Промес планирует остаться со «Спартаком» в ОАЭ, несмотря на объявление в международный розыск
Квинси Промес планирует остаться со «Спартаком» в ОАЭ.
По данным Metaratings.ru, хавбек «Спартака» планирует оставаться с командой на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ, несмотря на то, что Нидерланды объявили его в международный розыск.
Промес продолжает подготовку к возобновлению сезона чемпионата России, однако ситуация может измениться.
В среду суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. До этого он был осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.
Вчера стало известно, что прокуратура Нидерландов арестовала девять объектов недвижимости Промеса.
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