Мбаппе для перехода в «Реал» должен публично объявить об уходе из «ПСЖ» в ближайшие дни и принять все условия. Зарплата – около 30 млн евро в год

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

Названы шаги, которые еще предстоит сделать Килиану Мбаппе для перехода в «Реал».

Вчера стало известно, что нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб летом. В ближайшие дни, если ничего не изменится, Мбаппе должен объявить об этом публично. Он знает, что для перехода в «Реал» должен сделать это, и он пойдет на такой шаг.

Как только Мбаппе это сделает, «Реал» предложит ему контракт, об условиях которого форвард уже проинформирован, но подписей под документами еще нет. Чтобы перейти в «Реал», Мбаппе должен будет просто принять предложенные условия. Руководство «Мадрида» заняло жесткую позицию в этом вопросе, пишет Marca.

В ходе встреч руководителей «Реала» по поводу возможного трансфера Мбаппе обсуждалось, как важно сохранить атмосферу в раздевалке и не нарушить финансовую стабильность клуба. Никто не собирается предлагать Килиану такие условия, которые поставили бы ситуацию в «Реале» под угрозу.

Вероятно, «Реал» предложит Мбаппе контракт с зарплатой около 30 млн евро за сезон. Также он получит подписной бонус, как и все игроки, переходившие в «Мадрид» бесплатно.

Перед переходом Мбаппе должен будет подтвердить, что понимает, что в «Реале» он не будет выше остальных. Килиану придется делить роль лидера с теми, кто уже проявил себя в «Мадриде».

В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 31 гол и семь результативных передач в 30 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.

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55 комментариев
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Учитывая 20млн для Модрича, Вини, Алабы и Крооса, то 30млн для Мбаппе вполне адекватные деньги.

Подписной до 100млн тоже адекватно, учитывая что игрок переходит бесплатно и текущие цены по 100млн на всякие брёвна, аля Кайседо или Араухо.
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Ответ dr. cage
Если 30 без налогов то норм.. Это чистыми лямов 17-18.. По идее не порушит зарплатную структуру в Реале.. Но если чистыми, то через полгода-год начнётся череда требований нового контракта от Вини, Джуда, Родриго, Камы и других.
Зарплата Роналду выбивалась из общей структуры и ничего)

Ведь все прекрасно понимают, что Мбаппе еще и принесет клубу больше других (на данный момент). И плюс он переходит бесплатно.

Так что ничего страшного не будет, если Мбаппе подпишет длинный контракт.
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+10
Ответ kikujiro
Публично объявить об уходе и лобызнуть в десны Переса
это лучше, чем говорить на презентации, что Месси лучший. а после ухода из барсы говорить, что так не считаешь и это заставляют делать 🤣
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+5
Пожар в Каталонии виден из космоса
+12
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+4
Если 30 без налогов то норм..
Это чистыми лямов 17-18.. По идее не порушит зарплатную структуру в Реале..

