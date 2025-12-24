Александр Мостовой: «Поиграв 20 лет на высочайшем уровне, я что, пойду за 30 тысяч мальчишек тренировать? А Абаскаль, видевший футбол по телевизору, будет возглавлять «Спартак». Абсурд»

Александр Мостовой: я что, пойду за 30 тысяч рублей мальчишек тренировать?.

Бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой объяснил, почему не готов работать в детском футболе.

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев ранее заявил: «Оторвите от каналов «экспертов», рассказывающих, как надо играть – и отправьте их в спортшколы. Представляете, если Мостовой, Титов, Аленичев пойдут в академии» .

– Бывший тренер сборной Борис Игнатьев высказал мнение, что именитые ветераны – он назвал и вашу фамилию – вместо того, чтобы ходить по телестудиям и рассказывать, как надо правильно играть в футбол, лучше бы начали сами тренировать детей и передавать им свое мастерство. Что ответите на эту критику?

– Если вы заметили, на телевидение я давно уже не хожу. Там сейчас несколько иные эксперты.

Поиграв 20 лет на высочайшем уровне, я что, пойду за 30 тысяч рублей мальчишек тренировать? А в это время какой-нибудь Гильермо Абаскаль , который футбол только по телевизору видел, будет возглавлять «Спартак». Абсурд.

Меня часто спрашивают: почему выигрывает «ПСЖ» или сборная Франции? Так посмотрите, кто у них у руля!

За редким исключением везде именитые футболисты. Хотя понятно, что на всех команд не хватит. И хотят именно в футбол, потому что это самый популярный и высокооплачиваемый вид спорта.

В гандбол и волейбол дилетанты-теоретики не стремятся, – сказал Александр Мостовой .