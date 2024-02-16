КХЛ. «Амур» принимает «Барыс», «Адмирал» против «Трактора», «Сочи» сыграет с «Торпедо»

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«Амур» принимает «Барыс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Адмирал» играет с «Трактором», «Сочи» сыграет с «Торпедо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Барыс 4:0 (2 период)
Дата проведения
16 февраля, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Бочаров (Барулин, Коршков)
2:0 – 5 Шевченко (Коршков, Бочаров)
3:0 – 16 Слепец (Кулик, Бобков)

Адмирал – Трактор 2:1 (1 период)
Дата проведения
16 февраля, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Фьоре (Горшков, Бучельников)
2:0 – 8 Махановский (Гутик)

Сочи – Торпедо
Дата проведения
16 февраля, 19.30, «Shayba Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

33 комментария
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За Амур, Удачи и Победы.
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Трактор вперёд верим
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Трактору красивой игры!
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Ответ полюс74
Трактору красивой игры!
Победы сегодня!
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+3
За Амур.
+7
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+3
Амур мощно идёт конечно!
+3
0
+3
Игра амура просто пушка в последних играх
+4
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+3
Что за бесы вселились в Амур!!!? Сминают пока без шансов
+3
0
+3
Амуру победы!
+9
-7
+2
Ответ Дмитрий Галкин
Амур форму к плей-офф набирает , смотрится мощно , таким макаром и Ладу может догнать !
Я уже втайне надеюсь на это )!!!
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Нужна победа!!!
Только ТРАКТОР, только ПОБЕДА!!!
+3
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Как же хорош Амур!
+1
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Амур форму к плей-офф набирает , смотрится мощно , таким макаром и Ладу может догнать !
+2
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+1
Да уж. Я так думаю, что нашему Трактору только удача и поможет. Верим в лучшее болеем за ТРАКТОР!!!
+1
0
+1
Доброго утра! Торпедо играет вторую игру в Сочи… Парни, вспоминайте хоккей, в который вы играли в начале чемпионата! Получайте удовольствие от игры! Мы болеем за вас! Верим в команду! Всем здоровья!
+2
-1
+1
Удачи Трактору!!!
+2
-1
+1
Ответ Данила
На Барыс хороший кэф уже. Могут выиграть 🤣
Зря смеёшься , в этом сезоне Амур Сочам дома с 3-0 поиграл )))
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Люблю Амур в конце сезона.
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100 рублей не жалко . Поставлю на Барыс 😂
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21 на Барыс 👍
+2
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Трактор не нужен в плове самая бездарная игра
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Может Заварке лучше пойти дальше ролики Брат-2 снимать, чем тренировать? Хотя актер из него такой же как и тренер)))
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да просто в Тракторе пол команды пассажиры, какая тут игра
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Когда же наконец Сошникова и Калинина посадят скамейку полировать.
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