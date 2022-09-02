Надаль рассек себе нос ракеткой в матче с Фоньини

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль получил травму в матче с Фабио Фоньини во втором круге US Open.
В четвертом сете Надаль пробил по мячу, после этого ракетка ударилась об корт и отскочила ему в лицо.
У испанца пошла кровь из переносицы, и он взял медицинский перерыв.
После этого он проиграл пять очков подряд и отыграл два брейк-пойнта в следующем гейме на подаче. Однако затем он не отдал ни гейма и довел матч до победы – 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.
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