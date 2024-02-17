«Интер» 18 матчей не проигрывает в Серии А. Отрыв от «Ювентуса» – 10 очков, от «Милана» – 11
«Интер» продлил серию без поражений в Серии А до 18 матчей.
Команда Симоне Индзаги разгромила «Салернитану» (4:0) в 25-м туре.
В последний раз миланцы уступали в чемпионате 27 сентября – «Сассуоло» (1:2). С тех пор у них 15 побед и 3 ничьих.
«Интер» лидирует в Серии А с 63 очками после 24 игр. У «Ювентуса» 53 балла, у «Милана» – 52.
Понятно,что победы не бывают и без поражений! Самое главное держать дистанцию от преследователя!
Концовка сезона может и не такая тяжелая будет,сколько неудобная!
Это при условии, что Ювентус выиграет вообще всё.
Но Ювентус в этом сезоне максимум выигрывал 5 матчей подряд. Тогда на 14 матчей придётся 12 побед, 2 ничьи. Это в принципе реально. Всего получится 91 очко.
Тогда Интеру надо всего 29 в 14 матчах. Это ни о чем вообще.
2 очка за матч. Все равно что через матч в ничью играть. Это соответствует 78 очкам за сезон.
Это невозможно, чтоб Интер так деграднул. Это возможно только в теории вероятности.