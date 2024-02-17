Адвокаты Промеса: «Пока вердикт неокончательный, подозреваемый должен считаться невиновным. Разъясним наши претензии апелляционному суду»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес ТАСС Футбол

Опубликовано официальное заявление адвокатов Квинси Промеса о его приговоре.

Футболист «Спартака» был приговорен к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков и объявлен в международный розыск. Прокуратура Амстердама пыталась доставить игрока в Нидерланды и приняла для этого меры, однако это пока не привело к его экстрадиции.

«14 февраля 2024 года суд в Амстердаме признал Квинси Промеса виновным в причастности к контрабанде кокаина и приговорил его к шести годам тюремного заключения.

Наш клиент отрицает, что каким-либо образом причастен к этой контрабанде кокаина. Таким образом, защита не может согласиться с вердиктом окружного суда Амстердама и подаст апелляцию от имени нашего клиента.

Это означает, что вердикт суда не является окончательным. Апелляционный суд Амстердама как вторая фактическая инстанция после подачи апелляции полностью пересмотрит уголовное дело нашего клиента.

Мы воспользуемся предстоящим периодом для тщательного изучения вердикта и доведения наших жалоб и пожеланий о дальнейшем расследовании до сведения Апелляционного суда Амстердама.

Пока вердикт не будет окончательным, ответы на дальнейшие вопросы по существу даны не будут. Мы дополнительно разъясним наши претензии апелляционному суду во время еще не назначенного публичного слушания.

Наконец, мы хотели бы подчеркнуть, что до тех пор, пока вердикт судьи не является окончательным, каждый подозреваемый в Нидерландах должен считаться невиновным. Это также относится к мистеру Промесу», – говорится в сообщении от лица адвокатов Промеса.

Промес в международном розыске. Что это для него значит?

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39 комментариев
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А адвокаты не объяснили почему "полностью невиновный" мистер Промес шкерится за пределами Родины и всячески избегает участия в судебных заседаниях? В чем причина такого поведения?
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-5
+19
Ответ Инженер Управляющий
Комментарий скрыт
Это видимо как раз в рамках точного и строгого выполнения контракта Промес пропустил все летние сборы своей команды, да? Хм, хорошая версия, звучит убедительно.
+21
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+19
Рафик полностью нуиноуный
+14
-4
+10
Ни разу не юрист, но разве решения суда не означает, что он таки виновный (в данный момент), а не подозреваемый. Который позднее (после удачной апелляции) будет оправдан. Нее ?.. И еще кажется, что где-то после начала следствия подозреваемый называется обвиняемым.
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Ответ rarog
А вообще занятно конечно. Если все суды признают его виновным а он все время до их решений будет играть -это не будет ли уникальным случаем когда признанный преступник играет в высшем дивизионе?
"Член ЛДПР, предприниматель Виктор Бут стал депутатом заксобрания Ульяновской области, получив мандат по партийному списку", а вы про футбол. Страна возможностей
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+5
Я не юрист конечно, но подача апелляции разве отменяет первоначальное решение суда? До рассмотрения апелляции он же вроде считается виновным и никак иначе
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Нарик должен сидеть
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Ответ xQcoW
Нарик должен сидеть
Он хуже чем нарик. Он - наркоторговец.
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Ответ Доктор Верховцев
«Суд в Амстердаме признал Квинси Промеса виновным»
У адвокатов другая точка зрения ;) На то они и адвокаты. Вот когда апелляцию выиграют и решение суда, признавшего Промеса виновным в контрабанде крупной партии наркотиков, отобьют, я первым извинюсь за то, что называю этого уголовника наркобарыгой ;)
Правда, чтобы он перестал быть уголовником, его еще должны оправдать по делу о поножовщине ;)
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Ответ Инженер Управляющий
Комментарий скрыт
А именно из-за этого контракта он пропускал сборы в странах, где его может достичь правосудие в виде экстрадиции в Нидерланды?
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Ответ Максим 1986
Потому что быть виновным и быть признанным виновным - это разные вещи
Мне эта словесная эквилибристика неинтересна. Мы так то о Промесе говорим. На нем пробы ставить негде. Избиение жены-нападение с ножом-теперь это. Чего теперь напирать на то что случилось недоразумение? Имейте совесть, вдумайтесь в ту жуть что натворил Промес и перестаньте искать варианты оправдать его беспредел.
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Ответ fil_spb
А адвокаты не объяснили почему "полностью невиновный" мистер Промес шкерится за пределами Родины и всячески избегает участия в судебных заседаниях? В чем причина такого поведения?
Он настолько невиновен, что из принципа не появляется на этих шутовских заседаниях. Он даже не в курсе происходящего, газет не читает. Дело шито белыми нитками, наркотики ему подбросили, оклеветали и хотят упечь на шесть годов из за того, что он играет в России, предав интересы родной Голландии. Лелеют надежду, что многомиллиардная армия поклонников КБ в гневе поднимет бунт и свергнет Путина, лишь бы дело закрыли. Это вообще происки госдепа и лично Байдена, направленные против российской государственности.
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Ответ Atsuktuvas
Так как бы его правильно называли сейчас, если бы судили по российским законам - осужденный, обвиняемый или подозреваемый ?
Пока приговор не вступил в законную силу - подсудимый
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"Пока вердикт неокончательный, подозреваемый должен считаться невиновным" и продолжать получать зарплату в ФК Спартак, с которой он будет оплачивать наши услуги.

