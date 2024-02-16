Владислав Третьяк: «Я видел два чуда сборной России на своем веку – Олимпиада-2018 и ЧМ-2008. Германия повела 3:2 – у меня шок. Рядом со мной лежали золотые медали»
Владислав Третьяк ответил на вопрос о самой запоминающейся Олимпиаде.
– Если же говорить о времени работы на посту президента ФХР – то, конечно, в первую очередь назову Пхенчхан 2018 года. Слава Богу, я не видел того, что происходило на льду в концовке финала с немцами.
Мы выигрывали 2:1. Забили два гола за шесть минут. Игра получалась тяжелой, но было видно, что соперники вряд ли добьются перелома.
Я сидел в ложе наверху вместе с президентом ИИХФ Рене Фазелем. Он сказал: «Давай возьмем немца, президента их федерации хоккея, и пойдем вниз вручать медали. Ты золото раздашь своим, а немец – серебро своим».
Мы сели в лифт, спустились с пятого этажа на третий. Открываются двери, какой-то шум. Что такое? Нам говорят: «Германия забила, уже 2:2».
Доезжаем до первого этажа – опять шум. Немцы уже ведут 3:2. У меня просто шок был. Вся компания с Фазелем побежала ко льду. Я сказал, что смотреть не буду. Ходил в коридоре и Богу молился. Рядом со мной лежали золотые медали на подносе.
Что я только не вспоминал! Я не знал, что мы остались в меньшинстве, что там происходит. Просто молился, чтобы что-то случилось. Бог меня услышал. Смотрю – рядом корейцы закричали. И на пальцах мне показывают: «Три – три». Ого, клюет!
Возвращается Фазель. Рядом – погрустневший немец. Рене говорит: «Надо еще подождать с награждением. Владислав, вы идете смотреть овертайм?» Я ему: «Нет-нет!»
Опять ходил по коридору как кот ученый. И загадал, что если сейчас женщина выйдет, то я ее расцелую, если мы победим. И вдруг…
– Что?
– Открывается дверь, и заходит женщина. А там гул такой. Тревожный, заставляющий думать о худшем. Потому что на арене больше наших болельщиков. И по идее, если забили мы, то трибуны должны были бы громко радоваться. Но вместо этого – глухой шум.
У меня сердце упало просто: ну, видимо, проиграли. Спрашиваю у женщины: «Кто выиграл?» – «Раша». И я ее расцеловал! Как оказалось, двери были двойными, поэтому гул оказался тихим. Выбегаю ко льду, а там все наши обнимаются.
Если бы я развязку своими глазами видел, то как профессионал подумал бы на последней минуте: это приговор. Мы уступаем 2:3, и еще удаление… Ну как можно спасти финал? Это нереально.
Я считаю, что видел два чуда в матчах сборной России на своем веку. Это в Квебеке в 2008 году, когда мы в финале с канадцами уступали 2:4, но в овертайме забил Илья Ковальчук.
И вот в Корее, когда мы сняли вратаря, Никита Гусев сравнял счет, а потом в овертайме забил Кирилл Капризов. Вот два чуда, которые я мог потрогать своими руками, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Россия обыграла Германию (4:3 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира-2018.
А пуха то накидывает будто самую сильную сборную Канады обыграли в 2018.
ЧМ-2008, это действительно великая страница в истории российского хоккея, и ставить с ней в один ряд, победу на Олимпиаде уровня Евротура, да еще и с таким отскоком от второсортной сборной, могут либо пропагандоны вроде Третьяка, либо подпивасы, вроде тебя.
Удивительно, что футболисты сборной России лучше всего в эти года выступали))
У нашей команды даже за российский ее период есть очень много поводов для настоящей гордости.
Это прекрасные мировые чемпионства 2008, 2009, 2012 и 2014 годов, серебряные медали великой олимпиады Нагано 1998, обидная бронза 2002, серебро чемпионатов мира 2010, 2015, бронза 2007, 2011, 2015, 2016.
Все это наше наследие, которым мы должны по праву гордиться!
Но победа на турнире, едва ли дотягивающем по уровню тогдашнего Еврохоккейтура, в моем понимании даже ниже, чем поражение от более-менее приличной Канады в четвертьфинале ЧМ того же года.
Извините, если расстроил чьи-то чувства.
Но правда и понимание того, что действительно важно и престижно, а что нет, - это очень важно!
Это был отскок лютейший. Лучше бы тогда немцы выиграли. Возможно, что-то бы изменилось в российском хоккее в лучшую сторону
Да , и еще Третьяк Великий игрок был и личность неординарная…..в отличие от тех кто льют здесь помои и пальчиками тыкают… тьфу… Хоть обминусуйтесь🖕🏼
Я болею за все сборные России. Но то, как это преподносилось в 2018, что сделали с КХЛ ради этого, куда двигался наш хоккей из-за этого.
Я это заставило меня очень хотеть, чтобы мы слили именно в финале, именно андердогу, притом что я уважаю парней, которые действительно играли и старались. Только тогда была бы надежда, что всех этих пиявок разгонят наконец. Но нет. Теперь это наше чудо на льду, все осталось как есть, Ротенберг тренер в т.ч. как следствие того успеха
Шайба Кови и канадские слезы - навсегда в памяти.