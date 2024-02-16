«Промес пусть после завершения тренирует детишек у нас. Как возвращаться в Нидерланды, если грозит такой срок?» Ещенко об осужденном хавбеке «Спартака»

Андрей Ещенко советует осужденному в Нидерландах Квинси Промесу остаться в РФ.

«Промес – хороший игрок. Пусть спокойно остается в Москве до конца карьеры. Если останется в России и « », то все будет хорошо.

Как возвращаться в Нидерланды, если грозит такой срок? Пусть после завершения тренирует детишек у нас.

Учитывая, как Промес помогал клубу, сколько отдал сил и энергии, возможно, что «Спартак» пойдет ему навстречу», – сказал бывший защитник красно-белых.

Промес в международном розыске. Что это для него значит?

«Спартак» сломается без Промеса. На нем завязано слишком много