"Наконец, мы хотели бы подчеркнуть, что до тех пор, пока вердикт судьи не является окончательным" мы будем отмазывать наркобарона на деньги ФК Спартак и компании Лукойл.

А когда апелляция провалится, что будут делать господа в Лукойле и Спартаке, по факту спонсировавшие преступника :)?
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Невиноуатая йя!
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Суд вынес решение и назначил наказание... разве не так?
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Ответ rarog
А вообще занятно конечно. Если все суды признают его виновным а он все время до их решений будет играть -это не будет ли уникальным случаем когда признанный преступник играет в высшем дивизионе?
Санти Мина, приговоренный к 4 годам тюрьмы в Испании, играл в высшей лиге Саудовской Аравии.
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Ответ Alex1104
Нужно посмотреть голландское право. Адвокаты говорят, что нет.
Тогда уж лучше нидерландское...
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Ответ Atsuktuvas
Ни разу не юрист, но разве решения суда не означает, что он таки виновный (в данный момент), а не подозреваемый. Который позднее (после удачной апелляции) будет оправдан. Нее ?.. И еще кажется, что где-то после начала следствия подозреваемый называется обвиняемым.
Ну вообще неправильно называть его виновным.
В соответствии с ч.1 ст.390 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении срока его обжалования в апелляционном порядке, если он не был обжалован сторонами.
Указанный срок установлен ч.1 ст.389.4 УПК РФ и составляет 10 суток со дня постановления приговора.
С момента вынесения приговора подсудимый называется либо осуждённым (в случае обвинительного приговора) либо оправданным (в случае оправдательного приговора).
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Ответ monolitek
Ну вообще неправильно называть его виновным. В соответствии с ч.1 ст.390 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении срока его обжалования в апелляционном порядке, если он не был обжалован сторонами. Указанный срок установлен ч.1 ст.389.4 УПК РФ и составляет 10 суток со дня постановления приговора. С момента вынесения приговора подсудимый называется либо осуждённым (в случае обвинительного приговора) либо оправданным (в случае оправдательного приговора).
Так как бы его правильно называли сейчас, если бы судили по российским законам - осужденный, обвиняемый или подозреваемый ?
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Ответ monolitek
Пока приговор не вступил в законную силу - подсудимый
Спасибо. Просто показалось, что с терминами в новости что-то не так.
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Адвокаты Промеса и адвокаты Валиевой - это хоть разные люди ?..
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Ответ Инженер Управляющий
Комментарий скрыт
Да и с ножом ни на кого из своей родни в Голландии он не кинется, пока "исполняет контракт" в Москве...
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вообще-то когда вердикт- оно же решение суда вынесено то вступает в силу немедленно. а апелляция это просто право оспорить а не право отложить исполнение суда. и в рф и в голландии
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Ответ Инженер Управляющий
Комментарий скрыт
Да и кто тогда в лавке останется? Товар сам себя не продаст!!!
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Я понимаю что у юристов работа такая-платят деньги я использую любую соломинку.Но неужели юристы не понимают что объявление в розыск через Интерпол инициируют не профаны в юриспруденции?
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«Суд в Амстердаме признал Квинси Промеса виновным»
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Ну, если даже Журова говорит, что Промес невиновен и это происки Запада - значит, так оно и есть 🤣
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Если что-то пойдёт не так в Амстердаме, то можно подать апелляцию в басманный.
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