Захарян не перешел в «Челси», а Обамеянг смог, стартовал сезон КХЛ, ЦСКА взял Рошу, «МЮ» снова победил и другие новости утра

1. В топ-лигах Европы закрылось летнее трансферное окно. Арсен Захарян не смог перейти из «Динамо» в «Челси». Московский клуб заявил: «По ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это окно не представляется возможным». При этом был инсайд, что стороны согласовали сделку, но официальное подтверждение откладывается, и проблему с переводом денег могут решить в течение недели. В то же время есть вероятность отъезда российского игрока в Лондон в январе.

Обамеянг перешел из «Барселоны» в «Челси» за 12 млн евро. Бельерин вернулся в «Барселону», разорвав контракт с «Арсеналом». «Ливерпуль» арендовал хавбека «Ювентуса» Артура с правом выкупа за 37,5 млн евро. «Челси» арендовал хавбека «Ювентуса» Закарию с правом выкупа и бесплатно отпустил Алонсо в «Барсу».

«Барселона» расторгла контракт с Брэйтуэйтом, форвард ушел в «Эспаньол». «Ман Сити» за 18+2 млн евро купил Аканджи у «Боруссии». «Милан» арендовал Деста у «Барселоны» с правом выкупа за 20 млн евро. «МЮ» оформил трансфер Антони из «Аякса» за 100 млн евро с учетом бонусов и взял 33-летнего вратаря Дубравку у «Ньюкасла» в аренду с правом выкупа.

«ПСЖ» отдал Дракслера «Бенфике» в аренду до конца сезона, купил Солера у «Валенсии» за 18+3 млн евро, продал Гуйе «Эвертону», Диалло сдал в аренду «Лейпцигу», Курзава – «Фулхэму». Виллиан внезапно перешел в «Фулхэм», а «Интер» арендовал 34-летнего Ачерби у «Лацио».

ЦСКА подписал бразильского защитника Виллиана Рошу. «Сочи» пригласил воспитанника «ПСЖ» Сиссако.

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2. Сезон КХЛ стартовал! ЦСКА разнес «Металлург» (6:2) в матче за Кубок Открытия.

3. «Манчестер Юнайтед» победил на выезде «Лестер» (1:0) в 5-м туре АПЛ благодаря голу Джейдона Санчо. «МЮ» выиграл 3 матча подряд после 2 поражений на старте и вышел на 5-е место в таблице Премьер-лиги. А вот у Криштиану Роналду нет результативных действий уже в 5 матчах сезона.

4. US Open. Андрей Рублев вышел в 3-й круг, обыграв Сун Ву Квона. Илья Ивашко обыграл 10-ю ракетку мира Хуберта Хуркача.

У женщин Екатерина Александрова проиграла Лорин Дэвис во 2-м круге, Анастасия Потапова – Циньвэнь Чжэн.

Винус и Серена Уильямс проиграли Люции Градецкой и Линде Носковой в 1-м круге парного турнира. Скорее всего, это был последний совместный матч сестер.

5. В 1-м туре чемпионата Европы по баскетболу Словения победила Литву, Германия нанесла поражение Франции и другие результаты.

6. Квотербек Расселл Уилсон продлил контракт с «Денвером» на 5 лет и 245 млн долларов. Это третий контракт в НФЛ по уровню гарантированного дохода.

7. Вооруженные арматурой грабители попытались проникнуть в дом Дани Карвахаля, игрок «Реала» обратился в полицию. В Турции обстреляли здание федерации футбола, пуля пролетела рядом с головой члена совета директоров Хамита Алтынтопа.

8. Российский биатлонист Карим Халили получит бронзовую медаль чемпионата Европы-2021 в индивидуальной гонке. CAS отклонил апелляцию латвийского биатлониста Андрея Расторгуева на дисквалификацию за пропуск допинг-тестов.

9. Болельщика «Ростова» за проход без Fan ID на матч с ЦСКА оштрафовали на 10 тысяч рублей.

10. Норвежские национальные федерации и сборные обяжут заранее получать согласие от родителей на тестирование несовершеннолетних на допинг.

11. В октябре пройдет матчевая серия по боксу между сборными России и Кубы.

Цитаты дня:

Щербакова выступила с речью в РГУФК: «Нужно постоянно учиться, ведь мир так быстро развивается, что мы даже не знаем, какие знания нам потребуются»

Лавров о санкциях против российского спорта: «Слова Томаса Баха – пренебрежение хартией МОК. Это связано с желанием убрать конкурентов»

Конор Макгрегор: «С удовольствием зафутболил бы этого мелкого недоноска Хасбика. Сколько стоит такой удар?»

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Фернандо Алонсо: «Извиняюсь перед Хэмилтоном. Льюис – легенда нашего времени, я очень его уважаю»