Владислав Третьяк: «Я видел два чуда сборной России на своем веку – Олимпиада-2018 и ЧМ-2008. Германия повела 3:2 – у меня шок. Рядом со мной лежали золотые медали»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Рене Фазель Илья Ковальчук Сборная Германии по хоккею КХЛ Никита Гусев олимпийский хоккейный турнир Кирилл Капризов Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк ответил на вопрос о самой запоминающейся Олимпиаде.

– Если же говорить о времени работы на посту президента ФХР – то, конечно, в первую очередь назову Пхенчхан 2018 года. Слава Богу, я не видел того, что происходило на льду в концовке финала с немцами.

Мы выигрывали 2:1. Забили два гола за шесть минут. Игра получалась тяжелой, но было видно, что соперники вряд ли добьются перелома.

Я сидел в ложе наверху вместе с президентом ИИХФ Рене Фазелем. Он сказал: «Давай возьмем немца, президента их федерации хоккея, и пойдем вниз вручать медали. Ты золото раздашь своим, а немец – серебро своим».

Мы сели в лифт, спустились с пятого этажа на третий. Открываются двери, какой-то шум. Что такое? Нам говорят: «Германия забила, уже 2:2».

Доезжаем до первого этажа – опять шум. Немцы уже ведут 3:2. У меня просто шок был. Вся компания с Фазелем побежала ко льду. Я сказал, что смотреть не буду. Ходил в коридоре и Богу молился. Рядом со мной лежали золотые медали на подносе.

Что я только не вспоминал! Я не знал, что мы остались в меньшинстве, что там происходит. Просто молился, чтобы что-то случилось. Бог меня услышал. Смотрю – рядом корейцы закричали. И на пальцах мне показывают: «Три – три». Ого, клюет!

Возвращается Фазель. Рядом – погрустневший немец. Рене говорит: «Надо еще подождать с награждением. Владислав, вы идете смотреть овертайм?» Я ему: «Нет-нет!»

Опять ходил по коридору как кот ученый. И загадал, что если сейчас женщина выйдет, то я ее расцелую, если мы победим. И вдруг…

– Что?

– Открывается дверь, и заходит женщина. А там гул такой. Тревожный, заставляющий думать о худшем. Потому что на арене больше наших болельщиков. И по идее, если забили мы, то трибуны должны были бы громко радоваться. Но вместо этого – глухой шум.

У меня сердце упало просто: ну, видимо, проиграли. Спрашиваю у женщины: «Кто выиграл?» – «Раша». И я ее расцеловал! Как оказалось, двери были двойными, поэтому гул оказался тихим. Выбегаю ко льду, а там все наши обнимаются.

Если бы я развязку своими глазами видел, то как профессионал подумал бы на последней минуте: это приговор. Мы уступаем 2:3, и еще удаление… Ну как можно спасти финал? Это нереально.

Я считаю, что видел два чуда в матчах сборной России на своем веку. Это в Квебеке в 2008 году, когда мы в финале с канадцами уступали 2:4, но в овертайме забил Илья Ковальчук.

И вот в Корее, когда мы сняли вратаря, Никита Гусев сравнял счет, а потом в овертайме забил Кирилл Капризов. Вот два чуда, которые я мог потрогать своими руками, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Россия обыграла Германию (4:3 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира-2018.

64 комментария
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Чудо? Олимпиада-2018 чудо? Я бы это назвал "50 секунд до позора".
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+84
Это называется "отскочили " , а не чудо.

