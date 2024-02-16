⚡ Спартакиада. Мишина и Галлямов выиграли короткую программу, Бойкова и Козловский – 2-е, Артемьева и Брюханов – 3-и

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на Спартакиаде.

Спартакиада-2024

Магнитогорск

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 81,46

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,01

3. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 77,31

4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 77,10

5. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 73,46

6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 71,49

7. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 64,55

Расписание трансляций турнира по фигурному катанию на Спартакиаде-2024