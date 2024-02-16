«Промес пусть после завершения тренирует детишек у нас. Как возвращаться в Нидерланды, если грозит такой срок?» Ещенко об осужденном хавбеке «Спартака»
Андрей Ещенко советует осужденному в Нидерландах Квинси Промесу остаться в РФ.
«Промес – хороший игрок. Пусть спокойно остается в Москве до конца карьеры. Если останется в России и «Спартаке», то все будет хорошо.
Как возвращаться в Нидерланды, если грозит такой срок? Пусть после завершения тренирует детишек у нас.
Учитывая, как Промес помогал клубу, сколько отдал сил и энергии, возможно, что «Спартак» пойдет ему навстречу», – сказал бывший защитник красно-белых.
Промес в международном розыске. Что это для него значит?
«Спартак» сломается без Промеса. На нем завязано слишком много
совсем поехавший чтоли ?
Так себе и представил родителей, которые ведут своиx детишек в спартаковскую спорт-школу:
"И обязательно поинтересуйся у дяди Промеса, как правильно делать закладку!"
Я на всякий случай Вас в ЧС внесу. А то вдруг загорится что-нибудь от Вас...
Промес - легенда Спартака?
Какой клуб - такие и легенды.