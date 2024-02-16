Федерация фигурного катания и НОК Канады подадут апелляцию на решение ISU присудить России бронзу командного турнира Олимпиады-2022

Канада оспорит решение присудить российским фигуристам бронзу Олимпиады-2022.

фигурного катания и Олимпийский комитет Канады подадут апелляцию на решение Международного союза конькобежцев ( ) присудить сборной России бронзовые медали командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

ISU переместил российскую команду с первого места на третье после аннулирования результатов Камилы Валиевой. Сборная Канады осталась на четвертом месте.

«Skate Canada считает, что для целостности соревнований по фигурному катанию очень важно, чтобы правила и нормы соблюдались последовательно и справедливо.

Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводами, к которым он пришел, и считаем, что независимое рассмотрение дела обеспечит столь необходимую ясность для всех заинтересованных сторон», – говорится в заявлении федерации.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?