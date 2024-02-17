«Интер» 18 матчей не проигрывает в Серии А. Отрыв от «Ювентуса» – 10 очков, от «Милана» – 11

«Интер» продлил серию без поражений в Серии А до 18 матчей.

Команда Симоне Индзаги разгромила «Салернитану» (4:0) в 25-м туре.

В последний раз миланцы уступали в чемпионате 27 сентября – «Сассуоло» (1:2). С тех пор у них 15 побед и 3 ничьих.

« » лидирует в Серии А с 63 очками после 24 игр. У « » 53 балла, у « » – 52.