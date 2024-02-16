Спартакиада. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный покажут ритм-танцы
16 февраля на Спартакиаде танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
Спартакиада-2024
Магнитогорск
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Первая разминка
1. Наталья Поживилко – Святослав Верстаков (Беларусь)
2. Ирина Хавронина – Девид Нарижный
3. Дарья Савкина – Александр Вахнов
4. Александра Степанова – Иван Букин
Вторая разминка
5. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
6. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
8. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
9. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
Расписание трансляций турнира по фигурному катанию на Спартакиаде-2024
https://fsrussia.ru/results/2324/2d_sparta2024/index.htm