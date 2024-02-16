«Для сотрудников МВД вход свободный». Клуб объявленного в розыск Савина «Красава» пригласил болельщиков на матч с «Паралимни»
Клуб Евгения Савина пригласил болельщиков на матч с «Паралимни».
Позавчера стало известно, что Савин объявлен в розыск. На него завели уголовное дело о дискредитации российской армии.
«Для всех, кто потерял Евгения Савина, – увидеть можно будет завтра, в 19:00 на стадионе Tsirio🟡⚫️ Мощнейший матч с лидером турнирной таблицы под лозунгом: все или ничего.
Для сотрудников МВД вход свободный✊🏼», – сказано в сообщении «Красавы».
Фото: instagram.com/krasavafc
Напомним, в начале прошлого года в отношении блогера возбудили административное дело за видеоролик с участием украинских футболистов, опубликованный в 2022 году – тогда Савин был оштрафован на 50 тысяч рублей за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).
В сентябре прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела за публичную дискредитацию ВС РФ после проверки интервью Ксении Собчак, опубликованного в апреле.
он плакал во время речи Владимира Владимировича на мачте открытия ЧМ 2018.
Если сохранилась запись этих льющихся слёз, то может отделаться и условным сроком.
Статьи по международным меркам у него не "легитимные" в том плане, что не признаны почти ни одной страной мира и никто по линии Интерпола его брать не будет.
Достаточно не посещать "близкородственные" страны с РФ типа Беларуси (но таких очень мало сейчас) никто его не задержит и не выдаст России.
12.01.2021 - Сообщения о якобы готовящемся нападении России на Украину - это ложь, не имеющая под собой никаких оснований, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (Российская газета)
18.02.2022 - Сообщения о якобы готовящемся нападении России на Украину не соответствуют действительности, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
«Уверен, мало-мальски интересующиеся внешней политикой люди убедились, что все это пропаганда, фейки и вымыслы. Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чем говорят. Им это нравится», — сказал министр
24.02.2022 - начало СВО.
И вот нам опять рассказывают о фейках... Опять верим?)