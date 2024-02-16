Зе Турбо: «Юран – русский Моуринью. Они похожи характерами»

Зе Турбо сравнил Сергея Юрана с Жозе Моуринью.

– На какого европейского тренера похож Сергей Юран?

– Сергей Юран – русский Моуринью, они похожи характерами! У нас очень хороший тренер, он влияет на игроков в положительную сторону, умеет руководить командой и находит контакт с каждым игроком.

Он строгий, но всегда пытается нам как-то помочь. Юран говорит все в лицо и ничего не боится, это я высоко ценю, – сказал форвард «Пари-НН».