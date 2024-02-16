Досрочно освобожден российский фанат Косов, осужденный во Франции на 10 лет за драку на Евро-2016

Теги Сборная России по футболу болельщики Евро-2016 Футбол

Российский болельщик Павел Косов, осужденный во Франции, досрочно освобожден.

Об этом Sport24 сообщил адвокат фаната.

Косова и еще одного россиянина Михаила Ивкина арестовали в феврале 2018 года в Германии за участие в беспорядках в Марселе во время Евро-2016.

В 2022-м суд присяжных во Франции признал их виновными в избиении английского фаната Эндрю Бэйча после матча между сборными России и Англии. В результате мужчина потерял память и был частично парализован. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения.

Косов получил 10 лет тюрьмы, Ивкин – три года. Так как время, проведенное под следствием, было зачтено в срок наказания, Ивкин 1 января 2021 года был депортирован в Россию, а Косов остался отбывать наказание во Франции.

Теперь Косов освобожден досрочно. Как пишет Иван Карпов, болельщик 19 февраля вылетит в Россию.

Русские фанаты получили 3 и 10 лет за драку в Марселе на Евро-2016. Их адвокат называл дело политическим

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58 комментариев
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Герой России получается
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Косов это Россия!
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ааа, это фамилия, я думаю чзх
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Успеет на Евро-2024
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Квинси приготовиться к обмену
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-4
+7
Ответ Чебурашка от Гены
Дрались толпа на толпу. Наши начистили британские фейсы. Бритты сбежали, оставив своего валяться. Россия рулит! Все боятся бриттов, только не наши парни. 👍 Надеюсь, не нужно рассказывать, что из себя представляют фаны Англии?
Аксиома Эскобара
+4
0
+4
Ответ seppblatter@mail.ru
Успеет на Евро-2024
«Вот же суки вот получите»
+3
-1
+2
Ответ Dmitry Orlov
А зачем обменивать, если человека уже освободили?
а зачем шутить вообще
+3
-1
+2
тут и хату могут дать за такое
+4
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Не зря я тортик сегодня купила! С возвращением, пацаны!
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Ответ qiqe
Жаль офф умер, были крутые времена 💪🏻
Да-да, он сам "умер". От старости, наверно. А не власти помогли оффу умереть.
+3
-2
+1
Ответ Сергей Фетисов
Интересный будет наверное рассказ про французскую тюрьму.:6 лет не хило.
Орден будет и повышение по службе.
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Ответ Чебурашка от Гены
Дрались толпа на толпу. Наши начистили британские фейсы. Бритты сбежали, оставив своего валяться. Россия рулит! Все боятся бриттов, только не наши парни. 👍 Надеюсь, не нужно рассказывать, что из себя представляют фаны Англии?
Сыночка
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Ответ Pok_Toholo
Они напали на обычных болельщиков, в числе которых были и пожилые люди.
Драка фанов в порту Марселя, продолжение на трибунах.
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Ответ Чебурашка от Гены
А конкретику можно? Что за теория Эскобара?
Аксиома.
Гугл в помощь
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Ответ Чебурашка от Гены
Подробней можно? Слышал, но не знаю.
оба варианта одинаково плохи
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вряд ли этот случай чему-то научит "фанатов"...
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Это тот Косов(Брунов) из фильма "Золотая мина"?
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Надо признать , Англия страна педофилов и алкашей. И не надо спорить.
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Интересный будет наверное рассказ про французскую тюрьму.:6 лет не хило.
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