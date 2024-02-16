Промес объявлен в международный розыск. Нидерланды принимают меры по экстрадиции игрока «Спартака»
Квинси Промес объявлен в международный розыск.
Прокуратура Нидерландов сообщила «РИА Новости», что приняла меры для экстрадиции футболиста «Спартака», но пока это не привело к результатам.
В среду суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. До этого он был осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.
Вчера стало известно, что прокуратура Нидерландов арестовала девять объектов недвижимости Промеса.
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