«Промес пусть после завершения тренирует детишек у нас. Как возвращаться в Нидерланды, если грозит такой срок?» Ещенко об осужденном хавбеке «Спартака»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Квинси Промес Матч ТВ Футбол

Андрей Ещенко советует осужденному в Нидерландах Квинси Промесу остаться в РФ.

«Промес – хороший игрок. Пусть спокойно остается в Москве до конца карьеры. Если останется в России и «Спартаке», то все будет хорошо.

Как возвращаться в Нидерланды, если грозит такой срок? Пусть после завершения тренирует детишек у нас.

Учитывая, как Промес помогал клубу, сколько отдал сил и энергии, возможно, что «Спартак» пойдет ему навстречу», – сказал бывший защитник красно-белых.

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158 комментариев
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Сейчас бы детей доверять наркоторговцу 🤦‍♂️
совсем поехавший чтоли ?
+287
-6
+281
- А сейчас, детишки, я научу вас как ставить закладки. Ванечка, положи нож. Урок поножовщины у нас завтра
+112
-1
+111
Нормальный?
+115
-5
+110
Как можно быть настолько тупым?)
+90
-5
+85
Ответ Red_Marlboro_
Сейчас бы детей доверять наркоторговцу 🤦‍♂️ совсем поехавший чтоли ?
Нормальный мужик в стрингах позировать не будет.
+89
-10
+79
Там хоть кто-нибудь приличный есть из причастных к Спартаку? Уж до чего я нелюбитель КБ, но такой гнусности от них даже я не ожидал. Хоть бы кто-нибудь осудил его. А это единственная нормальная реакция. Но нет, уже дошли не просто до защиты торговца смертью, а про детей начали заикаться. Что со Спартаком не так? Ужас.
+82
-4
+78
Они там действительно поехавшие.Да такого к детишкам на пушечный выстрел нельзя подпускать.
+49
-4
+45
пацаны, никто случайно не знает, почему в соседней новости комменты закрыты?
+43
-2
+41
Ответ Дмитрий9779
Нормальный мужик в стрингах позировать не будет.
🤣 Я даже и забыл за это, стыдно конечно таким быть 😊
+31
-4
+27
Вариант честно понести наказание спартаковцами не рассматривается в принципе? Ах да, у них же ни чести, ни совести.
+25
-2
+23
Чем дальше, тем чудесатее )))

Так себе и представил родителей, которые ведут своиx детишек в спартаковскую спорт-школу:
"И обязательно поинтересуйся у дяди Промеса, как правильно делать закладку!"
+18
-1
+17
Ответ fil_spb
Там хоть кто-нибудь приличный есть из причастных к Спартаку? Уж до чего я нелюбитель КБ, но такой гнусности от них даже я не ожидал. Хоть бы кто-нибудь осудил его. А это единственная нормальная реакция. Но нет, уже дошли не просто до защиты торговца смертью, а про детей начали заикаться. Что со Спартаком не так? Ужас.
Назаров, Белоголовцев, Шендерович - болелы СМ и вполне приличные люди, как по мне, но им сегодня не до Спартака
+30
-13
+17
Ответ Дмитрий9779
Они там действительно поехавшие.Да такого к детишкам на пушечный выстрел нельзя подпускать.
Не удивлюсь если бы Промеса за педофилию осудили, Ещенко всë равно его к детям предлагал бы отправить
+21
-4
+17
Ответ Рэд Уайт
Комментарий скрыт
Странно, конечно. Но это Ваш организм - Вам виднее.

Я на всякий случай Вас в ЧС внесу. А то вдруг загорится что-нибудь от Вас...
+19
-3
+16
Что со спартачами не так, а?
+16
-2
+14
Итак, чушпаны, сегодня мы рассмотрим тему тактики поведения при непонятках с братом
+11
0
+11
Ответ sergio_lunatico
пацаны, никто случайно не знает, почему в соседней новости комменты закрыты?
Боятся по шапки получить
+12
-1
+11
Пусть твоих детишек тренирует.
+11
-1
+10
Реально уже абсурд происходит какой-то...
+9
0
+9
норм такое прикрытие для распространения наркотиков
+10
-2
+8
Они там вообще что ли пробитые?
+7
0
+7
Ответ sergio_lunatico
пацаны, никто случайно не знает, почему в соседней новости комменты закрыты?
Видимо, решили, что проще и моральнее закрыть, чем постоянно подчищать.
+8
-1
+7
Ответ fil_spb
Там хоть кто-нибудь приличный есть из причастных к Спартаку? Уж до чего я нелюбитель КБ, но такой гнусности от них даже я не ожидал. Хоть бы кто-нибудь осудил его. А это единственная нормальная реакция. Но нет, уже дошли не просто до защиты торговца смертью, а про детей начали заикаться. Что со Спартаком не так? Ужас.
А когда с КБ было что-то так? Не клуб, а недоразумение какое-то. С такими же глупыми поклонниками.
+15
-8
+7
Каждое заказное интервью, цитата из него и пост в поддержку Поромеса от "бывших" КБ и сочувствующих, вбивает очередной гвоздь в гроб репутации клуба.

Промес - легенда Спартака?
Какой клуб - такие и легенды.
+10
-3
+7
Да, и обязательно пусть расскажет детям, почему остался в России. Ещенко совсем Ку-ку.
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Идиoт
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Они там походу и какого-нибудь Чикатило оправдают, если будет за Спартак забивать исправно)
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-2
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Антошка, Антошка, пойдём копать закладки.
+7
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Да, вы правильно поняли. Но самое главное беда в том, что находятся люди, поддерживающие это предложение. А с такими людьми у страны нет будущего.
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В России три беды: дураки, дороги и Ещенки… упс повторяюсь
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