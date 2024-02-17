«Интер» 18 матчей не проигрывает в Серии А. Отрыв от «Ювентуса» – 10 очков, от «Милана» – 11

Теги Интер Милан Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Салернитана Футбол

«Интер» продлил серию без поражений в Серии А до 18 матчей.

Команда Симоне Индзаги разгромила «Салернитану» (4:0) в 25-м туре.

В последний раз миланцы уступали в чемпионате 27 сентября – «Сассуоло» (1:2). С тех пор у них 15 побед и 3 ничьих.

«Интер» лидирует в Серии А с 63 очками после 24 игр. У «Ювентуса» 53 балла, у «Милана» – 52.

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26 комментариев
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Всех болельщиков Интера с победой!
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Прекрасная серия у Интера.
Понятно,что победы не бывают и без поражений! Самое главное держать дистанцию от преследователя!
Концовка сезона может и не такая тяжелая будет,сколько неудобная!
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Отрыв можно не считать. Интер и Ювентус находятся в разных плоскостях. Интер играет в футбол, а Ювентус играет в другой вид спорта. Я вообще не понимаю, как эти команды оказались в одном чемпионате.
Какой то популистский и плюсодрочерский коммент. Почему то играющий в другой вид спорта Юве проиграл этому крутому Интеру только 1-0. И то забив себе. Что же будет, когда Ювентус начнет играть в футбол?
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Нужно и можно продлить эту серию до 30+матчей подряд) Интер лидирует с большим запасом и не только по очкам, но и по качеству футбола, он лучший и в Италии и один из лучших в Европе. Желаю Интеру пройти Атлетико и пошуметь в ЛЧ, для этого у команды есть все.
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Ответ QWertY
Какой то популистский и плюсодрочерский коммент. Почему то играющий в другой вид спорта Юве проиграл этому крутому Интеру только 1-0. И то забив себе. Что же будет, когда Ювентус начнет играть в футбол?
С Аллегри не начнет)) Потому что вы матчи смотрите иногда, а не счет в протоколе. Там Интер выиграл 1—0.Но по качеству игры и моментам счет был на 3—0,5—1.Из за супер игры Шчесны многие фаны Юве подумали что 1—0,значит была равная борьба, но ее не было. Был тактический слив от Аллегри.
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С отрывом лучшая команда в Италии, приятно смотреть на них
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Чёрно-синяя машина 💪
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Интер уже чемпион
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Ответ QWertY
Какой то популистский и плюсодрочерский коммент. Почему то играющий в другой вид спорта Юве проиграл этому крутому Интеру только 1-0. И то забив себе. Что же будет, когда Ювентус начнет играть в футбол?
В сообщении не сравнивается качество игры, а сравниваются стили игры. Ювентус не играет в «футбол» по стилю. И да, Ювентус, в прошлом туре, проиграл Удинезе со дна турнирной таблицы на домашнем стадионе не создав не одного опасного момента за матч, при у чёте что ему надо было отыгрываться. По качеству футбола там тоже нет.
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Отрыв можно не считать. Интер и Ювентус находятся в разных плоскостях. Интер играет в футбол, а Ювентус играет в другой вид спорта. Я вообще не понимаю, как эти команды оказались в одном чемпионате.
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Индзаги хорош. Очень мощную команду построил.
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Ответ QWertY
Какой то популистский и плюсодрочерский коммент. Почему то играющий в другой вид спорта Юве проиграл этому крутому Интеру только 1-0. И то забив себе. Что же будет, когда Ювентус начнет играть в футбол?
Когда Юве начнёт играть в футбол, тогда и обсудим ок?)) а пока что Интер по качеству игры опережает всех остальных в Италии на пару галактик.
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Ответ Inter93
Прекрасная серия у Интера. Понятно,что победы не бывают и без поражений! Самое главное держать дистанцию от преследователя! Концовка сезона может и не такая тяжелая будет,сколько неудобная!
Интеру не нужно думать о преследователях)) Нужно просто играть в свой футбол. А думают пусть Юве и Милан. Как не отвалиться на 20очков))
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Ответ Inter93
Прекрасная серия у Интера. Понятно,что победы не бывают и без поражений! Самое главное держать дистанцию от преследователя! Концовка сезона может и не такая тяжелая будет,сколько неудобная!
Ну Интер прекрасно играет в этом году и разница +47 говорит об этом )
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Ответ QWertY
Какой то популистский и плюсодрочерский коммент. Почему то играющий в другой вид спорта Юве проиграл этому крутому Интеру только 1-0. И то забив себе. Что же будет, когда Ювентус начнет играть в футбол?
Стесняюсь спросить, а ты матч смотрел?
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Ответ Tragg
Всех болельщиков Интера с победой!
Взаимно!
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Ответ ss_podonok
только благодаря огненной форме лаутаро, но это временно. ювентус тише едет, но дальше будет) аллегри это маэстро, жозе на минималках
Аллегри это шарталан, Рагник на максималках)))
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Ответ a2wai
Аллегри это шарталан, Рагник на максималках)))
рагника не знаю. а супер эффективного менеджера Рангника, которого Клопп считает своим учителем и который обновил состав локомотива и заложил фундамент хорошей игры, знаю
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Помню, Индзаги не очень начинал в Интере, поначалу мало, что получалось. Хотя, по Лацио было видно, что тренер он очень толковый, просто там возможности не позволяли побороться за что-то большее, чем топ-4. Сейчас мы видим совсем другую картину. Финал ЛЧ показал, какую игру он может построить. Будь там другая команда, а не Сити, они бы взяли ЛЧ. Ну и не повезло с тем, что Пер не стал изобретать, как он обычно это делает. Команда, которую он построил - прекрасна. Они точно входят в топ-5 команд в мире, на чью игру приятно смотреть. Это не автобус, как обычно бывает с такими командами и ресурсами. Желаю Интеру и Индзаги только успехов!
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Осенью некоторые эксперты спортса писали, что пора Инзаги уже убирать из клуба. Будто он уже показал свой максимум, и уже будет спад)))
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Интер себе место в ЛЧ, в принципе, закрепилось, осталось дело за малым, побороться за титул. Индзаги удачи и чтобы никто не вылетел из игроков.
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классная игра у Интера. а не побороться ли в этом году за победу в ЛЧ.
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Скорее всего уже все ясно с чемпионом в этом году
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Интеру осталось набрать в 14-ти матчах 33 очка для математической победы в чемпионате.
Это при условии, что Ювентус выиграет вообще всё.
Но Ювентус в этом сезоне максимум выигрывал 5 матчей подряд. Тогда на 14 матчей придётся 12 побед, 2 ничьи. Это в принципе реально. Всего получится 91 очко.
Тогда Интеру надо всего 29 в 14 матчах. Это ни о чем вообще.
2 очка за матч. Все равно что через матч в ничью играть. Это соответствует 78 очкам за сезон.
Это невозможно, чтоб Интер так деграднул. Это возможно только в теории вероятности.
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