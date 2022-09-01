Фил Эспозито: «Здорово, что Путин играет в хоккей. У него не очень хорошее катание, но он любит бросать»

считает, что получает удовольствие от игры в хоккей.

«У него не очень хорошее катание, но он любит бросать. И я помню, когда мы играли с ним в хоккей, парни говорили мне, чтобы я не мешал ему, но я такой: «Нет-нет! Я должен помешать ему бросить! Должен подбить его клюшку, отобрать у него шайбу!» И я это сделал, а в ответ он только улыбнулся. Он засмеялся.

Я думаю, это здорово, что Путин играет в хоккей. Я не так много играл против него, но я не мог так просто поддаваться и отбирал шайбу – он просто улыбался в ответ. «Не в этот раз», – отвечал я ему.

На льду надо получать удовольствие и веселиться, и он все это делал, по нему было видно, что он получает удовольствие», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли и основатель «Тампы».