Адвокаты Промеса: «Пока вердикт неокончательный, подозреваемый должен считаться невиновным. Разъясним наши претензии апелляционному суду»

Опубликовано официальное заявление адвокатов Квинси Промеса о его приговоре.

Футболист «Спартака» был приговорен к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков и объявлен в международный розыск. Прокуратура Амстердама пыталась доставить игрока в Нидерланды и приняла для этого меры, однако это пока не привело к его экстрадиции.

«14 февраля 2024 года суд в Амстердаме признал Квинси Промеса виновным в причастности к контрабанде кокаина и приговорил его к шести годам тюремного заключения.

Наш клиент отрицает, что каким-либо образом причастен к этой контрабанде кокаина. Таким образом, защита не может согласиться с вердиктом окружного суда Амстердама и подаст апелляцию от имени нашего клиента.

Это означает, что вердикт суда не является окончательным. Апелляционный суд Амстердама как вторая фактическая инстанция после подачи апелляции полностью пересмотрит уголовное дело нашего клиента.

Мы воспользуемся предстоящим периодом для тщательного изучения вердикта и доведения наших жалоб и пожеланий о дальнейшем расследовании до сведения Апелляционного суда Амстердама.

Пока вердикт не будет окончательным, ответы на дальнейшие вопросы по существу даны не будут. Мы дополнительно разъясним наши претензии апелляционному суду во время еще не назначенного публичного слушания.

Наконец, мы хотели бы подчеркнуть, что до тех пор, пока вердикт судьи не является окончательным, каждый подозреваемый в Нидерландах должен считаться невиновным. Это также относится к мистеру Промесу», – говорится в сообщении от лица адвокатов Промеса.

Промес в международном розыске. Что это для него значит?