У Роналду нет результативных действий в 5 матчах сезона за «МЮ»

У форварда «Манчестер Юнайтед» нет результативных действий в этой .

Португалец сегодня вышел на замену на 68-й минуте матча 5-го тура с (1:0). За отведенное ему время 37-летний футболист дважды пробил по воротам (оба раза мимо) и отдал 8 точных передач (всего – 12).

Роналду ни в одном из пяти матчей нынешнего сезона не сумел ни забить, ни отдать результативный пас. В последний раз такая серия у него была в начале года: с 3 января по 12 февраля он за пять матчей АПЛ не набрал ни одного очка по системе «гол+пас».

В следующем туре сыграет с «Арсеналом». Игра назначена на 4 сентября.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.