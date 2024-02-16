Спартакиада. Смешанная эстафета. Команды Логинова, Латыпова, Резцовой, Солы и Наталии Шевченко выступят в гонке
16 февраля на Спартакиаде пройдет смешанная эстафета по биатлону.
Златоуст
Смешанная эстафета
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
1. ЯНАО (Лариса Куклина, Валерия Каюмова, Виктор Плицев, Дмитрий Абашев)
2. ХМАО-Югра (Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Алексей Вагин, Михаил Бурундуков)
3. Свердловская область (Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин)
4. Тюменская область (Виктория Сливко, Ульяна Нигматуллина, Александр Поварницын, Александр Логинов)
5. Красноярский край (Юлия Шеллер, Наталья Гербулова, Ярослав Костюков, Евгений Сидоров)
6. Новосибирская область (Анастасия Гришина, Анастасия Денисова, Денис Иродов, Роман Еремин)
7. Беларусь (Ирина Лещенко, Анна Сола, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский)
12. Московская область (Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов)
13. Башкортостан (Илона Знакова, Мария Дубровская, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов)
14. Москва (Дарья Нетбай, Арина Ершова, Матвей Елисеев, Илья Санников)
16. Санкт-Петербург (Екатерина Юрлова-Перхт, Василиса Марусова, Василий Томшин, Максим Цветков)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций турнира по биатлону на Спартакиаде-2024
Мое мнение - лучше бы Шевченку А поставили. Она конкретно на Спортакиаде выглядет лучше Томары.
И да и Свердловск-2 не помешал бы, но парней на дивчуль нехватает((