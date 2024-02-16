Зе Турбо: «Юран – русский Моуринью. Они похожи характерами»

Теги Жозе Моуринью премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Зе Турбо Футбол

Зе Турбо сравнил Сергея Юрана с Жозе Моуринью.

– На какого европейского тренера похож Сергей Юран?

– Сергей Юран – русский Моуринью, они похожи характерами! У нас очень хороший тренер, он влияет на игроков в положительную сторону, умеет руководить командой и находит контакт с каждым игроком.

Он строгий, но всегда пытается нам как-то помочь. Юран говорит все в лицо и ничего не боится, это я высоко ценю, – сказал форвард «Пари-НН».

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38 комментариев
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Зе Турбо: «Юран – русский Моуринью,а я гвинейский ЗеБолотный» 😊
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Ты чё смиёси??
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Правду говорят, что Моуриньо уже не тот
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На месте Моуриньо я бы обиделся))
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Наоборот. Моуриньо это европейский Юран. Давайте не путать просто заметного тренера с великим гением
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Йозе Юрано
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Ответ Red_Marlboro_
Зе Турбо: «Юран – русский Моуринью,а я гвинейский ЗеБолотный» 😊
Роман Ротенберг вошёл в чат)
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Зе Турбо: не наливайте мне больше русской водки, а то я такого наговорю.....
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Ответ Андрей Томинов
Ты чё смиёси??
Не до смеха !
Этот Зе бросил тень на свои же предыдущие высказывания о социальной сфере и уровне жизни .
Подмигивает ))
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Гамула - русский Клопп, Талалаев - русский Гвардиола
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В этом заголовке прекрасно все, если ты не слышал об этом футболисте. Звучит очень молодежно
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Зе Турбо: Юран - не чушпан!
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И тут Слуцкий по настоящему обиделся.....
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Ответ Денис Ширинов
Гамула - русский Клопп, Талалаев - русский Гвардиола
802 дня без Гамулы..
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Ответ Иван Шумков
Наоборот. Моуриньо это европейский Юран. Давайте не путать просто заметного тренера с великим гением
А кто европейский Мостовой?
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Ответ Николай Ульянов
Ага. Такой же интеллектуал.
Интеллектуал-неврастеник с рождения.
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