Команда Тутберидзе: «Трусова являлась и является членом команды #TeamTutberidze. Она примет участие во всех городах тура»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Александра Трусова примет участие в шоу Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает телеграм-канал Этери Тутберидзе, 14 февраля переименованный в «Ледовое шоу команды Этери Тутберидзе».

«Дорогие зрители и болельщики!

Александра Трусова являлась и является членом команды #TeamTutberidze.

Спортсменка пропустила прошлогодний тур из-за несовпадения свободных дней в ее графике с датами нашего шоу.

В этом же году все сошлось, и мы рады сообщить вам, что Александра примет участие во всех городах тура.

Всю подтвержденную информацию о составах и городах тура вы можете получить ТОЛЬКО в официальных сообществах команды Team Tutberidze», – говорится в сообщении. 

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208 комментариев
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А что же "члена тимтутберидзе" не защитили когда Железняков ее поливал?Вспомнили про Сашу только потому что Валиеву кем-то заменить надо?Мерзость
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Это только Валиева уволилась две недели назад по собственному желанию
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+61
Ответ Александр Шульгин
Не долго Тудберидзе "горевала" сразу Валиевой замену нашла. Камиле и ее маме пора задуматься.
Мне кажется, Камила только сейчас начинает осознавать, что произошло. Одно дело на словах слышать, что не будешь участвовать, а другое уже в процессе : мимо Спартакиада, КПК, турнир шоу программ, шоу тим тутберидзе, непонятно участие в шоу. Все мимо, как спортсмену тяжело . По человечески её очень жаль.
И непонятно, Аня будет или нет.
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А как на члена команды #TeamTutberidze Железняков набрасывал. Но когда кассу надо делать без Валиевой, вспомнили о члене команды.
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Ага, только из-за графика еë в шоу небыло🤡
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Все равно на шоу не пойду, отбили всю любовь к фк
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Просто деньги. Ничего личного.
Причем, с обеих сторон
+18
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Странные расшаркивания по поводу участия Трусовой в шоу. Зачем все эти разъяснения один за другим? Не пойму
+20
-6
+14
Ответ Амонра
Странные расшаркивания по поводу участия Трусовой в шоу. Зачем все эти разъяснения один за другим? Не пойму
Как зачем? Потому что botva привыкла Трусову грязью поливать, а тут она понадобилась для поднятия бабла и будет не очень красиво, если botva со старыми методичками придет на ветки :-)
+21
-7
+14
Ответ АНтошка
Рудковская напряглась)
Они знали ещё осенью, вы думаете просто там весной Саша в шоу не задействована?
+17
-4
+13
Отличная новость. Сашу рады видеть. Место Камилы она не занимает, была бы Камила допущена, выступали бы и Ками, и Саша, и Аня. Не надо тут хейтерство разводить не по делу.
+22
-9
+13
Ничему жизнь не научила((
+16
-4
+12
Ответ Ебздрогыч
Это только Валиева уволилась две недели назад по собственному желанию
Может через пару лет Шашина придумает и про Валиеву что-нибудь.
+12
-1
+11
Ответ Бильм@н
"Являлась и является участником команды" - спецом так написали, чтобы Плющенко подколоть. Эх, как была Тутберидзе мстительной бабой, так и осталась.
заметьте, это только ваша фантазия Про Плющенко и речи нет, но вы сами придумали, сами поверили, и сейчас будете бегать всех убеждать в этом
+11
-1
+10
Ответ fewral
Быстренько перекрасилась. А если бы решения по Камиле ещё не было, то...?
Этери еще в прошлом году говорила, что хотела бы поработать с Сашей. Это не замена, замену придумали журналисты.
+13
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+9
Ответ Frenki Mason
Ага, только из-за графика еë в шоу небыло🤡
Сказочники, даже врать не умеют красиво
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Ответ Syndycate
Тутберидзе понять можно, Валиевой теперь нет, а с Щербаковой билеты не продашь, пришлось звать Трусову
14 февраля было шоу с участием Трусовой Что же так мало билетов купили?
+11
-2
+9
Ответ Алеся Ткаченко
А что же "члена тимтутберидзе" не защитили когда Железняков ее поливал?Вспомнили про Сашу только потому что Валиеву кем-то заменить надо?Мерзость
Они и Валиеву не защитили, там уже от реального срока, что же ждать от набросов без доказательств.
+13
-4
+9
Ответ Леди Брэкнелл
Вот кстати да, поймала себя на мысли, что начинала болеть за красоту, драйв, за российских фигуристов, за наш флаг и гимн, звучащий на всех континентах. А чем все закончилось? ФК превратилось в шоу типа дом2. Междусобойчик вперемешку с домом-2. Войнушки штабов, склоки, сплетни, фанатские холивары, чудовищное судейство, полоумная федерация. И допинговый скандал с плакатами до кучи. Как вспомню прокаты наших Слуцкой, Плюща, Ягса, ВТ, Алины, Жени, их триумф, так вот это вот всё только досаду вызывает.
Всегда и было таким, сплошной серпентарий без объективного судейства, просто не было соцсетей.
+10
-1
+9
Product replacement :D
+9
-1
+8
А где посмотреть, у какого тренера Трусова официально тренируется? От Соколовской ушла, но официального заявления я не помню. Понятно, что в АП по факту, но де юре где?
+11
-3
+8
Ласковый телёнок двух маток сосёт.
+13
-5
+8
Быстренько перекрасилась. А если бы решения по Камиле ещё не было, то...?
+17
-9
+8
Тутберидзе надо запомнить на всю жизнь поговорку - "Не плюй в колодец - пригодится воды напиться".
+19
-12
+7
У меня всю жизнь была бескорыстная и безответная любовь... к деньгам. ( Ф.Г. Раневская )
+9
-2
+7
Стоят друг друга. Обе две. Деньги, конечно, любят все, но должно быть и что-то еще в человеке...
+16
-9
+7
Ответ Gala Tsintsadze
А где посмотреть, у какого тренера Трусова официально тренируется? От Соколовской ушла, но официального заявления я не помню. Понятно, что в АП по факту, но де юре где?
В АП она тренировалась для шоу, номинально она так и числилась в Хрустальном, даже когда у Соколовской была, потому что переход был в разгар сезона. А этот сезон она и не начинала.
+8
-2
+6
Ответ Frenki Mason
Ага, только из-за графика еë в шоу небыло🤡
Ну, ее, возможно, реально приглашали. А почему нет?
+9
-3
+6
"Является участником команды" , у тимки Трусовой отпала челюсть в этот момент
+12
-6
+6
Не, ну так не интересно.. А как же любимое не которыми "заменит")
+9
-3
+6
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