А пуха то накидывает будто самую сильную сборную Канады обыграли в 2018.
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Чудо на льду. Лейк-Плэсид 1980.
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-1
+30
Чудо - два года всеми правдами и неправдами собирать базовый клуб сборной, чтобы с трудом обыграть немецких ноунеймов.
+28
-5
+23
Победить немцев в хоккее это чудо??
+18
-3
+15
Ответ Yakub_Yar
Чудо? Олимпиада-2018 чудо? Я бы это назвал "50 секунд до позора".
9 секунд
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Ответ Позитивный
Кто пишет на этой ветке, что за люди? Откуда? А для меня и многих Россиян победа на Олимпиаде дорога, как и гол - чудо от Гусева( такие чудеса просто так не бывают) , как и гол победный Ковальчука … И это славная история Российского спорта однозначно! Да , и еще Третьяк Великий игрок был и личность неординарная…..в отличие от тех кто льют здесь помои и пальчиками тыкают… тьфу… Хоть обминусуйтесь🖕🏼
Вы не понимаете сути. Для многих россиян это да, действительно знаковая победа на самом престижном соревновании. Соль в том, что эти россияне смотрят хоккей раз в год. Действительно раздражает настоящих любителей хоккея то, что сделали и делают люди с хоккеем в России, которые примазались к победе. Многие из нас обменяли бы и это золото, и серебро ои-2022, несмотря на то, что их добыли достойные спортсмены, на то, чтобы наш хоккей избавился от популизма, блата, псевдопатриотов, закостенелых ветеранов. Иногда чтобы выиграть глобально, нужно проиграть в моменте, как бы это не было тяжело морально.
+15
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+12
Счетовод катков и по совместительству татупед Третьяк, рассказывая о достижения отечественного хоккея, козыряет отскоком от такой хоккейной сверхдержавы как Германия. Владик, настоящее хоккейное чудо, это 3 подряд вылета от финнов на домашних турнирах, 3-7 и 1-6 разгромы от Канады и тренер сборной Ромка Ротенберг.
+10
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Третье чудо - катки в Ульяновске под открытым небом
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+8
А то чудо в котором поучаствовал ?
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Да, я это тоже видел, особенно финал ЧМ в Канаде.....это действительно было чудо, когда Россия выиграла, так орал от счастья.))) Дааа, было время. На Олимпиаде такой эйфории не было если честно....НХЛовцев не было, если бы проиграли немцам это было бы позорище, немцев вообще никто не брал в расчет, но они молодцы, заявили о себе. Ну и Россия молодец, билась до конца.
+10
-3
+7
Ответ Позитивный
Кто пишет на этой ветке, что за люди? Откуда? А для меня и многих Россиян победа на Олимпиаде дорога, как и гол - чудо от Гусева( такие чудеса просто так не бывают) , как и гол победный Ковальчука … И это славная история Российского спорта однозначно! Да , и еще Третьяк Великий игрок был и личность неординарная…..в отличие от тех кто льют здесь помои и пальчиками тыкают… тьфу… Хоть обминусуйтесь🖕🏼
Петрович, пишут люди, которые хоккей смотрят, а не полчаса разбираются «в какой форме наши», а потом орут перед телевизором «РОССИЯ РОССИЯ».

ЧМ-2008, это действительно великая страница в истории российского хоккея, и ставить с ней в один ряд, победу на Олимпиаде уровня Евротура, да еще и с таким отскоком от второсортной сборной, могут либо пропагандоны вроде Третьяка, либо подпивасы, вроде тебя.
+7
0
+7
Ответ Yakub_Yar
Чудо? Олимпиада-2018 чудо? Я бы это назвал "50 секунд до позора".
Для кого-то "50 секунд до позора", кому-то "невероятное спасение" от тимдилдинга
+7
0
+7
Ответ Yakub_Yar
Чудо? Олимпиада-2018 чудо? Я бы это назвал "50 секунд до позора".
Не, ну спасение и правда было чудесным. Но уровень соперника не особо дал этим насладиться.
+6
-1
+5
Безотносительно Третьяка
Удивительно, что футболисты сборной России лучше всего в эти года выступали))
+5
-1
+4
Ответ Гроссмейстер Д
Счетовод катков и по совместительству татупед Третьяк, рассказывая о достижения отечественного хоккея, козыряет отскоком от такой хоккейной сверхдержавы как Германия. Владик, настоящее хоккейное чудо, это 3 подряд вылета от финнов на домашних турнирах, 3-7 и 1-6 разгромы от Канады и тренер сборной Ромка Ротенберг.
Это не чудо, это следствие того, что может сделать с хоккеем тот, кто в нем ни черта не понимает
+4
-1
+3
Люди, хоть немного понимающие хоккей и процессы в нем происходящие, прекрасно осознают, что "олимпийское золото" 2018 - это фейк.
У нашей команды даже за российский ее период есть очень много поводов для настоящей гордости.
Это прекрасные мировые чемпионства 2008, 2009, 2012 и 2014 годов, серебряные медали великой олимпиады Нагано 1998, обидная бронза 2002, серебро чемпионатов мира 2010, 2015, бронза 2007, 2011, 2015, 2016.
Все это наше наследие, которым мы должны по праву гордиться!
Но победа на турнире, едва ли дотягивающем по уровню тогдашнего Еврохоккейтура, в моем понимании даже ниже, чем поражение от более-менее приличной Канады в четвертьфинале ЧМ того же года.
Извините, если расстроил чьи-то чувства.
Но правда и понимание того, что действительно важно и престижно, а что нет, - это очень важно!
+4
-1
+3
"Как Гусев и Капризов спасали задницу Третьяка". Вот как это называется.
Это был отскок лютейший. Лучше бы тогда немцы выиграли. Возможно, что-то бы изменилось в российском хоккее в лучшую сторону
+7
-4
+3
Кто пишет на этой ветке, что за люди? Откуда? А для меня и многих Россиян победа на Олимпиаде дорога, как и гол - чудо от Гусева( такие чудеса просто так не бывают) , как и гол победный Ковальчука … И это славная история Российского спорта однозначно!

