Спартакиада. Семененко, Дикиджи, Кондратюк и Алиев выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты Спартакиада мужское катание Александр Самарин сборная Беларуси Дмитрий Алиев Роман Савосин Макар Игнатов Евгений Семененко Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Даниил Самсонов Глеб Лутфуллин Александр Лебедев Владислав Дикиджи Марк Кондратюк Фигурное катание

16 февраля на Спартакиаде мужчины выступят с короткими программами.

Спартакиада-2024

Магнитогорск

Мужчины

Короткая программа

Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Первая разминка

1. Александр Лебедев (Беларусь)

2. Марк Кондратюк

3. Александр Самарин

4. Глеб Лутфуллин

5. Даниил Самсонов

6. Дмитрий Алиев

Вторая разминка

7. Евгений Семененко

8. Владислав Дикиджи

9. Роман Савосин

10. Матвей Ветлугин

11. Макар Игнатов

12. Андрей Мозалев

Расписание трансляций турнира по фигурному катанию на Спартакиаде-2024

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108 комментариев
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Мальчики классные все 11! Приятно снова увидеть Рому особенно, Диму и Даню. И да, жаль, что Пети нет... Всем гладкого льда и только успеха!
+28
-4
+24
За Влада, Андрея и Даниила!
+25
-4
+21
За Савосина поболею, очень понравился в этом сезоне
+22
-1
+21
Все мальчики наши как на подбор,только Пети не хватает! Всем удачи, пусть победит сильнейший !
+21
-1
+20
А мне интересно посмотреть на Мозалёва после перехода в новый штаб.
+22
-3
+19
Ответ Призрачный триксель
Все мальчики наши как на подбор,только Пети не хватает! Всем удачи, пусть победит сильнейший !
Пете-здоровья... Плохо,что никому не дали больше шанса. запасные должны же быть?
+16
0
+16
Ответ vb2c2sshnk
Раз Пети нет Болею за Влада Романа Марка Вот мой пьедестал Надеюсь Марк соберется и на 3 накатает
Разве Глеб, Дима, Женя, Макар и другие не могут накатать?)
+15
-1
+14
за Андрея
+17
-5
+12
Такого больше нигде нет. Каждый способен войти в тройку
+15
-3
+12
Список парней- любо дорого посмотреть! Ни одного пассажира, каждый может выстрелить.
+14
-4
+10
Ответ vb2c2sshnk
Раз Пети нет Болею за Влада Романа Марка Вот мой пьедестал Надеюсь Марк соберется и на 3 накатает
Это ж сколько Марку грибов надо?
+19
-9
+10
Женя - удачи!
+18
-9
+9
Чистых КП ребятам! Удачи!)
+9
0
+9
Жене - удачи и победы в короткой! Хочется ещё раз взглянуть на бесподобную КП))
+20
-11
+9
Ответ KMR
Комментарий скрыт
В Самсонова зря не верите, может быть на пьедестале.
+13
-5
+8
Жалко, что Петя пропускает, здоровья ему. Удачи всем, чистых прокатов. Не хочется, чтобы Семеренко тянули. Владу, Глебу хочется пожелать удачи. Жду от мозалева чистых прокатов, может хоть здесь получится.
+11
-3
+8
Буду болеть за Рому Савосина ,Даню ,Андрея и Матвея !!!
+11
-4
+7
Ответ Мороженко
Ну Ветлугин выиграл этап, в целом может
Ветлугин этап выиграл, потому что другие развалились тогда в хлам. Москва и ЧР поставили Ветлугина на его место. Я говорю о потенциале, который у остальных примерно одинаковый. У Матвея прыгов нет. Красивое катание тут его не спасёт, если соперники всё сделают.
+7
0
+7
За Влада, Рому и Глеба!
+11
-4
+7
Надеюсь будет норм судейство и Дикий или Савосин смогут побороться за победу
+12
-6
+6
Андрей последний катает. Собранности и удачи ему.
Болеть буду за Влада, Даню, Андрея и Диму. Успеха парни!
+10
-4
+6
Всем выдать свой лучший прокат
+5
0
+5
Жаль, не получится попереживать за Петра( Но то, что решили не рисковать здоровьем очень правильно, и можно только поприветствовать такое решение. Болеть буду за Глеба Лутфулина, пусть все его красивые прыжки будут исключительно докрученными, чтобы никакие тех контролеры не могли ни к чему придраться, и пусть оценки его наконец порадуют.
+7
-2
+5
О дуэт Дудаков Глейх.
+5
0
+5
По каким критериям участвует Самарин? Он на каком этапе чего то занял с этом году, уже забылось
+9
-4
+5
У парней огонь, огонь. Ого накал. Чистых КП всем. Болеть буду за Влада, Глеба и Макара и Рому
+9
-5
+4
Ответ Мороженко
Такого больше нигде нет. Каждый способен войти в тройку
В этом составе, кроме Ветлугина, остальные на самом деле примерно на одном уровне и каждый из 10 действительно может оказаться на пьедестале.
+4
0
+4
Опять втроём будут перебивать друг друга не умолкая.
+5
-1
+4
Надеюсь кривуля и жуткие выезды Семененко в присядку не натянут на глобус как всегда-хватило позорного "чемпионства",надеюсь все грибы Мишину уже розданы.
А кого стоит поддержать так это Глеба с его эталонными прыжками.
+14
-10
+4
Всем ребятам желаю удачи и показать себя по максимуму. Чувствую, что заруба будет крутая!
+5
-1
+4
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