт.

Вчера стало известно, что нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб летом.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, Мбаппе также дал руководству «ПСЖ» понять, что не передумает, и попросил клуб не делать встречное предложение о контракте.

В связи с этим в ближайшие месяцы Мбаппе и «ПСЖ» выступят с совместным официальным заявлением о его уходе по окончании сезона.

В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 31 гол и семь результативных передач в 30 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.

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53 комментария
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Попросил не предлагать контракт, потому что боится согласиться?
+112
-3
+109
Ответ Михаил Мельниченко
Попросил не предлагать контракт, потому что боится согласиться?
Чтобы мама не увидела эти цифры в контракте
+87
-2
+85
Попросил не предлагать ему контракт ❎
Намекнул на подписной бонус за 300 млн☑️
+25
-8
+17
Завтра на Sports: Мбаппе сомневается в переходе в Реал и рассмотрит другие предложерия или останется в ПСЖ.Вокруг Мбаппе удобно новости клепать, только подставляй клубы, опровергай или наоборот, заявляй о переходе в Реал))
+9
-3
+6
"... и не смейте мне предлагать миллиард евро! ... Аааааа, хотя, постойте, посоветуюсь с Макроном...🤑🤑🤑"
+6
-1
+5
Боится, что не сможет удержаться
+4
0
+4
Ответ Данияр Жумабекович
Чтобы мама не увидела эти цифры в контракте
Попросит ещё пару нулей добавить)
+4
-1
+3
Ответ Михаил Мельниченко
Попросил не предлагать контракт, потому что боится согласиться?
Попросил не предлагать ПСЖ ему контракт, потому, что боится, что его маман может на него согласиться..))
+4
-1
+3
Ответ Marina_Greta
Завтра на Sports: Мбаппе сомневается в переходе в Реал и рассмотрит другие предложерия или останется в ПСЖ.Вокруг Мбаппе удобно новости клепать, только подставляй клубы, опровергай или наоборот, заявляй о переходе в Реал))
Вангую будут ещё новости, как Мбаппе проснулся, оделся, почистил зубы и едет в аэропорт Парижа, чтобы полететь в Реал. Потом сообщат, когда он сядет в Мадриде и т.д.
+5
-2
+3
- я вас очень прошу, не предлагайте мне контракт, не надо! Что? 350 миллионов? ну вот .... я же просил.... чёрт, теперь придётся согласиться.....
+2
0
+2
Ответ Oleg_MC
мадридцы, переобуваемся!) наш мбапе теперь опять самый лучший игрок в мире и в сто раз лучше висиниуса
Не в сто раз но лучше, если Мадрид подпишет его на своих условиях то это будет очень хорошо, а место ему на поле найдется
+4
-2
+2
Стать Великим символом ПСЖ либо очередным наемником в реале Азаром/Бейлом.
Выбор за Мбаппе ))
+7
-5
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Пожалуйста, не предлагайте мне контракт, а то мама сойдет с ума.
+3
-1
+2
Ахахахах "прошу не предлагайте мне свои миллиарды, а то я могу не выдержать"
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+1
Ответ che kaif
Стать Великим символом ПСЖ либо очередным наемником в реале Азаром/Бейлом. Выбор за Мбаппе ))
Всё рано до Раи или Веа с Леонардо ему как до Луны на шарике Пяточка.
+2
-1
+1
Ответ che kaif
Стать Великим символом ПСЖ либо очередным наемником в реале Азаром/Бейлом. Выбор за Мбаппе ))
Выбор уже сделан, пусть уходит, на самом деле эта история утомила уже изрядно и клуб, и болельщиков и самих игроков

Он многое дал клубу, клуб очень многое дал Мбаппе - время всем двигаться дальше
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Ответ Oleg_MC
мадридцы, переобуваемся!) наш мбапе теперь опять самый лучший игрок в мире и в сто раз лучше висиниуса
Да уже на лету, от "кто ты такой, где ты, а где великий Реал" на 750 оценок, до "о великий игрок поколения добро пожаловать". Переобулся, спасибо.
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Ответ Breaking news today
Болельщики Барселоны такие смешные. Стать наемником в Реале, а то он в ПСЖ прям бесплатно играет, чтобы добиться величия. Что у вас так подгорает а?
Паранойа?! Где болельщик барсы
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Ответ Михаил Мельниченко
Попросил не предлагать контракт, потому что боится согласиться?
100%
0
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0
Ответ Neclerque
Выбор уже сделан, пусть уходит, на самом деле эта история утомила уже изрядно и клуб, и болельщиков и самих игроков Он многое дал клубу, клуб очень многое дал Мбаппе - время всем двигаться дальше
Все верно тем более летом вернется Симонс лучшее молодое поколение собирается в Париже
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Связка Винисиус Мбаппе Беллингем БМВ
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Опять же жду переобувания хейтеров на лету. Вопрос явно решен, а они так и застряли в стадии отрицания.
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будет новый эпизод сериала с Макроном?
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бедолага боится согласится ?
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У Los Blancos в атаке будут играть трое черных. Иронично.
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Это очень смешно)))
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"Ты предлагаешь мне новый контракт, но делаешь это без уважения", - заявил француз
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В дубль Зенита его.
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Утром говорили про ближайшие дни, а уже месяцы.
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