Досрочно освобожден российский фанат Косов, осужденный во Франции на 10 лет за драку на Евро-2016

Российский болельщик Павел Косов, осужденный во Франции, досрочно освобожден.

Об этом Sport24 сообщил адвокат фаната.

Косова и еще одного россиянина Михаила Ивкина арестовали в феврале 2018 года в Германии за участие в беспорядках в Марселе во время Евро-2016.

В 2022-м суд присяжных во Франции признал их виновными в избиении английского фаната Эндрю Бэйча после матча между сборными России и Англии. В результате мужчина потерял память и был частично парализован. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения.

Косов получил 10 лет тюрьмы, Ивкин – три года. Так как время, проведенное под следствием, было зачтено в срок наказания, Ивкин 1 января 2021 года был депортирован в Россию, а Косов остался отбывать наказание во Франции.

Теперь Косов освобожден досрочно. Как пишет Иван Карпов, болельщик 19 февраля вылетит в Россию.

Русские фанаты получили 3 и 10 лет за драку в Марселе на Евро-2016. Их адвокат называл дело политическим