⚡ Спартакиада. Мишина и Галлямов выиграли короткую программу, Бойкова и Козловский – 2-е, Артемьева и Брюханов – 3-и
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на Спартакиаде.
Спартакиада-2024
Магнитогорск
Пары
Короткая программа
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 81,46
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,01
3. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 77,31
4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 77,10
5. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 73,46
6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 71,49
7. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 64,55
Расписание трансляций турнира по фигурному катанию на Спартакиаде-2024
Прекрасный прокат МГ без видимых косяков: ищет помарки
Явный косяк на прыжке у Саши Бойковой: Говорит как прекрасны другие элементы
И тут так любят их принижать , особенно последние полгода
2. АБ
3. ХК
4. БК
А вот второе место считаю необоснованно загрибованным.
Одарили их судьи, конечно, сегодня очень щедро! Ради них поджимая баллы и АБ и ХК.