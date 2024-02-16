Спартакиада. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный покажут ритм-танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Спартакиада Александра Степанова Иван Букин Егор Базин сборная Беларуси Павел Дрозд Софья Шевченко Александр Вахнов Елизавета Худайбердиева Елизавета Шанаева Девид Нарижный Ирина Хавронина Софья Леонтьева Даниил Горелкин Тимур Бабаев-Смирнов Варвара Жданова Андрей Ежлов Дарья Савкина Наталья Поживилко Святослав Верстаков Фигурное катание

16 февраля на Спартакиаде танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

Спартакиада-2024

Магнитогорск

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Первая разминка

1. Наталья Поживилко – Святослав Верстаков (Беларусь)

2. Ирина Хавронина – Девид Нарижный

3. Дарья Савкина – Александр Вахнов

4. Александра Степанова – Иван Букин

Вторая разминка

5. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

6. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

8. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

9. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

Расписание трансляций турнира по фигурному катанию на Спартакиаде-2024

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36 комментариев
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За Нарижных 💪🏻
+30
-2
+28
За Ирочку и Девида!!! УСПЕХА!!! 🤗
+24
-1
+23
Интересно на Хаврижных будет посмотреть.
+23
-1
+22
Удачи Ирине и Девиду! Бороться за серебро!
+24
-2
+22
Болею за пару Хавронина-Нарижный, восхитительная пара!
+19
-2
+17
Позор Федерации, запасных не включили
+13
0
+13
1,2, 3 места обозначены в заголовке. Несмотря на это, очень хочу посмотреть Нарижных. Думаю, они еще спрогрессировали и добавили блеска.
+10
-2
+8
Ответ floret
Удачи Ирине и Девиду! Бороться за серебро!
Ой, не дадут, боюсь. Там уже всё, как говорится, согласно купленным билетам
+8
-1
+7
Ответ Наталья Ночка
Еще могут и Шанаеву подтянуть здесь, чтобы уже сильно не обижать после ЧР
Было бы за что подтягивать. Там пропасть. Надеюсь судьи с нормальным зрением будут.
+6
0
+6
Всего 8 дуэтов...Сихарулидзе так запережевал за состояние российских танцев, что никого из запасных не допустил к соревнованиям. Вот такая поддержка вида со стороны федерации.
+7
-1
+6
Всем удачи и чистых прокатов. Надеюсь, будет много красоты, драйва, эмоций, артистизма и тд. Это ведь лучшие наши танцевальные пары.
+5
0
+5
Ответ Мороженко
Позор Федерации, запасных не включили
Кстати да из каких соображений интересно.
+6
-1
+5
Ответ private dancer
Да уж, неудачный у ХН стартовый (
Ничего, будут задавать планку. Зато перегореть не успеют.
+3
0
+3
Ответ Утренняя Аврора
1,2, 3 места обозначены в заголовке. Несмотря на это, очень хочу посмотреть Нарижных. Думаю, они еще спрогрессировали и добавили блеска.
Ну 2 и 3 спорно
+4
-1
+3
Отлично, еще раз Фигаро посмотрим
+3
0
+3
Ответ ВИван
Болею за пару Хавронина-Нарижный, восхитительная пара!
И очень интересная. Только встали в пару и сразу, можно сказать, влюбили в себя всех, сразу здорово смотрятся, просто классные. Интересно очень, что дальше будет, надеюсь на прогресс.
+3
0
+3
Удачи и успешного выступления ХН и ЛГ !
+2
0
+2
Да уж, неудачный у ХН стартовый (
+2
0
+2
Удачи Дарье Савкиной и Александру Вахнову ! Очень приятная пара!
+2
0
+2
За Горелкиных🔥
+1
0
+1
Табличка. Жеребьёвки пока не было.
https://fsrussia.ru/results/2324/2d_sparta2024/index.htm
+1
0
+1
Ответ Svetmel
Ой, не дадут, боюсь. Там уже всё, как говорится, согласно купленным билетам
Если чисто откатают обе программы обойдут ХБ.
+1
0
+1
Миронова/Устенко разве участвуют?
+1
0
+1
Ответ Утренняя Аврора
Снялись
Да, но тут в списках почему-то
+1
0
+1
Ответ Наталья Ночка
Еще могут и Шанаеву подтянуть здесь, чтобы уже сильно не обижать после ЧР
Наши всё могут ))
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Ответ tanya_1111
Ну 2 и 3 спорно
Еще могут и Шанаеву подтянуть здесь, чтобы уже сильно не обижать после ЧР
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Ответ tanya_1111
Кстати да из каких соображений интересно.
Из материальных.
+1
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Удачи Ирине и Девиду!
+1
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Ответ Мороженко
Миронова/Устенко разве участвуют?
Снялись
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Ответ Мороженко
Позор Федерации, запасных не включили
Зачем тогда морочили голову спортсменам, запасные тренировались к старту и готовы были выйти на замену, свинство какое-то(((
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