Мбаппе для перехода в «Реал» должен публично объявить об уходе из «ПСЖ» в ближайшие дни и принять все условия. Зарплата – около 30 млн евро в год

Названы шаги, которые еще предстоит сделать Килиану Мбаппе для перехода в «Реал».

Вчера стало известно, что нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о решении покинуть клуб летом. В ближайшие дни, если ничего не изменится, Мбаппе должен объявить об этом публично. Он знает, что для перехода в «Реал» должен сделать это, и он пойдет на такой шаг.

Как только Мбаппе это сделает, «Реал» предложит ему контракт, об условиях которого форвард уже проинформирован, но подписей под документами еще нет. Чтобы перейти в «Реал», Мбаппе должен будет просто принять предложенные условия. Руководство « » заняло жесткую позицию в этом вопросе, пишет Marca.

В ходе встреч руководителей «Реала» по поводу возможного трансфера Мбаппе обсуждалось, как важно сохранить атмосферу в раздевалке и не нарушить финансовую стабильность клуба. Никто не собирается предлагать Килиану такие условия, которые поставили бы ситуацию в «Реале» под угрозу.

Вероятно, «Реал» предложит Мбаппе контракт с зарплатой около 30 млн евро за сезон. Также он получит подписной бонус, как и все игроки, переходившие в «Мадрид» бесплатно.

Перед переходом Мбаппе должен будет подтвердить, что понимает, что в «Реале» он не будет выше остальных. Килиану придется делить роль лидера с теми, кто уже проявил себя в «Мадриде».

В этом сезоне на счету 25-летнего форварда 31 гол и семь результативных передач в 30 матчах за «ПСЖ». Его статистику можно найти здесь.

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