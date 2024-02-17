«Интер» разнес «Салернитану» – 4:0. Забили Тюрам, Лаутаро, Думфрис и Арнаутович

Теги Интер серия А Италия Салернитана онлайны Футбол

«Интер» разгромил «Салернитану» (4:0) в 25-м туре Серии А.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Интер – Салернитана 4:0 (3:0, 1:0)
Дата проведения
16 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Тюрам, 2:0 – 19 Мартинес, 3:0 – 40 Думфрис, 4:0 – 90 Арнаутович.
ИнтерЗоммер, Думфрис, де Врей, Павар, Бастони (Бьюкенен, 77), Карлос Аугусто, Мхитарян (Классен, 60), Чалханоглу (Аслани, 66), Барелла, Тюрам (Санчес, 60), Мартинес (Арнаутович, 60).
СалернитанаОчоа, Боатенг (Маджоре, 24), Пасалидис, Пеллегрино, Дзаноли (Кастанос, 83), Самбия, Кандрева, Башич, Кулибали (Ленговски, 65), Тшауна (Нванкво, 83), Диа (Вейсман, 64).
Предупреждение:
Тшауна (71).

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97 комментариев
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На Меацца сейчас 75 тысяч зрителей плюс Зоммер.
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Почти без ротации🤔 надеюсь в первом тайме уже все решится и некоторые отдохнут
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Игра с главным аутсайдером чемпионата,надеюсь команда подойдёт с нужным настроем.Победы Интеру сегодня.
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Жду дебюта Толяна Буханкина
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Забил всё-таки Буратиныч. Ну всё, можно спать спокойно.
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всех с победой, ждём игру с Атлетико!
как хорошо, что лидеры остались в тонусе и отдохнули перед важным матчем

Аугусто хорош, 2 голевые, Лаутаро & Тюрам - стабильность, Зоммера с 15 сухарём 🔥
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Дуффи 3 забивает 🔥🔥🔥
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ни одной замены...
вот какой в этом смысл?
такая отличная возможность дать перекур стартовым, наиграть замены. но нет...
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Пошла вода горячая)) молодцы 👏🏼 ждём продолжение
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"ИзиКатка" - как говорится!))) Давно такого красивого отрыва не было от преследователей в таблице!)))
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Арнаутович отпраздновал с таким видом, как будто всю карьеру в Салернитане провёл)
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А вот и Капитан 2:0 🔥
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Даёшь 5 замен сходу.
План Индзаги сработал. У Интера перед АТМ 1 день преимущество, плюс дома. Поэтому если основным составом решить быстро матч, то все равно к АТМу все будут в кондиции лучшей чем у АТМ. И риска потери очков с Салерно нет.
Так наверное. Иначе стартовый состав с Салерной необъясним.
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Ну не 2—0 в каждом тайме конечно, но счет 4—0я угадал. Арнаутовича с голом))
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Дуффи с голом💪
оправдывает появление в старте
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все можно выпускать льва из клетки вместе с пятконутовичем
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Ответ Трент Резнор
А вот и Капитан 2:0 🔥
у меня трансляция отстаёт, когда ты написал этот комментарий, я повтор первого гола ещё смотрел :))
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Ответ Kit244098
Ну с игрой все понятно. Интер сегодня напинает от души. А вот в честь чего у итальянцев минута молчания? В игре Торино тоже самое было. Кто в теме?
В память о жертвах наводнения в области Эмилия-Романья.
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Главное не потерять контроль над происходящем!
А то палка стреляет раз 100 лет,дабы не проиграть аутсайдеру...
Победы Интеру и хорошо подготовиться к Атлетико!
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Ответ grande Inter
всех с победой, ждём игру с Атлетико! как хорошо, что лидеры остались в тонусе и отдохнули перед важным матчем Аугусто хорош, 2 голевые, Лаутаро & Тюрам - стабильность, Зоммера с 15 сухарём 🔥
Главное что без травм. Это важно.
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Уверенная победа,даже сомнений не было!
Хотя изначально все же казалось,что Салернитана как аутсайдер,что-то попытается навязать лидеру чемпионата...но,без шансов!)
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Доминация на уровне Сити и Ливерпуля, ждем ротацию во втором тайме
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Ответ Vlados 86
Арнаутович отпраздновал с таким видом, как будто всю карьеру в Салернитане провёл)
Потому что задолбали ему отменять голы. Он уже не знает радоваться или нет.
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Тюраммммм!!
наконец забили, по факту минимум 3 : 0 уже могло быть, но ничего страшного, всё впереди😂
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Аслани давай выпускай
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дождались Буханкина
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Интер с победой.
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легенда🔥
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Ответ Е.Р.
Аслани давай выпускай
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Ответ grande Inter
легенда🔥
Прикинь 😂
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