Владислав Третьяк: «Я видел два чуда сборной России на своем веку – Олимпиада-2018 и ЧМ-2008. Германия повела 3:2 – у меня шок. Рядом со мной лежали золотые медали»

Владислав Третьяк ответил на вопрос о самой запоминающейся Олимпиаде.

– Если же говорить о времени работы на посту президента ФХР – то, конечно, в первую очередь назову Пхенчхан 2018 года. Слава Богу, я не видел того, что происходило на льду в концовке финала с немцами.

Мы выигрывали 2:1. Забили два гола за шесть минут. Игра получалась тяжелой, но было видно, что соперники вряд ли добьются перелома.

Я сидел в ложе наверху вместе с президентом ИИХФ Рене Фазелем. Он сказал: «Давай возьмем немца, президента их федерации хоккея, и пойдем вниз вручать медали. Ты золото раздашь своим, а немец – серебро своим».

Мы сели в лифт, спустились с пятого этажа на третий. Открываются двери, какой-то шум. Что такое? Нам говорят: «Германия забила, уже 2:2».

Доезжаем до первого этажа – опять шум. Немцы уже ведут 3:2. У меня просто шок был. Вся компания с Фазелем побежала ко льду. Я сказал, что смотреть не буду. Ходил в коридоре и Богу молился. Рядом со мной лежали золотые медали на подносе.

Что я только не вспоминал! Я не знал, что мы остались в меньшинстве, что там происходит. Просто молился, чтобы что-то случилось. Бог меня услышал. Смотрю – рядом корейцы закричали. И на пальцах мне показывают: «Три – три». Ого, клюет!

Возвращается Фазель. Рядом – погрустневший немец. Рене говорит: «Надо еще подождать с награждением. Владислав, вы идете смотреть овертайм?» Я ему: «Нет-нет!»

Опять ходил по коридору как кот ученый. И загадал, что если сейчас женщина выйдет, то я ее расцелую, если мы победим. И вдруг…

– Что?

– Открывается дверь, и заходит женщина. А там гул такой. Тревожный, заставляющий думать о худшем. Потому что на арене больше наших болельщиков. И по идее, если забили мы, то трибуны должны были бы громко радоваться. Но вместо этого – глухой шум.

У меня сердце упало просто: ну, видимо, проиграли. Спрашиваю у женщины: «Кто выиграл?» – «Раша». И я ее расцеловал! Как оказалось, двери были двойными, поэтому гул оказался тихим. Выбегаю ко льду, а там все наши обнимаются.

Если бы я развязку своими глазами видел, то как профессионал подумал бы на последней минуте: это приговор. Мы уступаем 2:3, и еще удаление… Ну как можно спасти финал? Это нереально.

Я считаю, что видел два чуда в матчах сборной России на своем веку. Это в Квебеке в 2008 году, когда мы в финале с канадцами уступали 2:4, но в овертайме забил Илья Ковальчук.

И вот в Корее, когда мы сняли вратаря, Никита Гусев сравнял счет, а потом в овертайме забил Кирилл Капризов. Вот два чуда, которые я мог потрогать своими руками, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Россия обыграла Германию (4:3 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира-2018.