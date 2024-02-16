Мбаппе для перехода в «Реал» должен публично объявить об уходе из «ПСЖ» в ближайшие дни и принять все условия. Зарплата – около 30 млн евро в год
Названы шаги, которые еще предстоит сделать Килиану Мбаппе для перехода в «Реал».
Вчера стало известно, что нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб летом. В ближайшие дни, если ничего не изменится, Мбаппе должен объявить об этом публично. Он знает, что для перехода в «Реал» должен сделать это, и он пойдет на такой шаг.
Как только Мбаппе это сделает, «Реал» предложит ему контракт, об условиях которого форвард уже проинформирован, но подписей под документами еще нет. Чтобы перейти в «Реал», Мбаппе должен будет просто принять предложенные условия. Руководство «Мадрида» заняло жесткую позицию в этом вопросе, пишет Marca.
В ходе встреч руководителей «Реала» по поводу возможного трансфера Мбаппе обсуждалось, как важно сохранить атмосферу в раздевалке и не нарушить финансовую стабильность клуба. Никто не собирается предлагать Килиану такие условия, которые поставили бы ситуацию в «Реале» под угрозу.
Вероятно, «Реал» предложит Мбаппе контракт с зарплатой около 30 млн евро за сезон. Также он получит подписной бонус, как и все игроки, переходившие в «Мадрид» бесплатно.
Перед переходом Мбаппе должен будет подтвердить, что понимает, что в «Реале» он не будет выше остальных. Килиану придется делить роль лидера с теми, кто уже проявил себя в «Мадриде».
В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 31 гол и семь результативных передач в 30 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.
🔥 Все, Мбаппе покидает Париж. Уже сообщил президенту «ПСЖ»
Неужели сериал Мбаппе и «Реала» заканчивается? Вот все эпизоды
Подписной до 100млн тоже адекватно, учитывая что игрок переходит бесплатно и текущие цены по 100млн на всякие брёвна, аля Кайседо или Араухо.
Ведь все прекрасно понимают, что Мбаппе еще и принесет клубу больше других (на данный момент). И плюс он переходит бесплатно.
Так что ничего страшного не будет, если Мбаппе подпишет длинный контракт.
Это чистыми лямов 17-18.. По идее не порушит зарплатную структуру в Реале..
Но если чистыми, то через полгода-год начнётся череда требований нового контракта от Вини, Джуда, Родриго, Камы и других.
Может ещё контракт нельзя читать перед подписанием?))
И если 30 млн Мбаппе чистые, то это будет бунт..
Если грязными, то всего на 2-3 лимона больше остальных.. И это уже приемлемо..
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/3188140.html
У пятерых игроков 20-25млн.
Но могу ошибаться..
И не будет 100. Я уверен.
Но в любом случае, Мадрид потратит на Мбаппе (в виде подписного бонуса) меньше, чем его рыночная стоимость. Причем намного. И это тоже надо учитывать.
Даже если его трансфер обойдется в 100 млн подписных - это все равно дешевле того же Джуда)
Но одно дело, когда Роналду приходил, это было сборище, которое 2 года сидело без чемпионства, за лучших игроков того Реала предлагали от силы 30 млн и на ЗМ не претендовал никто..
А Мбаппе переходит в команду, которая имеет свежие регалии, да и в списке номинантов на ЗМ некоторые из них располагаются рядом с Мбаппе.
Поэтому на зп Рона в 2009-м не возбухал никто..
А на зп Мбаппе можно и позариться