Промес объявлен в международный розыск. Нидерланды принимают меры по экстрадиции игрока «Спартака»

Квинси Промес объявлен в международный розыск.

Прокуратура Нидерландов сообщила «РИА Новости», что приняла меры для экстрадиции футболиста « », но пока это не привело к результатам.

В среду суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. До этого он был осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.

Вчера стало известно, что прокуратура Нидерландов арестовала девять объектов недвижимости Промеса.

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