Но если чистыми, то через полгода-год начнётся череда требований нового контракта от Вини, Джуда, Родриго, Камы и других.
+11
-7
+4
Ответ Barsenoga
Никакие голактикос с лысом зеданом и раулем не могли остановить мою барсу затем был ронялда с кака и привет 6-2 и так из поколение в поколение это судьба пусть мббапе подумает иначе его ждет позор как всех кто одел футболку реаля.
Последние Эль-Классико 0:4,1:2,1:4.🧯🧯🧯
+4
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+2
Ответ Barsenoga
Никакие голактикос с лысом зеданом и раулем не могли остановить мою барсу затем был ронялда с кака и привет 6-2 и так из поколение в поколение это судьба пусть мббапе подумает иначе его ждет позор как всех кто одел футболку реаля.
Тебе сколько лет было Когда Зизу с Раулем обыгрывали каталонцев на Камп Ноу?)Или лишь бы приплести их.
+2
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+2
Ответ Dexter Morgan
Если действительно речь о таких деньгах, то всё справедливо. Это и так космические деньги. А всё остальное Мбаппе должен заслужить. Всё же он не в статусе лучшего в мире переходит.
Впринципе, за годы в ПСЖ он неплохо заработал и не думаю, что для него самого это сейчас самый главный фактор, именно для него, а не его матери и окружения, наверняка он хочет попробовать свои силы в Реале, все таки один из самых лучших клубов мирп с огромной армией болельщиков.
+2
-1
+1
Ответ Barsenoga
Никакие голактикос с лысом зеданом и раулем не могли остановить мою барсу затем был ронялда с кака и привет 6-2 и так из поколение в поколение это судьба пусть мббапе подумает иначе его ждет позор как всех кто одел футболку реаля.
он вернулся)))
+2
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+1
Ответ EmilKB24
Зарплата Роналду выбивалась из общей структуры и ничего) Ведь все прекрасно понимают, что Мбаппе еще и принесет клубу больше других (на данный момент). И плюс он переходит бесплатно. Так что ничего страшного не будет, если Мбаппе подпишет длинный контракт.
Да даже безотносительно игрового вклада, Мбаппе на другом маркетинговом уровне находится, при всем уважении даже к Джуду сейчас.
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Ответ EmilKB24
Зарплата Роналду выбивалась из общей структуры и ничего) Ведь все прекрасно понимают, что Мбаппе еще и принесет клубу больше других (на данный момент). И плюс он переходит бесплатно. Так что ничего страшного не будет, если Мбаппе подпишет длинный контракт.
ну как бесплатно , сотку подъемных придется отдать .
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Ответ Alex Serpen
Учитывая 20млн для Модрича, Вини, Алабы и Крооса, то 30млн для Мбаппе вполне адекватные деньги. Подписной до 100млн тоже адекватно, учитывая что игрок переходит бесплатно и текущие цены по 100млн на всякие брёвна, аля Кайседо или Араухо.
Сравнить Араухо с Кайседо.. ну такое)
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Почти 1 евро в секунду
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Мбаппе должен будет просто принять предложенные условия. Руководство «Мадрида» заняло жесткую позицию в этом вопросе, пишет Marca.
Может ещё контракт нельзя читать перед подписанием?))
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Да перейдет, скорее всего. Но контракт на пару с мамашей пожирнее будет до последнего выбивать.
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Ответ Alex Serpen
Учитывая 20млн для Модрича, Вини, Алабы и Крооса, то 30млн для Мбаппе вполне адекватные деньги. Подписной до 100млн тоже адекватно, учитывая что игрок переходит бесплатно и текущие цены по 100млн на всякие брёвна, аля Кайседо или Араухо.
Чистыми в Реале никто больше 12-14 млн не получает..

И если 30 млн Мбаппе чистые, то это будет бунт..

Если грязными, то всего на 2-3 лимона больше остальных.. И это уже приемлемо..
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Ответ Влад Аронофски
это лучше, чем говорить на презентации, что Месси лучший. а после ухода из барсы говорить, что так не считаешь и это заставляют делать 🤣
Сейчас будут заставлять говорить что Роналду лучший игрок в истории футбола)
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Ответ RaNk-1
Модрич не получает чистую 20-ку в Реале. Ровно как и Кроос с Алабой.
Платёжная ведомость Реала:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/3188140.html
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Ответ dr. cage
Чистыми в Реале никто больше 12-14 млн не получает.. И если 30 млн Мбаппе чистые, то это будет бунт.. Если грязными, то всего на 2-3 лимона больше остальных.. И это уже приемлемо..
Да, я про грязные говорил.
У пятерых игроков 20-25млн.
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Ответ фк кабинет
Тяжёлый выбор для Мбаппе)Выиграть ЛЧ и побороться за Золотой мяч в Реале либо быть катарской игрушкой в Лиге фермеров.
Открою тебе тайну и за лч боролся в финале и за зм в прошлом сезоне но есть Месси которому все дарят за былые заслуги
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Ответ АРХАТ
Мбаппе должен будет просто принять предложенные условия. Руководство «Мадрида» заняло жесткую позицию в этом вопросе, пишет Marca. Может ещё контракт нельзя читать перед подписанием?))
То что написано мелким почерком - точно нельзя)
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Ответ АРХАТ
В Испании же 50% налог так что от 30 всего 15 останется
В Испании в зависимости от определённых факторов от 40 до 47% вроде.. От 50 и до 55% как раз во Франции..

