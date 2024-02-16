Уткин о смерти Навального в колонии: «Добрая память Алексею, безвременно ушедшему от нас»

Блогер Василий Уткин высказался о смерти Алексея Навального.

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что 16 февраля в исправительной колонии №3 осужденный политик после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Реанимационные мероприятия «положительных результатов не дали».

По данным источника RT, у него оторвался тромб.

«Добрая память Алексею Навальному, безвременно ушедшему от нас», – написал .

В 2022 году был приговорен Лефортовским районным судом Москвы к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду. В 2023-м Московский городской суд приговорил его еще к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинениям в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности, призывах к экстремизму в интернете.