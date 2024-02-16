Промес планирует остаться со «Спартаком» в ОАЭ, несмотря на объявление в международный розыск

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес планирует остаться со «Спартаком» в ОАЭ.

По данным Metaratings.ru, хавбек «Спартака» планирует оставаться с командой на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ, несмотря на то, что Нидерланды объявили его в международный розыск.

Промес продолжает подготовку к возобновлению сезона чемпионата России, однако ситуация может измениться.

В среду суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. До этого он был осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.

Вчера стало известно, что прокуратура Нидерландов арестовала девять объектов недвижимости Промеса.

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41 комментарий
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Навальный все
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Срать на Промеса, там Леха откинулся с этого света.
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"Адвокат Эрик Томас не стал исключать, что форварда «Спартака» Квинси Промеса могут арестовать в ОАЭ и экстрадировать в Нидерланды".
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А смысл ему в Россию лететь, ему ж в Голландию надо. Из России не получится. Он наверно всё уже знал.
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Ответ Александр Васильев
что у тебя в голове?
Ромпик
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Ответ Trash Talking
Все сегодняшние новости как гром просто. Ну хоть отмучался...
Наверное лучше так чем остаток жизни на особом режиме
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Комментарий удален пользователем
Ну логично, последние деньки на свободе лучше провести в тепле, а не в февральской Москве.
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Ответ Дзмітрый Фарботка
В России безопасно как никак. Даже в колониях оппозиция живёт и здравствует.
Навальный вроде откис сегодня.
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Ответ S-V-D
В России хоть в колонии живут маленько - в незалежной сразу пулю в лоб и никто даже не расследует.
Согласен
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Ответ Злодей Спб
Забирайте всю Тушинскую ОПГ, вместе с Промесом.
Лучше пусть Питерскую ОПГ забирают 😉
На фоне последних новостей
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Ответ Magic13
Вы бы посмотрели, что там Михуил борзыкин наснимал...не трогайте Антоху, он не виновен, все козлы, и т.д.😅😅😅
что ты от придурка хочешь?(
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