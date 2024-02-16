«Для сотрудников МВД вход свободный». Клуб объявленного в розыск Савина «Красава» пригласил болельщиков на матч с «Паралимни»

Клуб Евгения Савина пригласил болельщиков на матч с «Паралимни».

Позавчера стало известно, что Савин объявлен в розыск. На него завели уголовное дело о дискредитации российской армии.

«Для всех, кто потерял Евгения Савина, – увидеть можно будет завтра, в 19:00 на стадионе Tsirio🟡⚫️ Мощнейший матч с лидером турнирной таблицы под лозунгом: все или ничего.

Для сотрудников МВД вход свободный✊🏼», – сказано в сообщении «Красавы».

Фото: instagram.com/krasavafc

Напомним, в начале прошлого года в отношении блогера возбудили административное дело за видеоролик с участием украинских футболистов, опубликованный в 2022 году – тогда Савин был оштрафован на 50 тысяч рублей за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

В сентябре прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела за публичную дискредитацию ВС РФ после проверки интервью Ксении Собчак, опубликованного в апреле.