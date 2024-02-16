⚡ Спартакиада. Мишина и Галлямов выиграли короткую программу, Бойкова и Козловский – 2-е, Артемьева и Брюханов – 3-и

Теги сборная России результаты Спартакиада пары Анастасия Мишина Роман Плешков Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Алексей Брюханов Юлия Артемьева Елизавета Осокина Наталья Хабибуллина Дарья Бояринцева Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Фигурное катание

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на Спартакиаде.

Спартакиада-2024

Магнитогорск

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 81,46

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,01

3. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 77,31

4. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 77,10

5. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 73,46

6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 71,49

7. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 64,55

Расписание трансляций турнира по фигурному катанию на Спартакиаде-2024

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389 комментариев
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78 Саше с Димой?!! Судьи там обкурились? За что, за сорванный прыжок и косячное параллельное вращение? Это стыдоба.
+52
-5
+47
По мне, БК должны быть ниже АБ и ХК. Когда идёт борьба на таком уровне, нельзя косячить. Но не поставят же(
+39
-1
+38
Косячных БК пора ставить на третье место. Артемьева и Брюханов по амплитуде, лёгкости и красоте их точно переиграли.
+39
-2
+37
Зря БК поставили выше ХК и АБ, нечестное судейство.
+37
-2
+35
БК выше чистых пар поставили, а они ещё недовольны.
+39
-5
+34
Не думала, что и Тихонов разочарует.
Прекрасный прокат МГ без видимых косяков: ищет помарки
Явный косяк на прыжке у Саши Бойковой: Говорит как прекрасны другие элементы
+38
-8
+30
Ну АБ должны быть выше БК. Ну зачем тянуть, всё так очевидно....
+27
-2
+25
Пары Слюсаренко это что то с чем то. Это прорыв. В нашем фк. И не только в нашем. Идеально же.
+25
0
+25
Прекрасным МиГам гладкого льда и вдохновения!
+34
-10
+24
Тут многие пишут, что МГ медленные, а как медленно и тяжело сегодня катили БК, и при этом грубо наошибались. Вообще должны быть четвёртыми, если честно судить.
+27
-4
+23
Вообще много лет болею за БК,но эти 78 против чистых АБ и ХК ни в какие ворота.Все-таки это соревнования страны,а не междусобойчик тренеров.
+22
0
+22
Вторыми поставил бы АБ, третьими ХК, четвертыми БК. И отрыв МГ от других пар сделал бы меньше.
+26
-7
+19
Прикиньте, а МГ почти всегда катают чисто
И тут так любят их принижать , особенно последние полгода
+28
-10
+18
Нашим фантастическим парам удачи и чистых прокатов. Болею за всех, так как все прекрасны, все делают умопомрачительные элементы, все борются и стараются. Жаль только, что есть снятия. Всем, кто не смог участвовать, здоровья крепкого.
+19
-2
+17
Удачи любимым МиГам!
+23
-6
+17
что еще надо молодым парам сделать, что бы обойти накосячивших "старичков"
+17
-1
+16
1. МГ
2. АБ
3. ХК
4. БК
+17
-1
+16
Несправедливо. В парах тоже очередь.
+17
-1
+16
Ответ метель
в парах образовалась очередь,хуже,чем в танцах, откуда такое преимущество у Мишиной,Галлямова?
Так они единственные, кто чисто все элементы выполнил на 4 уровень.
А вот второе место считаю необоснованно загрибованным.
+18
-2
+16
Что Слюсаренко со своими парами делает? Катаются, как один человек! Просто вау!
+17
-1
+16
Ответ метель
в парах образовалась очередь,хуже,чем в танцах, откуда такое преимущество у Мишиной,Галлямова?
А почему БК с двумя грубыми ошибками вторые, вас не интересует?
+16
0
+16
Кто чтобы не говорил про нафталин. Но КП ода радости шикарная и МГ в ней живут . Шикарные
+22
-7
+15
Бойкова/Козловский однозначно должны быть сегодня на 4 месте!!!
Одарили их судьи, конечно, сегодня очень щедро! Ради них поджимая баллы и АБ и ХК.
+16
-1
+15
МиГи просто идеальные и бесподобные. Улучшать нечего.
+17
-2
+15
Мне молодёжь сегодня больше понравилась.
+16
-1
+15
Ответ метель
в парах образовалась очередь,хуже,чем в танцах, откуда такое преимущество у Мишиной,Галлямова?
По БК с кучей ошибок вопросов не имеете? МГ подтвердили высокий класс.
+17
-3
+14
И АБ здорово! У Юли лучший выезд с выброса за сегодня. Практически как у Столбовой в своё время, на отмашь, не шелохнувшись.
+15
-1
+14
Насыпали. Это вообще что такое?
+16
-2
+14
Не вижу смысла тянуть грибами ветеранов. Федерация должна задуматься...
+15
-2
+13
Мне кажется, и больше можно было поставить АБ, такая чистота и красота в каждом движении.
+14
-1
+13
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