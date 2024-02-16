КХЛ. «Амур» принимает «Барыс», «Адмирал» против «Трактора», «Сочи» сыграет с «Торпедо»
«Амур» принимает «Барыс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Адмирал» играет с «Трактором», «Сочи» сыграет с «Торпедо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 16 февраля, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 16 февраля, 12.30, «Фетисов Арена»
- 1:0 – 7 Фьоре (Горшков, Бучельников)
- 2:0 – 8 Махановский (Гутик)
- Дата проведения
- 16 февраля, 19.30, «Shayba Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Только ТРАКТОР, только ПОБЕДА!!!