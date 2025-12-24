  • Спортс
  • 9 матчей Овечкина без голов, 20 очков Дёмина, Гусев – главный тренер «Динамо», умер норвежский биатлонист Баккен, «Спартак» хочет назначить Карседо, турнир для Петросян и Гуменника и другие новости
1. Ролан Гусев назначен главным тренером «Динамо» до конца сезона.

2. Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен умер в возрасте 27 лет. Спортсмен был найден мертвым в гостиничном номере в итальянском Лаваце, причина смерти на данный момент неизвестна. 

3. Карседо из «Пафоса» – главный кандидат на пост тренера «Спартака», но кипрский клуб не хочет отпускать испанца. Хуан 14 лет работал в штабе Эмери.

4. Гендиректор «Ростова» Игорь Гончаров опроверг наличие долгов у клуба, однако затем уточним, что они составляют около 1,5 млрд рублей: «Принята дорожная карта по реструктуризации. Мы двигаемся в нужном направлении».

5. В Фонбет КХЛ ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» Минск забросило 7 шайб «Динамо» Москва, «Салават» уступил «Амуру», «Автомобилист» победил «Сибирь».

6. Глава ФФККР Антон Сихарулидзе сообщил, что федерация организует новый турнир для проверки готовности Петра Гуменника и Аделии Петросян к Олимпиаде. 

7. Судья Егор Егоров признался в получении 1,5 млн рублей от директора «Торпедо». Арбитр утверждает, что не оказывал влияние на матч против «Арсенала», сообщает инсайдер Иван Карпов. Арбитр Юрий Карпов признал получение 600 тысяч рублей от «Торпедо» за матч против «Енисея» в 2024-м, но также отрицает, что влиял на результат.

8. «Арсенал» по пенальти победил «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги. Лакруа забил в свои ворота и не реализовал 11-метровый в серии.

9. РФС наложил трансферный бан на «Балтику». Причина – нарушение правил при прохождении лицензирования, а именно – задолженность

10. Мотивировочная часть решения о дисквалификации Камилы Валиевой пропала с сайта CAS.

11. «Вашингтон» пропустил семь голов от «Рейнджерс» (3:7), Александр Овечкин не забил в девятом матче подряд, Артемий Панарин набрал 1+1. Результаты игрового дня – здесь.

12.  Международный союз конькобежцев (ISU) планирует объединить чемпионаты мира по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

13. «Бруклин» обыграл «Филадельфию» (114:106), Егор Дёмин набрал 20 очков и сделал 5 передач за 33 минуты на паркете. Результаты игрового дня – здесь.

14. «Лион» объявил о переходе Эндрика на правах аренды из «Реала» до конца сезона.

15. «Мерседес» действовал с одобрения ФИА, разрабатывая спорный двигатель, пишет The Race. 

16. Чемпион Высшей лиги по регби-2025 «Химик» не выступит в новом сезоне из-за проблем с финансами.

17. Месси – финалист премии «Король Америки». Лионель ни разу не выигрывал приз.

18. Международная федерация фехтования допустила российских юниоров до соревнований с флагом страны.

Цитаты дня.

Экс-реабилитолог «Зенита» Бурова: «У футболистов в России многие границы размыты – особенно в отношениях с девушками. Ощущают вседозволенность. Поначалу было сложно»

Аршавин не ожидал провала Карпина в «Динамо»: «Для меня он лучший тренер России. Это футбольный человек»

Владислав Радимов: «Рад, что Кержаков догнал Дзюбу по голам – справедливость восторжествовала. Будет порнография, если Артема опять позовут в сборную. Тогда вызывайте и Александра»

«Роналду оказал бы большее влияние на МЛС, чем Месси. Лионель – домосед, он очень тихий, а Криштиану больше делает на виду у публики». Экс-хавбек «Интер Майами» Ши об игроках

Ротенберг о детском празднике в Красногорске: «Решили вернуться в СССР и воссоздать атмосферу 1981-го, когда я родился. В тот год мы обыграли Канаду 8:1 в финале Кубка Канады»

Дасаев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий? У нас люди тоже пенальти отбивали, и никто так не писал!»

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...51698 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
