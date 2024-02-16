«Для сотрудников МВД вход свободный». Клуб объявленного в розыск Савина «Красава» пригласил болельщиков на матч с «Паралимни»

Теги Евгений Савин премьер-лига Россия происшествия Политика Красава Футбол

Клуб Евгения Савина пригласил болельщиков на матч с «Паралимни».

Позавчера стало известно, что Савин объявлен в розыск. На него завели уголовное дело о дискредитации российской армии.

«Для всех, кто потерял Евгения Савина, – увидеть можно будет завтра, в 19:00 на стадионе Tsirio🟡⚫️ Мощнейший матч с лидером турнирной таблицы под лозунгом: все или ничего.

Для сотрудников МВД вход свободный✊🏼», – сказано в сообщении «Красавы».

Фото: instagram.com/krasavafc

Напомним, в начале прошлого года в отношении блогера возбудили административное дело за видеоролик с участием украинских футболистов, опубликованный в 2022 году – тогда Савин был оштрафован на 50 тысяч рублей за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

В сентябре прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела за публичную дискредитацию ВС РФ после проверки интервью Ксении Собчак, опубликованного в апреле.

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100 комментариев
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Сотрудники мвд должны быть во всеоружии, там же нет фан айди и не дай бог начнется бомбардировка пластиковыми стаканчиками, могут пострадать.
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Да, жёстко он конечно шутит с МВД, если в итоге поймают его, думаю на бутылку посадят )
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
А по какой причине вы находите забавным тот факт, что в нашей стране могут осудить и посадить, сломать жизнь абсолютно невиновным людям? Это реально хорошо, так и должно быть, вы это поддерживаете активно?
+56
-5
+51
Ответ Red_Marlboro_
Да, жёстко он конечно шутит с МВД, если в итоге поймают его, думаю на бутылку посадят )
У Г-на Савина есть смягчающее вину обстоятельство:
он плакал во время речи Владимира Владимировича на мачте открытия ЧМ 2018.
Если сохранилась запись этих льющихся слёз, то может отделаться и условным сроком.
+42
-10
+32
Ответ Тюменский медвежонок
Комментарий скрыт
А можно поподробнее про «факт получения денежных средств»? Правда, интересно.
+29
-3
+26
Красава! Зачетный троллинг дуболомов.
+59
-34
+25
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
России добра, таким как ты и тем кому ты поклоняешся - нет .
+28
-3
+25
Ответ Вечно в бане
А можно поподробнее про «факт получения денежных средств»? Правда, интересно.
Это они так рекламные интеграции на ютубе называют, видимо))
+27
-3
+24
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ну да, там приличных людей уже больше чем на воле.
+24
-7
+17
Ответ NRNG
Доиграется князь Мышкин.
Не мечтай)
+16
-3
+13
Ответ NRNG
Доиграется князь Мышкин.
Как он доиграется? Их России он давно уехал, как "принимают" опальных блогеров в России он в курсе и возвращаться не планирует.
Статьи по международным меркам у него не "легитимные" в том плане, что не признаны почти ни одной страной мира и никто по линии Интерпола его брать не будет.
Достаточно не посещать "близкородственные" страны с РФ типа Беларуси (но таких очень мало сейчас) никто его не задержит и не выдаст России.
+15
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
ты что ли рукопожатый тут?
+10
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Охота на ведьм продолжается
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+9
Ответ Тюменский медвежонок
дак еще осенью 2022 в телеграмм каналах выставляли, загуглите. 60 млн. рублей по тому курсу получил и свалил
От кого он получил деньги, и за что? И главное, какое отношение эти деньги имеют к нынешнему уголовному делу?
+9
-2
+7
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Как же тыTYпой, не удивлюсь, если еще и нодовец.
+6
0
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Ответ MyxaLoccoRocco
Комментарий скрыт
Напиши еще раз, пжлст, куда ему приехать)
+11
-5
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Боже, как он остроумен -этот бунтарь.
+11
-5
+6
Ответ Вечно в бане
А можно поподробнее про «факт получения денежных средств»? Правда, интересно.
Небось там прост ютуб за партнерку заплатил, ну или доллар донатом кто-то нехороший скинул 😂
+8
-2
+6
Писец, опаснейший преступник…
+10
-4
+6
В общем то всегда его считал не особо умным. Доказывает))
+38
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+4
17.02.2022 - Сообщения западных СМИ о намерении России вторгнуться на Украину после 20 февраля являются очередным фейком. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Интерфакс)

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«Уверен, мало-мальски интересующиеся внешней политикой люди убедились, что все это пропаганда, фейки и вымыслы. Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чем говорят. Им это нравится», — сказал министр

24.02.2022 - начало СВО.

И вот нам опять рассказывают о фейках... Опять верим?)
+11
-8
+3
Ответ Тюменский медвежонок
дак еще осенью 2022 в телеграмм каналах выставляли, загуглите. 60 млн. рублей по тому курсу получил и свалил
От кого получил и на что? Если от буков на сезон, команда тот сезон отработала.
+4
-1
+3
Ответ ТТД Бубнова
Сотрудники мвд должны быть во всеоружии, там же нет фан айди и не дай бог начнется бомбардировка пластиковыми стаканчиками, могут пострадать.
На Кипре, кстати, тоже есть фан айди
+3
0
+3
Ответ mootoo
Комментарий скрыт
Он, конечно, футболист, но умнее многих комментаторов спротса - ему хватает мозгов не смешивать понятия Родины и государства.
+12
-10
+2
Ответ Red_Marlboro_
Да, жёстко он конечно шутит с МВД, если в итоге поймают его, думаю на бутылку посадят )
Да хрен он приедет обратно. И правильно сделает
+2
0
+2
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
и Промеса рядом
+2
0
+2
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Уже ради тебя, 🤡, он вылетает с Кипра за политической статьей!
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+2
Ответ Tok7
Комментарий скрыт
давай сравнении со сноуденом, как вы любите всегда
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Ответ Гоша Петров
Комментарий скрыт
Худшие практики со всего мира переймём, лучшие запретим и объявим тлетворным влиянием загнивающего запада. Так и победим. Главное не перепутайте.
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Ответ Алешка Терминатор
Что конкретно в моём предыдущем сообщении кажется тебе неверным? Очевидно, что за персонажами типа Савина никто специально гоняться не будет. У них два источника дохода: медийная деятельность и гонорар за государственную измену. Очевидно, что обоих источников дохода Савин в самое ближайшее время лишится. Чтобы возобновить медийную деятельность ему нужно вернуться в Россию, что не получится по причине уголовки. Соответственно, будет нищенствовать на своём Кипре.
Да, деньги можно зарубать в 2024 году именно только в РФ, из-за рубежа медийные люди не зарабатывают, это все сказки рептилойдов. Твой комментарий лишь подтверждение ранее мною сказанному!
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