Зе Турбо: «Юран – русский Моуринью. Они похожи характерами»
Зе Турбо сравнил Сергея Юрана с Жозе Моуринью.
– На какого европейского тренера похож Сергей Юран?
– Сергей Юран – русский Моуринью, они похожи характерами! У нас очень хороший тренер, он влияет на игроков в положительную сторону, умеет руководить командой и находит контакт с каждым игроком.
Он строгий, но всегда пытается нам как-то помочь. Юран говорит все в лицо и ничего не боится, это я высоко ценю, – сказал форвард «Пари-НН».
Этот Зе бросил тень на свои же предыдущие высказывания о социальной сфере и уровне жизни .
Подмигивает ))