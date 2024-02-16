Спартакиада. Смешанная эстафета. Команды Логинова, Латыпова, Резцовой, Солы и Наталии Шевченко выступят в гонке

Теги сборная России сборная России жен результаты Спартакиада сборная Беларуси жен Екатерина Юрлова-Перхт сборная Беларуси Лариса Куклина Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Ирина Лещенко (Кривко) смешанная эстафета Наталья Гербулова Эдуард Латыпов Роман Сурнев Кристина Резцова Александр Поварницын Виктория Сливко Виктор Плицев Тамара Дербушева (Воронина) Дмитрий Абашев Анна Сола Кирилл Стрельцов Ярослав Костюков Матвей Елисеев Максим Воробей Елизавета Каплина Полина Шевнина Василий Томшин Роман Еремин Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Гореева Дмитрий Лазовский Кирилл Бажин Михаил Бурундуков Наталия Шевченко (Мекрюкова) Алексей Вагин Евгений Сидоров Денис Иродов Анастасия Гришина Василиса Марусова Илона Знакова Дарья Нетбай Юлия Шеллер Савелий Коновалов Биатлон

16 февраля на Спартакиаде пройдет смешанная эстафета по биатлону.

Спартакиада-2024

Златоуст

Смешанная эстафета

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. ЯНАО (Лариса Куклина, Валерия Каюмова, Виктор Плицев, Дмитрий Абашев)

2. ХМАО-Югра (Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Алексей Вагин, Михаил Бурундуков)

3. Свердловская область (Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин)

4. Тюменская область (Виктория Сливко, Ульяна Нигматуллина, Александр Поварницын, Александр Логинов)

5. Красноярский край (Юлия Шеллер, Наталья Гербулова, Ярослав Костюков, Евгений Сидоров)

6. Новосибирская область (Анастасия Гришина, Анастасия Денисова, Денис Иродов, Роман Еремин)

7. Беларусь (Ирина Лещенко, Анна Сола, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский)

12. Московская область (Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов)

13. Башкортостан (Илона Знакова, Мария Дубровская, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов)

14. Москва (Дарья Нетбай, Арина Ершова, Матвей Елисеев, Илья Санников)

16. Санкт-Петербург (Екатерина Юрлова-Перхт, Василиса Марусова, Василий Томшин, Максим Цветков)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций турнира по биатлону на Спартакиаде-2024

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24 комментария
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Ответ тоторо
вместе с серохвостовым к мс видать готовятся хитрецы
Вроде молодые, а ведут себя как два спортсмена-пенсионера) не все гонки бегут, берегутся, силы копят
+7
0
+7
Ответ Сергей Ниятбаев
Непонятно, Халили Что не стартует ?
вместе с серохвостовым к мс видать готовятся хитрецы
+7
-1
+6
Странная четвёрка от Новосиба. Буртасова, Гришина, Серохвост и Еремин бронзу на КР таким составом взяли. В результате Женя вообще не участвует в Спартакиаде, Серохвостова для чего-то берегут. Хотя с Ереминым и Гришиной у них была боеспособная команда.
+5
0
+5
Свердловчане фавориты. У Тюмени по именам хорошо, но только у Вики есть результаты. Надеюсь, Александры соберутся на эстафету. Ульяна ногами пока плохо. У Ямала неплохая команда. Всем удачи. И, надеюсь, ветер прекратится, сегодня он ужасный
+6
-1
+5
Свердловск, конечно, выделяется, но вообще непредсказуемые составы. Теоретически, и Питер, и Подмосковье, и Ямал, и Ханты, и Тюмень, и Красноярск, и Башкирия, и Белоруссия - все могут.
+5
-1
+4
Буду удовлетворен если медали достанутся Тюмени, Свердловску и Красноярску. Кого из них на первое место, сказать трудно..если бы Тамара была в форме, то вероятнее бы главный приз ушел бы в Екатеринбург, а так попробуй ка отгадай, вон у Тюмени по именам сплошь заслуженные, но готова из них на все сто только Вика.
+4
0
+4
Непонятно, Халили Что не стартует ?
+4
0
+4
У Тюмени и ЯНАО самый сбалансированный состав
+4
0
+4
По мне Свердловская область фавориты
+3
0
+3
Ответ Gondeira
Дербушеву взяли за успехи в сезоне, видимо. Мое мнение - лучше бы Шевченку А поставили. Она конкретно на Спортакиаде выглядет лучше Томары. И да и Свердловск-2 не помешал бы, но парней на дивчуль нехватает((
лучше бы козакевич на 1 этап поставили по аналогии с олимпиадой. первый этап ей подходит
+4
-1
+3
Интересно,что с погодой.Хотя до Тюмени несколько сот км.,но на градусника утром на восходе у меня -30.Днем конечно не так жёстко будет,но неприятный фактор для участников никуда не денется.
+2
0
+2
а Елисеева для массовки, да?
+1
0
+1
Ответ Афанасия
Я даже не знала, что какие-то очки надо было набрать для участия) Интересно, у Елисеева они откуда? он же тоже почти не выступает
Да не нужны квал. очки для Спартакиады! Команды формирует регион по своему усмотрению исходя из готовности спортсменов на данный момент. Плюс могут молодых просматривать. В биатлоне квота по пять человек(не резиновая, чтобы Миронову брать),в лыжах кстати квота восемь человек.
+1
0
+1
Ответ Афанасия
Я даже не знала, что какие-то очки надо было набрать для участия) Интересно, у Елисеева они откуда? он же тоже почти не выступает
хз) юрлова тож мимо правил попала на Спартакиаду
+2
-1
+1
Ответ тоторо
женя не набрала квал очки для спартакиады как и мироша
Я даже не знала, что какие-то очки надо было набрать для участия) Интересно, у Елисеева они откуда? он же тоже почти не выступает
+1
0
+1
Наверное Тюмень.
+1
0
+1
фаворит, серый в яблоках- Янычар!, но я ставлю на Тюмень
+1
0
+1
У Бабикова с Латыповым настолько слабая женская половина, что рассчитывать почти не на что. Только на случай.
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Конечно,смешанная эстафета менее предсказуема ,в отличии от классической.Шанс для Свердловска на пьедестал очевиден.Гонка покажет.Да,Дербушева часто была забойщиком,ее появление не вызывает вопросов.Почему-то думал,что будет Казакевич.Естественно,тренерам виднее.Жаль,ведь могли и вторую команду заявить.Там юниоры/Прокудин,Стребко/ не затерялись бы ,женский тандем на первых этапах мог им задел неплохой оставить.
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думаю команда красноярска и санкт петербурга могут войти в тройку
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0
Ответ Svetmel
Свердловчане фавориты. У Тюмени по именам хорошо, но только у Вики есть результаты. Надеюсь, Александры соберутся на эстафету. Ульяна ногами пока плохо. У Ямала неплохая команда. Всем удачи. И, надеюсь, ветер прекратится, сегодня он ужасный
Дербушеву взяли за успехи в сезоне, видимо.
Мое мнение - лучше бы Шевченку А поставили. Она конкретно на Спортакиаде выглядет лучше Томары.
И да и Свердловск-2 не помешал бы, но парней на дивчуль нехватает((
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0
БОЛЕЕМ ЗА ПОДМОСКОВЬЕ.
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Ответ heivani
Интересно,что с погодой.Хотя до Тюмени несколько сот км.,но на градусника утром на восходе у меня -30.Днем конечно не так жёстко будет,но неприятный фактор для участников никуда не денется.
Сейчас пишет -23, днем -17. Но жестко все равно.
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