Да , и еще Третьяк Великий игрок был и личность неординарная…..в отличие от тех кто льют здесь помои и пальчиками тыкают… тьфу… Хоть обминусуйтесь🖕🏼
+17
-14
+3
Ну ОИ 2018 сомнительно очень ..Если говорить об играх,то чудо с Канадой на ОИ 2006,жаль дальше не пошло…Малкин голову перед полуфиналом потерял ..да в Солт Лейке с чехами в 1/4 ..это были игры с нервом,когда пошевельнуться боялся
+4
-1
+3
Как метко метко описал один автор тот финал:"день, когда ничего не изменилось"
Я болею за все сборные России. Но то, как это преподносилось в 2018, что сделали с КХЛ ради этого, куда двигался наш хоккей из-за этого.
Я это заставило меня очень хотеть, чтобы мы слили именно в финале, именно андердогу, притом что я уважаю парней, которые действительно играли и старались. Только тогда была бы надежда, что всех этих пиявок разгонят наконец. Но нет. Теперь это наше чудо на льду, все осталось как есть, Ротенберг тренер в т.ч. как следствие того успеха
+6
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+3
Ответ beltravel71
Ну ОИ 2018 сомнительно очень ..Если говорить об играх,то чудо с Канадой на ОИ 2006,жаль дальше не пошло…Малкин голову перед полуфиналом потерял ..да в Солт Лейке с чехами в 1/4 ..это были игры с нервом,когда пошевельнуться боялся
Согласен. В 2006 сначала победили в группе американцев, в плей-офф выбили Канаду и влетели финнам 4:0. Было обидно. А финской сборной, наверное, ещё обиднее. Побеждали всех подряд и проиграли в финале.
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Ответ Позитивный
Хорошо, что такие как вы понимаете суть. Но еще лучше что таких понимающих смысл намного меньше чем нормальных и непонимающих.
А не думать вообще проще в жизни, все становится более радостным. Только проблемы от этого не исчезают, если укрыться одеялом. Я не измеряю развитие любимой игры в стране количеством медалей на скоротечных турнирах. Мне гораздо важнее, чтобы больше молодых парней развивались не вопреки системе, а благодаря ей. Чтобы наши парни побеждали не вопреки тренерской мысли, которая безбожно в массе своей отстала от мировой, а благодаря ей. Проигрыш финнам в финале олимпиад 2014 и 2022 меня волнует гораздо меньше, чем тот факт, что атакующие защитники в хоккейной державе просто отсутствуют много лет, а те, кто что-то умеют почему-то выросли в заокеанских лигах. Что один Барри Троц вырастил больше высококлассных центров для сборной России чем вся фхр с их программами за 15 лет.
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Чемпионат мира 2008 - это суперматч. Если и говорить о чуде, то финал с канадцами вне конкуренции.
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"Чудо в Буффало" на порядок выше чуда в Пхенчане, при всём уважении к победителям ОИ-2018 ))
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А я бы еще МЧМ и сборную Брагина вспомнил, тоже 5 шайб в 3 периоде отгрузить, когда весь стадион против, да и судьи весь матч закрывают глаза на канадские нарушения.
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Женщину незнакомую расцеловал,сам признался. А если она в суд подаст за домогательство?
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Ответ Snow11
Лучше бы проиграли. Это бы намного положительнее сказалось на развитие российского хоккея. Да и не стыдно бы было
Сказали бы, второе место это тоже неплохо
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Да, это было действительно чудо. О таком финале когда нибудь фильм нужно снять.
+1
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Кануков, когда обыграли вот это был каеф.
Шайба Кови и канадские слезы - навсегда в памяти.
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