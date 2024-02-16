Федерация фигурного катания и НОК Канады подадут апелляцию на решение ISU присудить России бронзу командного турнира Олимпиады-2022

Теги сборная России ISU сборная Канады Олимпиада-2022 командные соревнования Федерация фигурного катания Канады НОК Канады Фигурное катание

Канада оспорит решение присудить российским фигуристам бронзу Олимпиады-2022.

Федерация фигурного катания и Олимпийский комитет Канады подадут апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) присудить сборной России бронзовые медали командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

ISU переместил российскую команду с первого места на третье после аннулирования результатов Камилы Валиевой. Сборная Канады осталась на четвертом месте.

«Skate Canada считает, что для целостности соревнований по фигурному катанию очень важно, чтобы правила и нормы соблюдались последовательно и справедливо.

Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводами, к которым он пришел, и считаем, что независимое рассмотрение дела обеспечит столь необходимую ясность для всех заинтересованных сторон», – говорится в заявлении федерации.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

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15 комментариев
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Они получат эту бронзу.
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Медали медали как же все хотят медали, этих спортсменов потом и не вспомнят и через года будут пересматривать выступления Камилы….
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цыгане.
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Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален модератором
А это вообще ни в какие ворота , даже обсуждать нет смысла
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Надеюсь наши тоже подадут и золото просто так отдавать не будут.
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Кленовый лист идите #####. Это точно заслужили
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Тут не все. "мы хотим выразить нашу полную поддержку и восхищение золотыми и серебряными медалистами из Соединенных Штатов Америки и Японии. Их упорный труд, самоотверженность и исключительные достижения заслуживают признания, и мы искренне надеемся, что они своевременно получат свои заслуженные медали."

А нам хоть бронзочку пожалуста, деревянные совсем отстой, а мы вон какие хорошие.
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Долго как-то телятся, ведь месяц обращений несогласных на исходе. Надеюсь, что в ISU встретятся 2 апелляции: России и Канады.
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Попрошайки бессовестные
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мне кажется, что это сообщение с бородой. Уже прошел месяц со времени решения кас.
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А чего ж вы коменты отключили под высказыванием Уткина про Навального? Нечаев — кремлёвская мурзилка. Спортс стал полным говнищем.
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Ответ PolarBear
Так низко опускаться Канаде за какую то бронзулетку- стремно и позорно
Комментарий удален модератором
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