Спартакиада. Семененко, Дикиджи, Кондратюк и Алиев выступят с короткими программами
16 февраля на Спартакиаде мужчины выступят с короткими программами.
Спартакиада-2024
Магнитогорск
Мужчины
Короткая программа
Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Первая разминка
1. Александр Лебедев (Беларусь)
2. Марк Кондратюк
3. Александр Самарин
4. Глеб Лутфуллин
5. Даниил Самсонов
6. Дмитрий Алиев
Вторая разминка
7. Евгений Семененко
8. Владислав Дикиджи
9. Роман Савосин
10. Матвей Ветлугин
11. Макар Игнатов
12. Андрей Мозалев
Расписание трансляций турнира по фигурному катанию на Спартакиаде-2024
Болеть буду за Влада, Даню, Андрея и Диму. Успеха парни!
А кого стоит поддержать так это Глеба с его эталонными прыжками.