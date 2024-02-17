«Интер» разнес «Салернитану» – 4:0. Забили Тюрам, Лаутаро, Думфрис и Арнаутович
«Интер» разгромил «Салернитану» (4:0) в 25-м туре Серии А.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 16 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 17 Тюрам, 2:0 – 19 Мартинес, 3:0 – 40 Думфрис, 4:0 – 90 Арнаутович.
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Интер –
Зоммер, Думфрис, де Врей, Павар, Бастони (Бьюкенен, 77), Карлос Аугусто, Мхитарян (Классен, 60), Чалханоглу (Аслани, 66), Барелла, Тюрам (Санчес, 60), Мартинес (Арнаутович, 60).
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Салернитана –
Очоа, Боатенг (Маджоре, 24), Пасалидис, Пеллегрино, Дзаноли (Кастанос, 83), Самбия, Кандрева, Башич, Кулибали (Ленговски, 65), Тшауна (Нванкво, 83), Диа (Вейсман, 64).
- Предупреждение:
- Тшауна (71).
как хорошо, что лидеры остались в тонусе и отдохнули перед важным матчем
Аугусто хорош, 2 голевые, Лаутаро & Тюрам - стабильность, Зоммера с 15 сухарём 🔥
вот какой в этом смысл?
такая отличная возможность дать перекур стартовым, наиграть замены. но нет...
План Индзаги сработал. У Интера перед АТМ 1 день преимущество, плюс дома. Поэтому если основным составом решить быстро матч, то все равно к АТМу все будут в кондиции лучшей чем у АТМ. И риска потери очков с Салерно нет.
Так наверное. Иначе стартовый состав с Салерной необъясним.
оправдывает появление в старте
А то палка стреляет раз 100 лет,дабы не проиграть аутсайдеру...
Победы Интеру и хорошо подготовиться к Атлетико!
Хотя изначально все же казалось,что Салернитана как аутсайдер,что-то попытается навязать лидеру чемпионата...но,без шансов!)
наконец забили, по факту минимум 3 : 0 уже могло быть, но ничего страшного, всё впереди😂