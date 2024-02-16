Команда Тутберидзе: «Трусова являлась и является членом команды #TeamTutberidze. Она примет участие во всех городах тура»

Александра Трусова примет участие в шоу Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает телеграм-канал Этери Тутберидзе, 14 февраля переименованный в «Ледовое шоу команды Этери Тутберидзе».

«Дорогие зрители и болельщики!

являлась и является членом команды #TeamTutberidze.

Спортсменка пропустила прошлогодний тур из-за несовпадения свободных дней в ее графике с датами нашего шоу.

В этом же году все сошлось, и мы рады сообщить вам, что Александра примет участие во всех городах тура.

Всю подтвержденную информацию о составах и городах тура вы можете получить ТОЛЬКО в официальных сообществах команды Team Tutberidze», – говорится в сообщении.