Но могу ошибаться..
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Ответ Влад Аронофски
есть такая боязнь, если честно кстати. Мне кажется, что уж лучше Холланда надо было пытаться забрать
Если бы Мбаппе сейчас было лет 28, то я был бы солидарен.. Но он придёт в возрасте, в котором приходил его кумир Роналду.. Я более оптимистичен в этом плане..
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Ответ dr. cage
И на чем вы основываетесь? Ведь ситуации абсолютно разные.
есть такая боязнь, если честно кстати. Мне кажется, что уж лучше Холланда надо было пытаться забрать
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Ответ Alexander Zubkov
Чё та у меня есть ощущение, что он в итоге повторит судьбу Азара или ещё хуже, Ибрагимовича в Барсе.
Это шутка? Тут даже сравнивать нельзя. Златан нормально отыграл сезон за Барсу, в отличии от бельгийца, который вообще не играл.
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Ответ Abu Ibrahim
ну как бесплатно , сотку подъемных придется отдать .
Подписной бонус есть всегда. Просто разный.
И не будет 100. Я уверен.

Но в любом случае, Мадрид потратит на Мбаппе (в виде подписного бонуса) меньше, чем его рыночная стоимость. Причем намного. И это тоже надо учитывать.

Даже если его трансфер обойдется в 100 млн подписных - это все равно дешевле того же Джуда)
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Ответ EmilKB24
Зарплата Роналду выбивалась из общей структуры и ничего) Ведь все прекрасно понимают, что Мбаппе еще и принесет клубу больше других (на данный момент). И плюс он переходит бесплатно. Так что ничего страшного не будет, если Мбаппе подпишет длинный контракт.
Ну кстати ситуации Роналду и Мбаппе похожи, если смотреть непосредственно на их реноме.. Два статусных игрока в самом соку..
Но одно дело, когда Роналду приходил, это было сборище, которое 2 года сидело без чемпионства, за лучших игроков того Реала предлагали от силы 30 млн и на ЗМ не претендовал никто..

А Мбаппе переходит в команду, которая имеет свежие регалии, да и в списке номинантов на ЗМ некоторые из них располагаются рядом с Мбаппе.
Поэтому на зп Рона в 2009-м не возбухал никто..

А на зп Мбаппе можно и позариться
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Ответ dr. cage
Если 30 без налогов то норм.. Это чистыми лямов 17-18.. По идее не порушит зарплатную структуру в Реале.. Но если чистыми, то через полгода-год начнётся череда требований нового контракта от Вини, Джуда, Родриго, Камы и других.
Могут на медиа права лучше условия сделать или уже договорились.
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Ответ answer89
Джуд в течение пары лет легко может встать с Мбаппе на одну ступеньку, а то и выше.
Для этого и хотят взять Мбаппе, чтобы клуб в целом был сильнее и стабильнее: если все прибавят, то будет толь о лучше и для клуба и для болел☝️
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Ответ dr. cage
Если 30 без налогов то норм.. Это чистыми лямов 17-18.. По идее не порушит зарплатную структуру в Реале.. Но если чистыми, то через полгода-год начнётся череда требований нового контракта от Вини, Джуда, Родриго, Камы и других.
В Испании же 50% налог так что от 30 всего 15 останется
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