Промес объявлен в международный розыск. Нидерланды принимают меры по экстрадиции игрока «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес объявлен в международный розыск.

Прокуратура Нидерландов сообщила «РИА Новости», что приняла меры для экстрадиции футболиста «Спартака», но пока это не привело к результатам.

В среду суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. До этого он был осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.

Вчера стало известно, что прокуратура Нидерландов арестовала девять объектов недвижимости Промеса.

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Квинси Промес

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306 комментариев
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Жаль парня. Подкинули в карман 1,5 тонны наркоты.
+502
-20
+482
Ответ Дядя ТУРА
Жаль парня. Подкинули в карман 1,5 тонны наркоты.
Да и ещё и нож)))
+180
-8
+172
Спартак занимается укрывательством международных преступников, народная команда 🥱
+199
-46
+153
Я так понимаю цвета Спартака - красный это кровь, а белый это кокаин.
+150
-13
+137
Ответ Ностальгическое
Спартак занимается укрывательством международных преступников, народная команда 🥱
тогда уж международная)
+140
-4
+136
Счастье для комментаторов sports.ru выглядит именно так
+106
-20
+86
Ответ forzen
Я так понимаю цвета Спартака - красный это кровь, а белый это кокаин.
там не просто белый цвет, а белая полоса)
+71
-1
+70
Позорище, что спартак до сих пор не выкинул его
+58
-18
+40
Ответ Ностальгическое
Спартак занимается укрывательством международных преступников, народная команда 🥱
Все верно, ведь и государство этим занимается. Спартак в духе времени.
+49
-20
+29
Ответ Gaiar
Так, ну что теперь скажут фанатики Спартака? Снова Газпром виноват?
Кокспром)
+31
-5
+26
Не понимаю позицию Спартака, в команде преступник, с достаточно серьезным обвинением, любой другой европейский клуб выгнал бы сразу
+38
-12
+26
А вы награду за его поимку назначьте, глядишь какой нибудь бородатый дядька из защитников Спартака, который не счастлив, скрутит и доставит по адресу.
+28
-2
+26
Это ли не повод отправить спартак в пердив ?
+34
-9
+25
Ответ dudufufu
Счастье для комментаторов sports.ru выглядит именно так
Так вот кто виноват
+26
-6
+20
На месте Спартака - я бы выдал преступника, глядишь и в Европе подумают , что с русскими можно иметь дело
+45
-25
+20
Парам парам пам! Ту
+25
-7
+18
Получается заговор против Спартака вышел на международный уровень?
+19
-1
+18
Ответ Tomas Nepotrebko
там не просто белый цвет, а белая полоса)
белая полоса поперёк флага Спартака означает дорожку, ой, в смысле дорогу.
тяжёлую дорогу народного клуба к чемпионству...
+19
-1
+18
Ответ valentiy21
Комментарий скрыт
разве Зенит подобрал уголовника Кокорина и сейчас держит наркобарона в команде?)
+20
-2
+18
Будет сделан запрос через Интерпол. Потом запрос на экстрадицию. Поскольку политической составляющей в деле нет, большая вероятность на выдачу.
Но будем смотреть.
+18
-1
+17
Ответ Tahir Turk
На месте Спартака - я бы выдал преступника, глядишь и в Европе подумают , что с русскими можно иметь дело
Я могу тебя шокировать, поэтому скажу аккуратно: ситуация с футболом в России не зависит от того выдаст ли Промеса Спартак. Есть одно маааленькое дело, которое все еще очень активно идет.
+18
-3
+15
вот что с этим человеком не так? у тебя есть куча денег, известность, все условия для прекрасной жизни до самого её конца. как может в голове родиться мысль вложиться в наркобизнес???
+16
-1
+15
Ответ Дядя ТУРА
Жаль парня. Подкинули в карман 1,5 тонны наркоты.
В кузов 😂🤣
+16
-3
+13
Ответ Gaiar
Так, ну что теперь скажут фанатики Спартака? Снова Газпром виноват?
Нет, голландский Газпром, ротердаамский
+18
-6
+12
Лучшая новость про Спартак со времён бромантана)
+17
-6
+11
Так, ну что теперь скажут фанатики Спартака? Снова Газпром виноват?
+35
-25
+10
Ответ Южанин78
Да и ещё и нож)))
Что нож-то?! Брата подкинули!
+9
-1
+8
Ответ Саня Беляков
Позорище, что спартак до сих пор не выкинул его
Прочитал как "не выкупил"
+10
-2
+8
Ответ valentiy21
Комментарий скрыт
Жаль только, что речь про Спартак на данный момент. И то что Спартак его прикрывает - это позор.
+8
-1
+7
Ответ Tomas Nepotrebko
там не просто белый цвет, а белая полоса)
А буква С от слова Cocaine
+7
-1
+6
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